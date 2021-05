Wie man ein weiteres Video auf TikTok duettiert

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - TikTok kombiniert zwei seiner beliebtesten Funktionen: Duette und Green Screen. Das Ergebnis ist eine neue Funktion namens Green Screen Duett. Verwirrt? Keine Sorge - hier finden Sie alles, was Sie über die Funktion wissen müssen, einschließlich der genauen Greenscreen-Duette auf TikTok.

Mit Green Screen Duet können Sie ein anderes Video von TikTok als Hintergrund für Ihr Video verwenden. Diese Funktion ist wahrscheinlich nützlich für Personen, die bereits den „grünen Bildschirm“ von TikTok verwenden, um Bilder in den Hintergrund ihrer Videos zu stellen, wobei sie selbst in den Vordergrund gestellt werden. Jetzt können sie stattdessen Videos in den Hintergrund stellen. Wie bei allen Duetten wird dem Ersteller des duettierten Videos in der Bildunterschrift des neuen Videos ein Link gutgeschrieben, der auf das Original verweist.

Erstellen Sie zunächst ein Duettvideo in der TikTok-App. So gehts:

Finde ein Video auf TikTok, das du duettieren möchtest. Tippen Sie auf Teilen. Befindet sich unten auf der rechten Seite. Tippen Sie auf Duett.

Ändern Sie als Nächstes das Layout Ihres Duetts in "Green Screen". Hier ist wie:

Was ist der Pocket-Lint täglich und wie bekommt man ihn kostenlos? von Stuart Miles · 13 Kann 2021

Tippen Sie im Duett-Erstellungsbildschirm auf Layout. Befindet sich in der rechten Seite. Wählen Sie den grünen Bildschirm. Nehmen Sie sich jetzt in den Vordergrund. Sie können die Kamera auf sich zu oder von Ihnen weg drehen.

Drücken Sie die rote Aufnahmetaste.

Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, teilen Sie Ihr Green-Screen-Duett. Gehen Sie zum Teilen folgendermaßen vor, um zu teilen:

Tippen Sie auf das rote Häkchen in der unteren Ecke. Fügen Sie die gewünschten Änderungen hinzu. Sie können Filter, Voiceover, Text, Effekte, Beschriftungen usw. hinzufügen. Tippen Sie auf Weiter, um Ihre Freigabeeinstellungen zuzuweisen Sie können festlegen, ob Videos angesehen werden sollen, ob jemand Kommentare dazu abgeben kann usw. Tippen Sie auf Posten, um es zu teilen.

Hier einige Beispiele, wie Green-Screen-Duette auf TikTok aussehen und funktionieren:

Schauen Sie sich den Support-Hub und den Blog-Beitrag von TikTok an. Oder stöbern Sie in unseren Anleitungen auf TikTok nach weiteren hilfreichen Tricks:

Schreiben von Maggie Tillman.