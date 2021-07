24 amüsante Internetbilder, die mehr Erklärung brauchen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir sind in ein amüsantes Internet-Kaninchenloch voller urkomischer Fotos gefallen, die auf den ersten Blick überhaupt keinen Sinn ergeben - auf eine total urkomische Art und Weise.

Das Internet ist voll von wunderbaren und amüsanten Bildern, von dummen Memes bis hin zu amüsanten Haustierfotos , aber das ist auf einer ganz anderen Ebene. Sie werden hier alle möglichen gluckwürdigen Unsinne sehen, bei denen Sie sich entweder am Kopf kratzen oder ein gutes Kichern haben.

Gefährlicher Dämonenhund

Was passiert hier? Der beste Freund des Menschen hat sich irgendwie ein Schwert zugelegt und sieht unzufrieden aus.

Vielleicht haben diese betrunkenen Burschen einen Höllenhund herbeigerufen (und dann verärgert).

Gepard und die Polizei

"Wissen Sie, warum ich Sie über Sir gezogen habe?"

"Häh?"

"Weißt du, wie schnell du gefahren bist?"

Dieses Foto braucht sicherlich mehr Kontext und wir genießen es, uns vorzustellen, was passieren könnte. Obwohl wir vermuten, dass es Photoshopped sein könnte.

Mario!

Dies sieht aus wie eines dieser unerklärlichen Stock-Fotos, die völlig unlogisch sind und für eine sehr spezifische Suche, nach der niemand suchen wird.

Mario hat auf jeden Fall eine gute Zeit.

Kuhtransport

Was ist denn hier los? Eine Kuh wird per Kran in ein Boot transportiert? Kommt das oft vor oder gründet dieser Kerl seine eigene Arche Noah?

Boris Johnson auf der Schaukel

Der britische Premierminister Boris Johnson wurde oft fotografiert, als er alle möglichen seltsamen und wunderbaren Dinge tat. Aber wir haben keine Ahnung, was hier passiert. Das kleine Kind im Hintergrund versteht es auch nicht.

Flucht der Ninja-Schildkröte

Eine der Teenage Ninja Mutant Turtles ist aus der Kanalisation entkommen und richtet im Badezimmer dieser armen Seele Chaos an.

Offensichtlich ein Fall von zu viel Pizza.

Eisbär-Express

Hier gibt es nichts zu sehen, nur einen Eisbären, der die öffentlichen Verkehrsmittel erwischt. Die Damen, die auf dem Bürgersteig in der Nähe stehen, erscheinen nicht entfernt vom Erscheinen des riesigen Tieres, das das Fahrzeug verlässt, also nehmen wir an, dass es eine großartige lokale Geschichte darüber gibt.

Schlafendes Reh

Ja, Sie sehen, wie ein paar Rehe beiläufig schlafen. Nichts Ungewöhnliches, außer wenn man merkt, dass sie hinten im Auto ein Nickerchen machen. Warum? Wo sind sie gewesen? Wohin gehen Sie?

Jedi-Pizza-Kräfte

Wenn Sie mit der Macht gesegnet wären, würden Sie Ihre Kräfte zum Guten oder zum Bösen einsetzen? Oder würden Sie sie einfach verwenden, um Pizza zu essen, ohne unordentliche Finger zu bekommen?

Hund liebt Märsche

Dieser Hund sieht aus, als hätte er eine tolle Zeit. Er genießt diesen Marsch offensichtlich sehr. Wir hoffen es trotzdem.

Oma auf Rädern

Hier ist eine Dame, die von ernsthaft aussehenden Leuten begleitet wird. Sie ist auch eher auf Rädern als auf Beinen, was ziemlich ungewöhnlich ist.

Zahnunfälle

Diese verärgerte Person nahm die zahnärztliche Behandlung offensichtlich nicht allzu freundlich auf und beschloss, ihr Auto seitlich der Praxis zu parken. Aber wie?

Elternschaft ist schwer

Elternschaft ist hart und manchmal braucht man einfach eine Pause. Das haben wir alle schon durchgemacht. Wir sind uns nicht sicher, ob wir unser Kind an die Wand kleben würden, aber wir sind nah dran.

Badezimmerbrot

Dieser junge Bursche ist anscheinend überfordert von einer unnötigen Anzahl von Brotscheiben, die irgendwie in dieses Badezimmer gelangt sind.

Leider ist die Geschichte dahinter reine Fiktion, da sich herausstellt, dass es sich nur um ein Standbild aus einem Film namens "The Adventures of Foot Boy" handelt.

Kühe wollen einfach nur Spaß haben

Diese Kuh ist total enttäuscht. Alles, was sie wollten, war das einfache Vergnügen, auf einem Trampolin springen zu können, aber es war eindeutig nicht gebaut, um ihr Gewicht zu tragen. Schrecklich traurig.

Die Definition von chillen

Was tun, wenn Sie zu viele Modelle mit Badeanzügen tragen, die zu heiß zum Anfassen sind? Lagern Sie sie anscheinend im Kühlschrank.

Skateboard-Präsident

Nur ein durchschnittlicher Tag in der Politik mit dem Obersten Führer Nordkoreas, Kim Jong-un, der Donald Trump scheinbar das Skateboarden beibringt.

Geh raus und spiele

Das sieht so aus, als hätte ein Kind seine Eltern zu ernst genommen, als sie ihm sagten, er solle nach draußen gehen und spielen, anstatt den ganzen Tag in der Tür zu sitzen und Computerspiele zu spielen.

Immerhin bekommen sie viel frische Luft.

Schnelle Räder

Wir sind uns nicht sicher, ob dieses Transportmittel besonders sicher oder für den Straßenverkehr zugelassen ist, aber es ist unterhaltsam anzuschauen.

Taucher in der U-Bahn

Vielleicht erwartet dieser Kerl, dass die U-Bahn überschwemmt wird und das Zugsystem plötzlich eine Unterwasser-Affäre wird.

Wir sind uns ziemlich sicher, dass es beunruhigend wäre, einen Mann in voller Tauchausrüstung im Zug zu sehen.

Rauchen!

Wir haben von geräuchertem Fleisch gehört, aber das ist einfach lächerlich.

Wasche deine Hände

Wir sind uns nicht sicher, was hier vor sich geht, aber es ist definitiv etwas faul.

Wir würden nicht empfehlen, sich in diesem Badezimmer die Hände zu waschen.

Zu viele Hotdogs

Dieser Junge hat ein Problem. Wir sind uns nicht sicher, was es ist, vielleicht mag er keine Hotdogs oder hat einfach zu viele gegessen? Oder ist er vielleicht Veganer?

Was auch immer der Fall sein mag, das Hündchen im Hintergrund scheint eine großartige alte Zeit zu haben.

Unbeeindruckte Katze

Während der andere Kerl von den Hotdogs wirklich verärgert aussah, sieht diese Katze von der ganzen Sache völlig unbeeindruckt aus.

Beste Amazon US Prime Day 2021 Deals: Ausgewählte Deals noch live von Maggie Tillman · 23 Juni 2021 · Prime Day 2021 steht an!

Jemand meinte, sie hätten vielleicht an einem Hotdog-Essen-Wettbewerb teilgenommen und würden nur darauf warten, dass es losgeht. Konzentrieren Sie sich dabei.

Schreiben von Adrian Willings.