Twitch testet eine Rückspultaste für Livestreams

(Pocket-lint) - Es gibt nichts Schöneres als das Vergnügen, einen großen Moment in einem Ihrer Lieblings-Livestreams auf Twitch zu sehen, in dem Wissen, dass Sie ihn verpasst hätten, wenn Sie ihn nicht gesehen hätten. Allerdings gibt es auch häufig Situationen, in denen es sehr praktisch wäre, durch einen Stream zurückscrollen zu können.

Für die längste Zeit war dies etwas, das Twitch nicht berücksichtigt hat, außer sich kurze aufgezeichnete Clips im Nachhinein anzusehen. Jetzt testet es jedoch eine Funktion, mit der Sie einen Stream schnell um zwei Minuten zurück zippen können.

Im Laufe des nächsten Monats sehen einige Zuschauer möglicherweise bis zu drei neue Schaltflächen auf den Seiten von Live-Kanälen: Stream zurückspulen, mich erinnern und Trailer ansehen. Dieser Test informiert nur über zukünftige Funktionen und die Schaltflächen werden entfernt, sobald er abgeschlossen ist.



Dies muss vom Streamer, den Sie sich ansehen, aktiviert werden, indem Sie die Option für VOD (Video on Demand) aktivieren, so wie er es den Zuschauern erlauben würde, Clips aus ihrem Stream aufzunehmen. Sobald es funktioniert, können Sie zwei Minuten zurückgehen, dann mit beliebiger Geschwindigkeit durch diesen verzögerten Abschnitt scrollen und so oft Sie möchten erneut ansehen.

Das Feature wird im Laufe des nächsten Monats getestet und verschwindet, nachdem es fertig ist, aber viele Zuschauer werden hoffen, dass es irgendwann in einer dauerhaften Form wieder verfügbar ist, um die Wiederanschaubarkeit zu gewährleisten.