Waze fügt Stimmen und Symbole für die Katzen- und Hundenavigation hinzu

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn das Ferrari-Symbol einfach nicht mehr reicht und Ihr sozialer Waze-Status gerade rechtzeitig für einen Sommer-Roadtrip ein Update benötigt, steht Waze Ihnen zur Seite. Es wurden zwei neue Symbole eingeführt, die Sie daran erinnern, was in unserem Leben am wichtigsten ist: unsere pelzigen Freunde.

Die Haustierthemen sind nur für begrenzte Zeit verfügbar und bieten nicht nur ein Symbol, sondern auch Stimmen, die die Persönlichkeit unserer Lieblingstiere umfassen.

Da ist das Meow Mobile, das vorhersehbar dubios und frech ist - anscheinend auch sprunghaft, was zum Autofahren vielleicht nicht so toll ist. Dann ist da noch der Woof Wagon, dessen Stimme optimistisch und aufgeregt ist.

Wir fragen uns, welche Leute sich entscheiden werden - sind mehr der Benutzer Hunde- oder Katzenmenschen? Wird ein Hund im Auto dazu beitragen, die Wahl zu diktieren, was Katzen einen erheblichen Nachteil verschafft? Oder, weil die Katze zu Hause gelassen wird, bedeutet dies, dass Benutzer die Katze wählen, die sie mitnehmen, wenn auch nur im Geiste? Nur die Zeit kann es verraten.

Waze war immer eine praktikable Alternative zum Kartendienst von Google, mit dem Vorbehalt, dass es benutzergeneriert war. Alle Warnungen und Verkehrsinformationen basierten auf Daten und Berichten anderer Nutzer. Aus diesem Grund bietet es einige interessante Funktionen, wie z. B. eine Warnung vor Objekten auf der Straße, und wir wagen es, Warnungen über hinterhältige Polizisten auszusprechen, die nach ungesetzlich schnellen Fahrern suchen könnten.

Werfen Sie einen Blick auf unsere Tipps und Tricks für Waze, wenn Sie statt des Google-Punkts die niedlichen Critter-Symbole verwenden möchten.

Schreiben von Claudio Rebuzzi. Bearbeiten von Rik Henderson.