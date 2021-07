Was sind Slack Huddles und wie funktionieren sie?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Slack führt eine reine Audiofunktion ein, die entwickelt wurde, um die Erfahrung von jemandem oder einer Gruppe von Personen bei der Arbeit nachzubilden, die an Ihrem Schreibtisch vorbeikommen, um eine Frage zu stellen oder ein Problem zu lösen. Slack heißt Huddles und soll "die spontanen und informellen Diskussionen, die Sie im Büro vermissen, neu erstellen".

Um Ihnen zu helfen, eine Idee zu entwickeln, sich mit einem Kollegen zu treffen, nach einem großen Meeting eine Nachbesprechung durchzuführen oder ein lockeres Gespräch mit Ihren Kollegen zu führen, hat Slack Huddles entwickelt, etwas, das es als "leichte Audio-First-Methode" bezeichnet um Live-Gespräche zu beginnen". Die Idee ist, mit nur einem Klick in Slack ein Huddle in jedem Kanal oder jeder Direktnachricht zu starten. Jeder in diesem Kanal oder DM kann dem Huddle beitreten oder ihn verlassen, wie er möchte.

Huddles geben Ihnen eine Pause von der Kamera und nehmen Ihnen die Mühe, über geschäftige Kalender zu verhandeln.

Slack Huddles können bis zu 50 Teilnehmer haben. Jeder, der an einer Unterhaltung teilnimmt, kann einem Huddle beitreten, sobald dieser beginnt. Sie erhalten eine Einladung zum Beitritt, wenn Sie in einer DM starten.

Wenn Sie von Ihrem Desktop aus an einem Huddle teilnehmen, können Sie Ihren Bildschirm freigeben und Live-Untertitel auf Englisch aktivieren (weitere Sprachen sind in Arbeit). Denken Sie daran, dass in Slack Connect-Kanälen und DMs Personen aus anderen Organisationen Zugriff auf Huddles haben müssen, um sie zu starten oder ihnen beizutreten.

Öffne Slack auf deinem Desktop. Öffne einen Kanal oder eine DM. Klicke auf den Kopfhörer-Umschalter in der unteren linken Ecke deiner Seitenleiste. Sobald das Huddle begonnen hat, können Sie: Drücke den Mikrofonsymbol zum Stummschalten des Mikrofons

zum Stummschalten des Mikrofons Klicken Sie auf das Bildschirmsymbol , um Ihren Bildschirm zu teilen

, um Ihren Bildschirm zu teilen Oder klicken Sie auf das Symbol zum Hinzufügen von Personen , um bestimmte Personen zum Huddle einzuladen. So aktivieren Sie Live-Untertitel: Klicken Sie in der unteren linken Ecke Ihres Bildschirms auf den Namen der Person, die aktiv spricht.

Drücke den drei Punkte-Symbol.

Wählen Sie Untertitel aktivieren aus .

Öffne Slack auf deinem Mobilgerät. Öffne einen Kanal oder eine DM. Tippen Sie auf das Antennensymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Sobald das Huddle begonnen hat, können Sie: Tippen Sie auf das Mikrofonsymbol, um Ihr Mikrofon stumm zu schalten

um Ihr Mikrofon stumm zu schalten Oder tippe auf das Symbol zum Hinzufügen von Personen , um bestimmte Personen zum Huddle einzuladen

Um einen Huddle zu verlassen, klicke auf Kopfhörer-Umschalter in der unteren Ecke Ihrer Seitenleiste.

Tippe auf dem Kanal oder der DM, in dem das Huddle stattfindet, auf das Antennensymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Tippen Sie dann auf Verlassen .

Wenn Sie eine Huddle-Einladung erhalten, ertönt ein Benachrichtigungston und Sie sehen die Einladung in der unteren Ecke Ihrer Seitenleiste.

Klicken Sie in der Benachrichtigung in Ihrer Seitenleiste auf die Schaltfläche Beitreten. Sobald Sie beigetreten sind, können Sie: Tippen Sie auf das Mikrofonsymbol, um Ihr Mikrofon stumm zu schalten.

Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf die Bannerbenachrichtigung. Oder tippen Sie in der Einladung auf Beitreten. Sobald Sie beigetreten sind, können Sie: Tippen Sie auf das Mikrofonsymbol, um Ihr Mikrofon stumm zu schalten.

Wenn jemand in einem Kanal oder einer DM, zu der du gehörst, ein Huddle gestartet hat, siehst du ein blaues Antennensymbol neben dem Kanalnamen in Ihrer Seitenleiste.

Klicke in einem Kanal oder einer DM auf das Kopfhörer in der Seitenleiste umschalten. Sobald Sie beigetreten sind, können Sie: Tippen Sie auf das Mikrofonsymbol, um Ihr Mikrofon stumm zu schalten.

Von dem Tippen Sie auf der Registerkarte Home auf das Antennensymbol neben einem Kanal oder einer DM. Tippen Sie auf Beitreten .

Ab dem 30. Juni 2021 wird Slack Huddles schrittweise für Benutzer mit den kostenpflichtigen Plänen von Slack eingeführt. Ab Anfang August 2021 haben alle Kunden Zugang zu Huddles.

Sehen Sie sich den FAQ-Hub von Slack, Blog- Posts zu Huddles oder unseren Slack-Tricks-Leitfaden an .

