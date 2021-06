Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Haben Sie sich jemals gelangweilt, die Tausenden von Produkten auf ASOS zu durchforsten, um nach Inspiration zu suchen, oder auf Ihren Kleiderschrank zu starren und zu entscheiden, dass Sie nichts zum Anziehen haben?

Hier kommen Dienste wie Stitch Fix ins Spiel. Hier finden Sie alles, was Sie über Stitch Fix wissen müssen, einschließlich dessen, was es ist, wie es funktioniert, die beteiligten Marken und wie viel es kostet.

Stitch Fix ist ein persönlicher Online-Styling-Service für Männer und Frauen, der in Großbritannien und den USA verfügbar ist. Es gibt es seit 2011 und hat über eine Million Nutzer.

Benutzer füllen ein Style-Profil aus, woraufhin einer der persönlichen Stylisten des Stitch Fix-Teams Artikel auswählt, die Ihrem Geschmack und Budget entsprechen, sowie alle Bedürfnisse, die Sie im Abschnitt „Notiz an Stylist“ erwähnt haben, wie z Hochzeit oder Party, für die Sie ein Outfit brauchen.

Ihr "Fix" kommt mit fünf Artikeln zu einem von Ihnen festgelegten Datum zusammen mit einer Notiz mit verschiedenen Styling-Tipps, die Ihnen helfen, die verschiedenen Teile zu tragen. Nach der Lieferung des Fix haben Sie sieben Tage Zeit, die Teile zu Hause anzuprobieren und alles, was Ihnen nicht gefällt, zurückzugeben.

In der Box befindet sich auch ein vorfrankiertes Rücksendeetikett, aber wenn Sie den angebotenen Service nicht nutzen möchten, gibt es Alternativen, die Sie auf der Stitch Fix-Website verwenden können. Sie können wählen, ob Sie sich für den Erhalt eines regulären Fixes, z. B. monatlich, oder bei Bedarf anmelden.

Der erste Schritt von Stitch Fix ist das Ausfüllen des Stilprofils, das ungefähr 10-15 Minuten dauert und Fragen zu Ihren Größen, Ihrem Budget und den Arten von Stilen stellt, die Sie mögen. Die Stitch Fix-App sendet Benachrichtigungen an Sie, um verschiedene Stile zwischen Ihren Fixes zu bewerten, damit die Stylisten eine bessere Vorstellung davon bekommen, was Ihnen gefällt. Sie können diese jedoch deaktivieren.

Nachdem Sie das Style-Profil ausgefüllt haben, müssen Sie das bevorzugte Datum auswählen, an dem Sie Ihre Fix-Lieferung erhalten möchten. Wenn der Stylist mit der Auswahl Ihrer Artikel beginnt, zahlen Sie die Styling-Gebühr von £10/20 $, die dann von allem abgezogen wird, was Sie beim Fix kaufen.

Bevor Ihr Fix verschickt wird, erhalten Sie eine Auswahlliste mit Optionen, in der Sie 30 Stunden Zeit haben, aus fünf Elementen auszuwählen. Wenn Sie weniger als fünf Artikel auswählen, wählt Ihr Stylist neue Artikel aus, um Ihren Fix zu vervollständigen, und Sie können sich entscheiden, die Auswahlliste überhaupt nicht anzuzeigen und stattdessen eine Überraschung zu erhalten.

Wenn Sie Ihren Fix erhalten, haben Sie die Möglichkeit, alles zu Hause anzuprobieren und Sie haben sieben Tage Zeit, zu wählen, was Sie behalten und was Sie zurücksenden möchten.

Sobald Sie sich entschieden haben, melden Sie sich in Ihrem Stitch Fix-Konto an, wählen aus, was Sie behalten und zurückgeben, und geben Feedback zu den Artikeln. Sie erhalten 20 Prozent Rabatt, wenn Sie alle fünf Artikel in Großbritannien kaufen, und 25 Prozent in den USA.

