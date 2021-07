Ordnance Survey wird die freie Natur mit AR . gamifizieren

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ordnance Survey – ja, die Leute, die die Karten erstellen – haben angekündigt, dass sie mit dem Spielestudio Preloaded an einem Augmented-Reality-Spiel (AR) arbeiten.

Ordnance Survey (OS) erstellt Karten, die von vielen, die die Natur erkunden, bevorzugt werden, wobei detaillierte Papierkarten ein unverzichtbares Werkzeug für alle sind, die sich in Großbritannien abseits der ausgetretenen Pfade wagen.

Um mit der Zeit Schritt zu halten, hat OS digitale Lösungen wie Apps und Online-Mapping eingesetzt, möchte aber seine Kerndaten nutzen, um eine neue AR-Welt voranzutreiben und sich einer neuen Gruppe von Benutzern vorzustellen, um die Kinder zu unterhalten, wenn sie mit der Familie unterwegs sind Spaziergänge.

„Wir möchten, dass Karten Spaß machen und Geo-Location-Spiele und gamifizierte Apps es ihren Spielern ermöglichen, die freie Natur gemeinsam zu visualisieren, wie sie ihre Umgebung erleben und mit ihr interagieren möchten“, sagte Nick Giles, Geschäftsführer von OS Leisure.

Augmented Reality erreichte 2016 mit der Einführung von Pokemon Go , das die Karten von Niantic verwendete, den Mainstream. Anschließend haben wir Harry Potter Wizards Unite basierend auf denselben Karten gesehen - sehr stark auf städtische Umgebungen ausgerichtet.

Für Ordnance Survey gibt es die Möglichkeit, etwas zu entwickeln, das die Erkundung von Wanderwegen in beliebten Gebieten mit einer Art Spiel verbinden kann. Während OS über die Karten verfügt (zumindest für Großbritannien), wird es an Preloaded liegen, um es in eine Art Spiel zu verwandeln und es ansprechend zu gestalten.

„Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem Fortschritte in den AR- und Geodatentechnologien es uns ermöglichen, uns auf völlig neue und sinnvolle Weise mit unserer realen Welt zu verbinden Familienpublikum in Großbritannien und darüber hinaus", sagte Phil Stuart, Creative Director bei Preloaded.

Beste iPhone Apps 2021: Der ultimative Leitfaden von Maggie Tillman · 13 Juli 2021

Aber es gibt keinen Hinweis darauf, was das Gameplay beinhalten könnte. Der Erfolg von Pokemon Go beruht auf der Tatsache, dass es ein äußerst erfolgreiches Franchise nutzt, und hier wird die Herausforderung liegen.

Hoffentlich gibt dies Familien etwas anderes zu tun, wenn sie die Natur genießen, und schult diejenigen, die das AR-Spiel spielen, in Ruhe über die Bedeutung dieser Karten, damit sie in Zukunft besser gerüstet sind, sie zu interpretieren und mit Karten zu navigieren.

Ordnance Survey strebt für den Start seines ersten Spiels 2022 an.