Diese Bilder wurden mit KI und nur wenigen Worten erstellt

(Pocket-lint) - Wir haben gesehen, dass KI in den letzten Jahren für alle möglichen Dinge eingesetzt wurde. Dazu gehörten das Erstellen von Bildern von Menschen , die nicht wirklich existieren, das Animieren alter Fotos von verlorenen Familienmitgliedern und das Verwandeln von Kritzeleien in Kunst .

Auf der Liste der Einsatzmöglichkeiten für künstliche Intelligenz steht nun, mit wenigen Worten künstlerische Porträts zu erstellen. Auf dieser Website können Sie in Sekundenschnelle Bilder erstellen, die von künstlicher Intelligenz erstellt werden und auf den von Ihnen eingegebenen Wörtern basieren. Einfach und faszinierend.

Dieses Bild erschien als eines der Editor's Choice-Bilder auf der Website. Es soll eine Darstellung von Angry Rick Sanchez als Pixar-Figur sein.

Wir können sicherlich einige der verrückten Wissenschaftler von Rick und Morty im Endprodukt hier sehen.

Wir mögen dieses, weil es so ist, als ob die künstliche Intelligenz versuchte, Clint Eastwood aus dem Gedächtnis zu malen, sich aber nicht genau erinnern konnte, wie er aussah. Doch es ist ziemlich klar, wer es sein soll, sogar mit nur einem Blick.

Das sind einige ernsthaft grüne Augen. Es ist leicht, dieses Porträt als Teufel zu sehen, da man sich leicht in diesen faszinierenden grünen Teichen verlieren könnte.

Ein weiteres Editor's Choice-Bild, in dem jemand versucht hat zu sehen, was passieren würde, wenn der Half-Life-Protagonist Gordon Freeman eine Star Wars-Figur wäre. Kein Brecheisen, aber trotzdem ziemlich vertraut.

Hier ist ein ziemlich finster aussehendes Porträt des Jokers. Das lächelnde Gesicht, das eine Welt aus Schmerz und seelischer Qual verbirgt.

Es sind nicht nur Menschen, die die KI gut erschaffen kann. Es kann auch Porträts von mythischen Wesen erstellen.

Die KI ist ziemlich gut darin, mit beschreibenden Begriffen zu arbeiten. Dieser Elb zum Beispiel ist besonders mürrisch. Vielleicht ist er nicht allzu glücklich darüber, nicht real zu sein und nur von einer künstlichen Intelligenz erschaffen zu werden.

Wir waren gespannt, was passieren würde, wenn Sie einige Hardware-Phrasen anstelle von beschreibenden in das Tool einfügen würden.

Dies war das Ergebnis der Wörter "Grafikkarte". Die menschliche Darstellung einer GPU wirkt etwas verlegen mit rosig-roten Wangen. Vielleicht, weil sie schwer zu bekommen und zu teuer ist.

Wir stellen uns vor, dass die KI ein Fan von Intel sein muss, mit all dem Blau in diesem Bild. Blaue Haare, blauer Hintergrund, Teamblau. Macht Sinn. Dieses Porträt zeigt sicherlich eine optimistische Person, die vielleicht hofft, dass Gadgets im Jahr 2022 einfacher zu kaufen sein werden.

Sie können bereits sehen, wie kunstvoll die Bilder sind. Also dachten wir, es wäre lustig, vorzuschlagen, dass das nächste Bild mit Pastellfarben gemacht wurde.

Haben Sie sich jemals gefragt, wie ein Apple iPhone aussehen könnte, wenn es eine Person wäre? Jetzt brauchen Sie sich nicht mehr zu wundern. Elegant, grauhaarig und leicht besorgt aussehend. Zumindest sehen wir das sowieso, Sie würden wahrscheinlich ein anderes Ergebnis erhalten.

Natürlich mussten wir sehen, was der KI einfallen würde, wenn wir unseren eigenen Namensgrund verwenden würden. Wir hatten etwas Unordentlicheres erwartet, aber es ist immer noch ein großartiger Blick darauf, wie Pocket Lint als Person aussehen könnte.

Wir sind ehrlich, als wir „Augmented Reality“ in die Generierungsbox tippten, hatten wir auf etwas Futuristisches gehofft, aber wir nehmen an, dass dieses Bild immer noch als Vision von AR funktioniert.

Die KI hat gute Arbeit geleistet, einen Mann zu erschaffen, der fairerweise wie ein mittelalterlicher Cyborg aussieht. Sein Kleid scheint in die Zeit zu passen und er hat Narben, die auf Implantate hindeuten könnten. Wir sind beeindruckt.

Wenn das World Wide Web ein Gesicht hätte, wie würde es aussehen? Diese KI scheint zu glauben, dass sie stark vernarbt sein könnte. Was seltsam ist, aber wahrscheinlich eine faire Darstellung der dunkleren Seite des Webs.

Für einen "regnerischen Tag" fertigte die künstliche Intelligenz ein Bild eines deprimiert aussehenden Kerls an, der bei miserablem Wetter bis auf die Knochen durchnässt war.

Wir haben uns gefragt, was die KI von Zukunftsplänen halten könnte. Es stellt sich heraus, dass sie ziemlich abgenutzt, kaputt und ramponiert sind. Was angemessen ist, denn so fühlen wir uns heute sowieso.

Wir sind oft auf der Suche nach neuen Patenten für spannende Zukunftstechnologien, aber wir haben sicherlich noch nie ein Samsung-Patent gesehen, das so aussieht. Oder haben wir?

