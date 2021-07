So senden Sie eine Direktnachricht im Clubhouse mit Backchannel

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Benutzt du Clubhouse? Nun, jetzt können Sie in der App in die DMs anderer Benutzer schlüpfen.

Die Social Audio App hat eine Direktnachrichtenfunktion eingeführt. Es heißt Backchannel und ist in den iOS- und Android-Versionen der App verfügbar. Derzeit ermöglicht Backchannel Einzelchats, Gruppenchats und die Möglichkeit, Links zu senden. Sie können die DM-Funktion nicht verwenden, um Bilder oder Videos an andere Benutzer zu senden, aber das ist anscheinend zusammen mit anderen Funktionen in Arbeit. Es wird auch ein zweiter, optionaler Posteingang verfügbar sein, der alle Ihre Nachrichtenanfragen enthält. Hier ist, was Sie über Backchannel wissen müssen, einschließlich seiner Funktionsweise.

Backchannel ist das neue Direktnachrichtensystem von Clubhouse. Die Idee ist, mit Backchannel Moderatoren untereinander zu chatten oder sich nach einer Veranstaltung zu verbinden. Es ermöglicht im Grunde nur textbasierte Konversationen anstelle von Audio und hält Benutzer in der App, die ansonsten zu einer Wettbewerbsplattform gehen würden, um einen schnellen Chat zu führen.

Mein Hut? Trinkgeld

Mein Mikrofon? Geblitzt

Meine Nachricht? Direkte.



Nachdem wir ihr Feature fünfmal unbeabsichtigt durchgesickert haben, stellt unser geliebtes Ingenieursteam hier den neuen Clubhouse-Backchannel vor pic.twitter.com/3bPHeGxQaZ — Clubhaus (@Clubhouse) 14. Juli 2021

Wenn du Backchannel verwendest, können dir Leute, denen du folgst, Nachrichten senden und ihre Nachrichten werden auf der Hauptregisterkarte angezeigt. Andernfalls werden Nachrichten von Personen, denen Sie nicht folgen, in einem separaten Posteingang gespeichert. (Nachrichten von Personen, denen Sie nicht folgen, gehen in Ihren Anfragen-Posteingang.) Standardmäßig kann jeder im Clubhouse Ihnen Nachrichtenanfragen senden. Sie können diese Einstellung jedoch deaktivieren und nur Nachrichten von Personen erhalten, denen Sie folgen. Tippen Sie einfach auf die drei Punkte oben im Backchannel. Einfach!

Tippen Sie auf das Flugzeugsymbol unten auf dem Startbildschirm der App und in Räumen. Von dort aus können Sie Ihre Nachrichten sehen. Sie können auch neue private oder Gruppennachrichten erstellen, indem Sie auf das Stift- und Papiersymbol in der Ecke tippen.

Tippe unten in der App auf das Flugzeugsymbol Tippen Sie auf das Stift- und Papiersymbol in der Ecke von Backchannel Suchen Sie nach der gesuchten Person, um einen neuen Thread zu erstellen. Sie können die Personen finden, denen Sie folgen, und die Personen, die Ihnen bei der Suche folgen. Sie können Nachrichten auch senden, indem Sie im Profil eines Benutzers auf das Flugzeugsymbol tippen. Dieses Symbol ist nur sichtbar, wenn der Benutzer Nachrichten für alle aktiviert hat oder wenn er Ihnen folgt.

Gehen Sie zu Backchannel. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf Anfragen. Von dort aus können Sie auf den Inhalt tippen oder ihn nicht öffnen.

Die Funktion ist jetzt für iOS- und Android-Benutzer verfügbar. Im Juni war es erstmals durchgesickert.

Weitere Informationen finden Sie im Blog-Beitrag und auf der Support-Seite von Clubhouse hier. Sie können auch unseren ausführlichen Leitfaden zum Clubhaus lesen: