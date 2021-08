Neue Post Office EasyID-App ersetzt Dokumente für den Identitätsnachweis

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Anstatt Ihre Unterlagen zu durchforsten, um einen Identitäts- oder Adressnachweis zu finden, hat The Post Office (in Großbritannien) versucht, es mit seiner neuen EasyID-App viel einfacher zu machen.

Es wurde in Zusammenarbeit mit Yoti erstellt , der bereits eine App hat, die sich auf den Nachweis Ihrer Identität spezialisiert hat. Verdoppelt es sich dann nicht? Vielleicht. Aber die Post Office EasyID App ist ein bisschen offizieller. Es ist eine anerkannte Methode zum Nachweis Ihres Alters, zum Abholen von Paketen bei Ihrer Post und sogar für elektronische Unterschriften. Sie können auch alle Ihre wichtigen Dokumente in der App speichern, sodass Sie an einem Ort darauf zugreifen können.

Viele administrative Kontrollen finden bei der Post statt, daher ist es keine Überraschung, dass eine App entwickelt wurde, die sowohl ihnen selbst als auch ihren Kunden hilft. Durch die Erstellung einer App, mit der die Identitäten von Personen überprüft werden können, ermöglicht sie eine sicherere Überprüfung für das Postamt sowie ein viel einfacher zu verwendendes System für Kunden.

Jetzt stellen sich Fragen zur Sicherheit der Benutzer und zur Möglichkeit, dass Telefone gestohlen und auf ihre Informationen zugegriffen wird. Aber haben wir in Wirklichkeit nicht alle diese Informationen am Telefon? Und wenn Sie Biometrie verwenden, um auf diese Informationen zuzugreifen, wird es für Möchtegern-Diebe sowieso viel schwieriger sein, darauf zuzugreifen. Aber für alle Fälle ist EasyID mit der Yoti-Technologie ausgestattet, die "nach ISO/IEC 27001-Informationssicherheitsstandards und Sicherheitskontrollen, die mit der ISAE 3000 (SOC2)-Methodik geprüft wurden", zertifiziert ist.

Sieht so aus, als wäre es nur eine weitere App, die darauf abzielt, Ihre Brieftasche zu ersetzen.