Was ist TikTok-Shopping und wie funktioniert es?

(Pocket-lint) - Falls Sie eine andere App zum Kaufen benötigen, startet TikTok in Zusammenarbeit mit Shopify eine neue TikTok-Shopping-Registerkarte, die Geschäftsbenutzer zu ihren TikTok-Profilen hinzufügen können. Es ermöglicht ihnen, Produkte zu präsentieren und zur Zahlung mit ihren Online-Shops zu verlinken. Hier ist alles, was Sie wissen müssen.

Am 24. August 2021 kündigten TikTok und Shopify eine neue Möglichkeit für Unternehmen an, an Verbraucher zu verkaufen. Insbesondere Benutzer, die sowohl Shopify-Händler als auch TikTok For Business-Kontoinhaber sind, können ihren TikTok-Profilen jetzt eine neue Shopping-Registerkarte hinzufügen und ihre Produktkataloge synchronisieren, um eine Mini-Storefront zu erstellen, die zum Bezahlen direkt mit ihrem Online-Shop verlinkt. Denken Sie daran, dass dieses Programm zwar jetzt live ist, aber nur ein Pilotprojekt ist. Shopify hat es auch als "Beta" bezeichnet.

Soweit wir das beurteilen können, funktioniert TikTok-Shopping sehr ähnlich wie Instagram seinen Benutzern ermöglicht, bei ausgewählten Händlern und Unternehmen direkt auf seiner Plattform einzukaufen.

Eines der ersten Beispiele ist bereits live: Kylie Cosmetics.

Kylie Cosmetics gehört dem Reality-TV-Star Kylie Jenner und ist eine Schönheitsmarke, die Make-up verkauft. Wenn Sie in der mobilen TikTok-App zu ihrem @kyliecosmetics TikTok-Profil gehen, sehen Sie den neuen Shopping-Tab. Für sie liegt es zwischen einem Feed mit Videos, die sie gepostet hat, und all ihren Vorlieben. „Ich habe mein Geschäft auf Social Media aufgebaut“, kündigte Jenner in einer Pressemitteilung an. „Deshalb freue ich mich, dass Kylie Cosmetics als eine der ersten Kunden direkt auf unserem TikTok einkaufen lässt!“

Im Rahmen dieses Pilotprojekts werden Shopify und TikTok Produktlinks zu Shopify-Händlern bereitstellen. Sie können verwendet werden, um Produkte in Beiträgen zu markieren, und die TikTok-Benutzer können dann wählen, ob sie direkt in der Storefront des Händlers einkaufen oder auf ein markiertes Produkt in einem Händlervideo klicken, um zur Kasse zu ihrem Online-Shop zu gehen.

Das TikTok Shopping-Pilotprojekt steht derzeit Shopify-Händlern in den USA und Großbritannien zur Verfügung. Eine ausgewählte Gruppe von Händlern in Kanada wird in den kommenden Wochen (also bis September 2021) in das Pilotprojekt aufgenommen. Die Funktion wird in den kommenden Monaten in weiteren Regionen eingeführt, sagte TikTok.

Shopify-Händler können über diese Shopify-Seite einen frühen Zugriff auf das Pilotprojekt anfordern.

Hier erfahren Sie auch, wie Sie Shopify-Händler werden . Wenn Sie es bereits sind, sollten Sie die TikTok Shopify-App installieren. Wenn Sie ein TikTok Business-Konto benötigen, gehen Sie hier, um sich anzumelden. Schließlich empfehlen wir Ihnen, den Ankündigungs-Blog-Post von Shopify für TikTok-Shopping zu lesen, wenn Sie noch Fragen haben.