Sobald Sie zur Kasse gehen, werden Ihnen die Artikel, die Sie behalten, in Rechnung gestellt, falls vorhanden, und Sie müssen dann nur noch den Karton wieder verschließen, das vorfrankierte Rücksendeetikett auf den Karton kleben - oder einen anderen ausdrucken - und ihn zum jeweiligen Abgabestelle, sei es zum Beispiel eine Postfiliale oder ein Hermes-Shop in Großbritannien oder ein USPS-Postfach in den USA. Wenn Ihnen etwas nicht gefällt, wird Ihnen nur die anfängliche Stylinggebühr berechnet. Sie müssen sicherstellen, dass sich noch alle Etiketten auf den Artikeln befinden, die Sie zurücksenden.

Sie können dann wählen, ob Sie denselben Stylisten für Ihren nächsten Fix haben möchten - wenn Sie einen gebucht haben, einen neuen Stylisten oder sagen Sie Stitch Fix, dass es Ihnen nichts ausmacht und sie werden für Sie auswählen.

In den USA wird Ihnen auch etwas namens Your Shop angeboten, ein Online-Shop, in dem Sie jederzeit sofort Stücke aus einer Liste kuratierter Artikel kaufen können, die alle Ihrem Stil, Ihrer Größe und Ihrem Budget entsprechen.

Stitch Fix bietet mehrere Marken an, mit Kleidungsstücken von durchschnittlich 40 £ bis durchschnittlich 160 £ in Großbritannien und zwischen 25 und 500 $ in den USA. Normalerweise erhalten Sie jedoch nur Artikel, die dem Budget entsprechen, das Sie im Style-Profil ausgewählt haben. Sie sollten also keine 150 £ / 150 $-Jacke in Ihrem Fix bekommen, wenn Sie angegeben haben, dass Sie normalerweise nur 50 £ / 50 $ für eine Jacke bezahlen würden .

Hier ist eine Liste einiger der Stitch Fix-Marken in Großbritannien und den USA. Es gibt über 60 in Großbritannien und über 1000 in den USA:

Alle Heiligen

Chef

Baum und Pferdgarten

Minze Samt

Lumpen & Knochen

Gant

Michael Kors

Marella

Phase Acht

Mango

Samsoe

Oase

Hobbs

Ted Baker

Warenhaus

Pfeifen

Maison Labiche

Paige

Monsun

Boden

Tiger von Schweden

Ausrüstung

Scotch & Soda

Calvin Klein

Nur Cavalli

Jack Wolfskin

Freie Leute

Französische Verbindung

J Marke

Joule

Matt und Nat

verschwitzte Betty

Karen Millen

Freude

Tommy Hilfiger

2. TAG

Schrank London

Besatzungskleidung

Jungfrau im Kleid

TAG ET

DL1961

Emily & Fin

Flagge & Hymne

Gestüz

Great Plains

Ilse Jacobson

Im Tragen

Verlorene Tinte

Louche

Mavi

Moos CPH

Original Pinguin

Ausgewählte Frau

Ausgewählte Heimat

Sechs Ames

In Luxus getränkt

Sturm & Marie

Sugarhill Brighton

Vero Moda

Victoria

Gewinner London

YAS

Toms

Kate Spade

John Varvatos

Stitch Fix ist kein Abonnementdienst als solcher, daher gibt es keine monatliche Gebühr oder zumindest keine traditionelle monatliche Gebühr.

Bei der Anmeldung wählen Sie, wie oft Sie einen Fix erhalten möchten, alle 2-3 Wochen, jeden Monat, jeden zweiten Monat, alle drei Monate und bei Bedarf alle Optionen. Sie können dies jedoch jederzeit ändern sowie einen Fix zurück, vorwärts oder ganz überspringen, je nachdem, was gerade vor sich geht. Sie können Ihr Stitch Fix-Abonnement auch jederzeit kündigen.

Für jeden Fix zahlen Sie eine Stylinggebühr von £10 oder $20, die jedoch gegen alles eingelöst wird, was Sie bei Fix kaufen. Jeder Fix enthält fünf Elemente, obwohl Kids Fixes in den USA zwischen 8 und 10 haben.

