(Pocket-lint) - Blue Origin, Jeff Bezos Raumfahrtunternehmen , hat seinen nächsten hochkarätigen Weltraumflug angekündigt: In zwei Wochen wird es einen 90-jährigen Mann in eine Höhe von etwa 100 Kilometern über der Erde bringen. Wer ist diese Person? Kein Geringerer als Captain James T. Kirk von der USS Enterprise.

Das ist richtig: Schauspieler William Shatner fliegt im wirklichen Leben mit der New Shepard NS-18-Rakete von Blue Origin ins Jenseits. Er gilt als der älteste Mensch, der ins All geflogen ist, ein Rekord, der zuvor von der Fliegerin Wally Flunk gehalten wurde, die vor wenigen Monaten auf dem ersten bemannten Flug von Blue Origin von New Shepard flog. Wenn Sie ein Star Trek-Fan sind, der Kirk abheben sehen möchte, oder vielleicht ein Teil der Geschichte sein möchten, indem Sie den ältesten Menschen im Weltraum beobachten, gehen Sie wie folgt vor.

Shatner wird am Dienstag, den 12. Oktober 2021 gegen 8:30 Uhr CDT mit Blue Origin ins All fliegen. Hier sind ein paar verschiedene lokale Zeiten:

9:30 Uhr ET

6:30 Uhr PT

14:30 Uhr BST

Shatner wird auf dem Flug von den folgenden Besatzungsmitgliedern begleitet:

Audrey Powers, Vizepräsidentin bei Blue Origin

Chris Boshuizen, ein ehemaliger NASA-Ingenieur und Mitbegründer von Planet Labs

Glen de Vries, Mitbegründer von Medidata und stellvertretender Vorsitzender bei Dassault Systemes

TMZ hat behauptet, dass Shatners Flug als Teil eines Dokumentarfilms gefilmt wird.

Die New Shepard-Rakete von Blue Origin ist für den vertikalen Start konzipiert. Es wird vom Startplatz Eins in West-Texas abheben und vier Passagiere in einer Crew-Kapsel tragen, die sich oben befindet. Es wird auf eine Höhe von 100 Kilometern über der Erde klettern. An diesem Punkt sollten sich die Kapsel und die Rakete trennen und beide Teile werden auf die Erde zurückfallen (wobei die Kapsel und die Passagiere hoffentlich sicher aufsetzen). Insgesamt dauert der Flug etwa 10 Minuten.

Blue Origin sagte, dass es um T-90 Minuten eine Live-Berichterstattung über den Start auf BlueOrigin.com veranstalten wird. Der Start ist derzeit für 8:30 Uhr CDT vorgesehen.