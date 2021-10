Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die meisten von uns tragen Brieftaschen mit mehr Karten, als wir handhaben können. Möglicherweise haben Sie Debitkarten, Kreditkarten, Visitenkarten, Kundenkarten und vieles mehr, die Ihre Gesäßtasche oder Tasche belasten. Aber das kann sich mit Curve ändern, einer intelligenten Mastercard und App, die alle Ihre vorhandenen Karten konsolidiert, sodass Sie mit nur einer Karte über jede von ihnen bezahlen können.

Curve ist im Wesentlichen eine intelligente Brieftasche, die alle Ihre vorhandenen Kreditkarten, Debitkarten und Kundenkarten in einer einzigen App und Mastercard kombiniert. Es ist ein völlig kostenloses Upgrade (Sie müssen für Premium-Karten bezahlen) für jeden Geldbeutel, insbesondere für Reisende und diejenigen, die teure elektronische Artikel kaufen. Die Vorteile von Curve sind jedoch viel breiter als bei einer schlankeren Brieftasche.

Curve gibt allen neuen Nutzern 1 Prozent Cashback für jeden einzelnen ihrer Einkäufe für einen ganzen Monat. Sie können Ihre Reise mit einem zusätzlichen Cashback von bis zu 20 Prozent bei Booking.com, Hertz und anderen Anbietern optimieren, sodass Sie die Vorteile Ihrer bestehenden Karten nutzen können. Dies bedeutet, dass Sie Belohnungen von zwei Punkten erhalten – der Hauptkarte und der Kurve .

Curve verspricht auch die besten Devisenkurse auf dem Markt, komplett mit kostenlosen Geldautomatenabhebungen im Ausland und einem Kaufschutz von bis zu 100.000 £ bei Streitigkeiten. Diese Vorteile werden automatisch auf Ihre verbundenen Karten angewendet, sodass Sie Ihre Einkäufe noch bequemer und bequemer tätigen können. Sie können auch auf Premium-Karten upgraden, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten.

Im Moment bietet Curve Pocket-Lint-Lesern einen Willkommensbonus von 5 £ bei ihrem ersten Kauf, aber Sie können weiterlesen, um herauszufinden, was diesen Service so großartig macht.

Der Hauptvorteil von Curve besteht darin, dass alle Ihre Debit-, Kreditkarten und Kundenkarten in einer App und Mastercard zusammengeführt werden können. Sie müssen nicht mehrere Karten bei sich tragen, nur eine. Sie können ganz einfach in Ihrer App ändern, welche Karte Sie verwenden möchten. Aufgrund dieser Funktion müssen Sie sich nicht mehrere PIN- und CVV-Nummern merken – nur die Curve-PIN und CVV. Darüber hinaus ist die Curve-Karte mit Apple Pay, Google Pay und Samsung Pay kompatibel, sodass Sie alle Ihre vorhandenen Karten auf einmal zu diesen Zahlungsdiensten hinzufügen können.

Wenn Sie eine Zahlung mit der falschen Karte getätigt haben, können Sie die Zahlung problemlos auf eine andere Karte übertragen. Dies ist bis zu 30 Tage nach der Transaktion und nur einmal pro Transaktion möglich. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie die Zahlung auf eine Karte mit besseren Vorteilen oder eine Zahlung von einer persönlichen auf eine Firmenkarte verschieben möchten. Wenn Sie eine neue Debit-/Kreditkarte bestellt haben, die noch nicht eingetroffen ist, können Sie die Zahlung mit einer Ihrer anderen Karten vornehmen und die Zahlung dann auf die neue Karte übertragen, wenn sie eintrifft.

Nichts ist so peinlich, wie wenn Ihre Zahlung abgelehnt wird, insbesondere in sozialen Situationen. Zahlungen können abgelehnt werden, wenn Ihre Karte abgelaufen ist, Sie Ihr Kreditlimit überschritten haben, der Kartenanbieter technische Probleme hat oder zahlreiche andere Faktoren. Curve als „Anti-Peinlichkeits-Modus“, mit dem Sie eine Ersatzkarte definieren können, die im Falle einer fehlgeschlagenen oder abgelehnten Zahlung automatisch verwendet wird. Auf diese Weise können Sie die Zahlung problemlos durchführen und potenziell peinliche Situationen vermeiden.

