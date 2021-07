Square stellt eine Hardware-Wallet und einen Service für Bitcoin her

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Square, das die digitale App Cash Person-to-Person-Zahlungen sowie den Square-Kreditkartenleser und das Point-of-Sale-System anbietet, hat nun Bitcoin-Hardware-Wallets als nächstes Projekt ins Auge gefasst.

Der Hardware-Leader von Square, Jesse Dorogusker, gab die Nachricht am 8. Juli 2021 über Twitter bekannt. Er sagte, das Unternehmen habe „beschlossen, eine Hardware-Wallet und einen Dienst zu bauen, um die Bitcoin-Verwahrung mehr Mainstream zu machen“. Die Führungskraft fügte hinzu: „Wir werden weiterhin offene Fragen stellen und beantworten. Die Reaktion dieser Community auf unseren Thread zu diesem Projekt war großartig – ermutigend, großzügig, kooperativ und inspirierend.“

CEO Jack Dorsey, der auch der CEO von Twitter ist, neckte letzten Monat auf Twitter, dass Square erwägt, einen zu machen. Denken Sie daran, dass das Unternehmen 2018 expandiert hat, um seinen Nutzern der Cash-App den Kauf und Verkauf von Bitcoin zu ermöglichen. Außerdem hat Dorsey ein reges Interesse an Bitcoin, wobei seine Twitter-Biografie nur sagt: "#bitcoin".

Es ist daher keine Überraschung, dass Square bei einer Hardware-Wallet für die Kryptowährung all-in geht.

Der Preis von Bitcoin ist in den letzten Jahren in die Höhe geschnellt, aber viele Leute sind immer noch verblüfft, was genau es ist – Pocket-lint hat daher einen ausführlichen Leitfaden , der alles erklärt, was Sie wissen müssen. Die Kurzversion lautet: Bitcoin ist eine virtuelle Währung, die es Menschen ermöglicht hat, Geld ohne zentrale Aufsicht schnell um die Welt zu bewegen, was eine schwindelerregende Reihe neuer Anwendungen ermöglicht. Jeder kann Bitcoin besitzen und verwenden, und der Einstieg ist einfach.