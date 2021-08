Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - TikTok gab heute bekannt, dass die App noch mehr Maßnahmen ergreift, um kleine Kinder und Jugendliche auf ihrer Plattform zu schützen, indem sie DMs für bestimmte Benutzer automatisch deaktiviert und die Lichter für Benachrichtigungen nach einer bestimmten Zeit je nach Alter ausschaltet.

Eine der ersten großen Änderungen, die das Unternehmen vornimmt, ist die Begrenzung der Anzahl von Warnungen und Benachrichtigungen, die es an seine jungen Benutzer sendet. Ab heute erhalten Benutzer der App im Alter von 15 oder jünger nach 21:00 Uhr keine Benachrichtigungen mehr, während 16- bis 17-Jährige bis 22:00 Uhr Pieptöne erhalten.

Der Schritt wird nicht so sehr unternommen, um den Jungen der Welt zu helfen, besser zu schlafen, sondern eher ein Versuch, das nächtliche Mobbing zu bekämpfen, das in letzter Zeit immer mehr zu einer Epidemie in Online-Communitys geworden ist – insbesondere in den meisten Fällen von jugendlichen Nutzern bewohnt.

Einige der anderen, vielleicht drastischeren Änderungen, die das Unternehmen vornimmt, sind die automatischen Datenschutzeinstellungen, die für Benutzerkonten unter 15 Jahren aktiviert sind. Diese Jugendkonten werden jetzt standardmäßig auf privat eingestellt, was bedeutet, dass ihre Videos nicht algorithmisch sind auf der For You-Seite anderer Personen angezeigt werden, abgesehen von den Konten, für die sie speziell aktiviert wurden. Außerdem haben diese Konten keinen Zugriff auf die Stitch- oder Duet-Funktionen . Entschuldigung, Kinder, Sie müssen Ihren Lieblingstanz, den Sie gerade auf Ihrem FYP gesehen haben, nicht nachstellen, bis Sie etwas älter sind.

Ein paar andere Leckerbissen sind das Deaktivieren des Video-Downloads auf Teenager-Konten (die App erfordert, dass Benutzer ab 16 Jahren ihre Datenschutzeinstellungen überprüfen, bevor andere Benutzer ihre Videos herunterladen können) und die Aufforderung an ältere Teenager-Benutzer, ihre DM-Einstellungen zu überprüfen, wenn sie zum ersten Mal ein Konto in der App.

Das Unternehmen betonte, dass es bei der geplanten Implementierung von Kindersicherheitsfunktionen „keine Ziellinie“ gebe. Es ist also davon auszugehen, dass dies nicht das erste Mal sein wird, dass die explosiv beliebte Video-App hier und da ein paar Sicherheitsänderungen vornimmt.

Wenn Sie in den letzten Jahren unter einem Felsen gelebt haben und sich nicht sicher sind, worum es bei TikTok geht, können Sie hier alles lesen, was Sie darüber wissen müssen.

