Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie ein Fan von Harry Potter: Wizards Unite sind, dann ist es leider fast an der Zeit, Ihre Zauberstäbe zum letzten Mal aufzuhängen - da das mobile Augmented Reality (AR)-Spiel zu Ende geht.

Wann genau hast du also deine letzte Chance, Goblins und Dämonen zu töten? Niantic, der Entwickler des Spiels, gibt den Spielern bis zum 31. Januar 2022 Zeit, rauszukommen und auf Quests zu gehen. Danach wird das Spiel sowohl aus Googles Play Games als auch aus Apples App Store entfernt.

Warum macht Niantic mit Harry Potter: Wizards Unite "einen Cedric Diggory"? Das Unternehmen betreibt auch Pokemon Go , das sehr beliebt ist und viel länger als Potters etwas mehr als zwei Jahre als mobiles AR-Spiel andauert.

„Nicht alle Spiele sollen ewig halten“, heißt es im offiziellen Blog-Beitrag des Entwicklers. Nehmen Sie das wie Sie wollen: Vermutlich ist das Spiel einfach nicht profitabel genug, um es wert zu sein, über einen bestimmten Punkt hinaus zu laufen. In den letzten Monaten wird jedoch noch mehr aus dem Spiel kommen, darunter "eine Vielzahl von In-Game-Events, neue Inhalte und Gameplay-Änderungen".

Es ist sicherlich auch kein Ende von Niantics anhaltender Vision für AR-Handyspiele. Der Entwickler hat gerade Pikmin Bloom auf den Markt gebracht , während Transformers: Heavy Metal in der Zukunft erscheint (letzterer Titel befindet sich derzeit nur in der Soft-Launch-Phase für Spieler in Neuseeland, Philippinen und Dänemark).

Aber wenn ein so geliebtes Franchise wie Harry Potter nicht überleben kann, wie werden Pikmin und Transformers dann den Test der Zeit bestehen? „Wir werden alle Erkenntnisse aus Harry Potter: Wizards Unite in unsere anderen Projekte einfließen lassen“, sagt Niantic.

Draco dormiens nunquam titillandus.