Wenn Sie eine der abonnementbasierten Premium-Curve-Karten besitzen, haben Sie auch Anspruch auf 1 Prozent Cashback auf alle Ihre Transaktionen mit 3 oder 6 Händlern. Die kostenlose Karte bietet auch 30 Tage lang 1 Prozent Cashback bei drei Händlern, aber das ist nur eine kurze Testphase, die Ihnen hilft, festzustellen, ob Sie auf eine Premium-Karte upgraden möchten. Der Cashback ist eine zusätzliche Belohnung, mit der Sie die Vorteile Ihrer bestehenden Karten aufstocken können. Diese Funktion ist besonders nützlich für diejenigen, die bei Amazon, Apple, Nintendo und anderen große elektronische Ausgaben tätigen.

Curve Flex ist eine neue Initiative, mit der Sie Geld aus vergangenen Transaktionen freisetzen können, um Ihren aktuellen und zukünftigen Finanzbedarf zu decken. Sie können im Wesentlichen Geld aus vergangenen Transaktionen freigeben und in monatliche Zahlungen umwandeln, die auf Raten von drei bis zwölf Monaten verteilt sind. Dies ist eine völlig einzigartige Funktion, mit der Sie aktuelle Ausgaben wie den Kauf teurer elektronischer Geräte, Urlaub oder Notfälle decken können. Darüber hinaus beinhaltet Curve Flex einen niedrigeren Zinssatz als eine typische Kreditkarte.

Curve bietet Ihnen Zugriff auf erweiterte Ausgabenanalysen in Ihrer mobilen App. Sie können genau sehen, was Sie von allen registrierten Zahlungskarten ausgegeben haben, die gesammelten Curve-Prämienpunkte berechnen, eine Zusammenfassung der Ausgaben für verschiedene Kategorien (Lebensmittel, Einzelhandel, Reisen usw.) anzeigen und Ihre Einkäufe als persönlich oder geschäftlich definieren. Sie können auch Bilder von Quittungen zu den Einkäufen speichern. Tatsächlich können Sie auch alle Ihre Bank- und Kartenkonten in der mobilen Anwendung hinzufügen, sodass alle Ihre Finanzinformationen an einem Ort zusammengefasst sind.

Im Allgemeinen können Kreditkarten für bestimmte Zahlungsarten nicht verwendet werden, z. B. für die Zahlung von Steuern und Nebenkosten. Dank der Curve-Fronted-Funktion können Sie jedoch alle Dienstleistungen mit Ihren registrierten Kreditkarten über die Curve-Debitkarte bezahlen. Dadurch können Sie Ihre Kreditkarten im Wesentlichen wie Debitkarten behandeln. Für diese Transaktionen wird normalerweise eine Servicegebühr von 1,5 Prozent erhoben, aber mit einer Curve Metal-Karte werden Ihnen diese Gebühren nicht berechnet.

Curve bietet ein breites Spektrum an erweiterten Funktionen für den Kundenschutz. Wenn Sie mit Curve-Karten bezahlen, haben Sie Anspruch auf eine Rückerstattung von bis zu 100.000 GBP pro Streitfall. Sie können Ihre Curve-Karte auch jederzeit über die mobile App sperren und entsperren, was besonders nützlich ist, wenn Sie Ihre Karte nicht finden können. Darüber hinaus bedeutet das Bezahlen mit der Curve-Karte, dass Sie Ihre Bank- und Hauptkartendaten niemandem preisgeben müssen, was alle Transaktionen sicherer macht.

Wir haben einige der bemerkenswertesten Funktionen und Fähigkeiten hervorgehoben, die in der kostenlosen Curve-Karte verfügbar sind. Curve bietet jedoch eine Vielzahl zusätzlicher Vorteile, insbesondere wenn Sie Curve Black oder Curve Metal abonnieren. Mit den erweiterten Curve-Karten haben Sie Zugang zu weltweiten Reiseversicherungen, Handyversicherungen, ermäßigtem weltweiten Zugang zu Flughafen-Lounges und zahlreichen weiteren Vorteilen.