(Pocket-lint) - Sie erinnern sich vielleicht an den Smash-Hit „Kids“ aus den frühen Nullerjahren. Nun, es sieht so aus, als ob Robbie und Kylie wieder dabei sind, nur dieses Mal unterstützen sie einen Musik-Streaming-Dienst für Ihren Fernseher.

Roxi wurde ursprünglich 2017 als Karaoke-Gadget eingeführt und ist seitdem als TV-basierte Streaming-Plattform erfolgreich. Laut der Marke verzeichnete sie während der Sperrzeiten einen großen Nutzerboom und geht davon aus, dass sie als „ Netflix für Musik“ bekannt werden kann.

Die neue App wird es Briten ermöglichen, 70 Millionen Tracks einschließlich Alben, Songs und Musikvideos zu streamen; sowie kostenlos Karaoke singen und Musikspiele spielen.

Der Roxi- Service bietet 140.000 Karaoke- und „Karaoke With The Stars“-Songs sowie die Möglichkeit, Ihr Musikwissen mit Roxis Musikspiel „Name The Song“ zu testen.

Die App wird auf Sky Q , Fire TV , Android TV und Google TV auf kompatiblen Sony Bravia, Panasonic, Philips, Toshiba TCL, HiSense und Shield Smart TVs und Set-Top-Boxen mit Samsung TV und anderen in Kürze gestartet.

Zur Feier der Markteinführung verschenkt Roxi mehr als eine Million Roxi Karaoke-Mikrofone für normalerweise 29,99 £ pro Stück.

Rob Lewis, CEO von Roxi, sagte in einer Erklärung gegenüber Pocket-lint: "Wir werden eine grundlegende Veränderung in der Art und Weise erleben, wie wir zu Hause Musik konsumieren und mit ihr interagieren. Die Massenakzeptanz von TV-Apps wie Netflix und Disney+ ist nur der Anfang." Roxi ist führend in der zweiten TV-App-Revolution: Musikvideos, Spiele und Karaoke".