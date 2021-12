So erhalten Sie einen NHS Covid Pass auf Ihrem Telefon

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Für einige Veranstaltungsorte, Veranstaltungen oder für Reisezwecke benötigen Sie möglicherweise einen Covid-Pass. Der Pass zeigt entweder an, dass Sie doppelt geimpft sind, oder er beweist, dass Sie einen negativen PCR-Test haben oder innerhalb der letzten 48 Stunden auf der Website der Regierung einen negativen Lateral Flow verzeichnet haben.

Wenn Sie sich fragen, wie Sie einen NHS-Covid-Pass auf Ihr Telefon bekommen und ein PDF des Passes herunterladen können, sind Sie hier richtig, da wir Sie durch ihn führen. Wir haben auch eine separate Funktion zum Hinzufügen des Passes zu Ihrem Apple Wallet, wenn Sie ein iPhone-Benutzer sind.

Sie müssen 16 Jahre oder älter sein, um einen NHS Covid Pass für Reisen zu erhalten, während Personen ab 18 Jahren einen digitalen NHS Covid Pass für Veranstaltungen und Veranstaltungsorte verwenden können.

Wie bereits erwähnt, müssen Sie entweder doppelt geimpft sein, um einen NHS-Covid-Pass zu erhalten, oder Sie müssen innerhalb der letzten 48 Stunden ein negatives Ergebnis aufgezeichnet haben. Für diejenigen, die sich für den Impfstatus entscheiden, müssen Sie in England, Wales oder der Isle of Man geimpft worden sein. In Schottland geimpfte Personen müssen in England leben und bei einem Hausarzt in England registriert sein.

Sie können die Haupt-NHS-App (anders als die Track-and-Trace-App) verwenden, um einen Covid-Pass zu erhalten, oder Sie können die NHS-Website verwenden . Sie benötigen für beide ein NHS-Login, das Sie zu diesem Zeitpunkt einrichten können, aber die NHS-Website empfiehlt, dies zwei Wochen vor der Verwendung des Passes zu tun.

Um ein NHS-Login zu erstellen, benötigen Sie Ihre NHS-Nummer und Sie müssen einige Informationen zu Ihrer Person eingeben. Für die App müssen Sie auch ein Video erstellen, um zu beweisen, wer Sie sind, aber es ist sehr einfach und es gibt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Nachdem Sie das NHS-Login erstellt und zertifiziert haben, können Sie mit einem Benutzernamen und Passwort auf die NHS-App und -Website zugreifen. Sie müssen in England leben und bei einem Hausarzt in England registriert sein, um es nutzen zu können.

Um einen NHS Covid Pass zu erhalten, laden Sie eine PDF-Kopie herunter oder erhalten Sie ihn per E-Mail:

Öffnen Sie die NHS-App oder -Website Melden Sie sich mit Ihrem NHS-Login an Tippen Sie auf NHS Covid Pass holen Wählen Sie Reisen oder Inland Wischen Sie nach oben, um weitere Optionen anzuzeigen Wählen Sie PDF-Kopie herunterladen und wählen Sie, wo Sie speichern oder teilen möchten Wählen Sie Offline-Kopie per E-Mail erhalten, tippen Sie auf Bestätigen und senden

Wenn Sie doppelt geimpft sind, ist der NHS Covid Pass 30 Tage gültig. Nach den 30 Tagen müssen Sie den Pass aktualisieren und eine PDF-Kopie erneut herunterladen, erneut an Ihre E-Mail-Adresse senden oder ihn erneut zu Ihrem Apple Wallet hinzufügen.

Wenn Sie einen negativen PCR-Test oder Lateral-Flow-Test registriert haben, ist der NHS Covid Pass 48 Stunden nach dem negativen Ergebnis gültig.

Wenn Sie einen postiven PCR-Test haben, ist der NHS Covid Pass 30 Tage lang gültig. Dieser Zeitraum von 30 Tagen wird jedoch jedes Mal aktualisiert, wenn Sie sich anmelden, bis zu 180 Tage nach dem positiven Ergebnis.

Es lohnt sich, das Ablaufdatum im PDF Ihres NHS Covid Pass zu überprüfen, bevor Sie es verwenden.

Wenn Sie vollständig geimpft sind oder ein positives Testergebnis haben, ist der Barcode auf dem NHS Covid Pass PDF 30 Tage gültig.

Die NHS-App fordert Sie möglicherweise auf, Ihre Telefonnummer zu bestätigen, wenn Sie sich anmelden. Wenn Sie diese nicht bestätigen, ist Ihr NHS Covid Pass 72 Stunden lang gültig.

Weitere Informationen finden Sie auf der NHS-Website.