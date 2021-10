Mit den Sprachanweisungen von Citymapper können Sie mit Ihrem Telefon in der Tasche navigieren

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Citymapper, eine der intelligentesten Navigations-Apps für Städte, hat Sprachanweisungen aktiviert, sodass Sie Ihre Routenführung über Ihre Kopfhörer erhalten und Ihr Telefon in der Tasche lassen können.

Citymapper ist seit langem eine unserer beliebtesten Transport-Apps. Es kann verschiedene Transport- und Wanderrouten kombinieren. Wenn Sie sich also in einer Stadt wie London befinden, in der Sie viele Optionen haben, können Sie die schnellste Option für die Kombination von Verkehrsarten finden.

Das Problem beim Navigieren, wenn Sie sich nicht sicher sind, wohin Sie gehen, ist der ständige Blick auf Ihr Telefon - besonders wenn Sie anfangen zu laufen.

Um dies zu umgehen, spricht Citymapper jetzt mit Ihnen, sagt Ihnen, wo Sie abbiegen müssen, wenn Sie zu Fuß gehen, und gibt Ihnen den Namen der Straße. Das heißt, Sie können Ihr Telefon in der Tasche lassen, Ihre Kopfhörer aufsetzen und vermeiden, verloren zu wirken.

Dies wird einigen Benutzern in Städten, die sie nicht kennen, eine gewisse Sicherheit geben, da Sie sofort verloren aussehen und sich mit Ihrem Telefon in der Hand wundern, dass Sie wie ein leichtes Ziel aussehen.

Die Anweisungen können auch für den öffentlichen Verkehr verwendet werden, sie führen Sie zur Bushaltestelle und sagen Ihnen, wann der Bus kommt und wann Sie aussteigen müssen. Google Maps Navigation bietet ein ähnliches automatisches Feedback, aber Citymapper gibt oft bessere Anweisungen für gemischte Verkehrsmittel - und es ist wirklich nützlich, wenn die App Ihnen die Haltestellennummer oder den Bahnsteig für Ihren Zug mitteilt.

Rufen Sie die Citymapper-App auf und stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version verwenden. Planen Sie Ihre Route wie gewohnt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Go, um es live zu machen. Tippen Sie auf dem Navigationsbildschirm auf das Lautsprechersymbol. Dies ändert sich in ein Kopfhörersymbol, wenn Sie Kopfhörer angeschlossen haben. Das ist es!