Stitch Fix ist für Damen in den UK-Größen 6-18 und den US-Größen XS-XXL sowie in den Übergrößen 14W-24W, 1X-3X erhältlich.

Stitch Fix ist auch für Herren in den Größen S-XXL, Bundweite 28-38 und Innenbeinlänge 30-34 in Großbritannien und XS-3XL, Bundweite 28-48, T-Shirts und Schrittlänge 28-36 in den USA erhältlich.

Stitch Fix ist derzeit in Großbritannien nicht speziell für Teenager oder Kinder verfügbar. In den USA werden große Größen und Kinder ebenso betreut wie Umstandsmode, zierlich, groß und groß. Die Kindergrößen in den USA reichen von 2T-18.

Wir verwenden Stitch Fix jeden zweiten Monat und wir haben sowohl die Männer- als auch die Frauenboxen zu uns nach Hause. Es wird noch keine Zeit geben, in der wir nicht mindestens einen Gegenstand aus dem Fix behalten haben, sehr oft mehr als die Hälfte.

Wir lieben Stitch Fix, um Artikel zu finden, auf die wir sonst vielleicht nicht gestoßen wären, und wir haben festgestellt, dass die Qualität aller Kleidungsstücke in unseren Fixes bisher ausgezeichnet ist.

Während Sie bei der Anmeldung Richtlinien dafür festlegen, wie viel Sie für verschiedene Artikel wie T-Shirts oder Kleider ausgeben möchten, stellen wir manchmal fest, dass die Dinge etwas teurer sind, als wir bereit wären zu zahlen, wenn Sie kommen an. Trotzdem gibt es Zeiten, in denen wir etwas so sehr geliebt haben, dass wir es am Ende trotzdem gekauft haben.

Es lohnt sich unserer Meinung nach, Stitch Fix mindestens einmal auszuprobieren, denn selbst wenn Sie ein Hemd oder ein Kleid bekommen, das Sie lieben, ist das besser als keines. Außerdem ist es ein aufregender Tag, wenn die Stitch Fix-Box eintrifft.

Stitch Fix ist in den USA und Großbritannien erhältlich. Sie können es in einem Browser verwenden oder die App für iOS herunterladen. An einer Android-App wird gearbeitet. Wir empfehlen, die iOS-App zu verwenden, wenn Sie ein iPhone haben, da dies alles ein wenig einfacher macht.

Stitch Fix bietet in den USA Geschenkkarten an, die Sie verschenken können und die der Empfänger dann für alles verwenden kann, was er bei seinem nächsten Fix kauft. Geschenkkarten sind derzeit in Großbritannien nicht erhältlich.

Wenn Sie Stitch Fix abbrechen möchten, damit Sie sie nicht mehr erhalten, ändern Sie Ihre Fix-Häufigkeit auf On Demand. Das bedeutet, dass Sie jeden Fix einzeln buchen müssen, wann immer Sie möchten.

Tippen Sie in der iOS-App unten rechts auf Konto und wählen Sie „Häufigkeit & Buchung fixieren“. Tippen Sie von hier aus auf den Pfeil, der anzeigt, wie oft Sie einen Fix erhalten, und wählen Sie "On Demand: Ich buche jeden Fix".

Melden Sie sich auf der Stitch Fix-Website bei Ihrem Stitch Fix-Konto an und tippen Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke. Tippen Sie von hier aus auf Konto und scrollen Sie nach unten zu Fix-Häufigkeit und tippen Sie auf Fix-Häufigkeit verwalten. Sie können dann „Ich möchte den Empfang automatischer Fixes beenden“ auswählen.

Stitch Fix hat mehrere Konkurrenten, darunter Personal Shopper von Prime Wardrobe in den USA. Es gibt unter anderem auch Thread, Nordstrom Trunk Club und Lookiero.

Alle bieten eine ähnliche Idee, aber Marken und Preise variieren.

Schreiben von Britta O'Boyle.