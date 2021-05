Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Clubhouse, die neueste unverzichtbare Social-Networking-App, wurde im vergangenen Frühjahr exklusiv für iOS gestartet. Jetzt, mehr als ein Jahr später, ist es zu Android gekommen. Es ist in der Beta für Android-Geräte in den USA verfügbar. Clubhouse plant, in den nächsten Wochen Feedback zu sammeln und Probleme zu lösen.

Android-Nutzer können auch damit rechnen, dass in Kürze einige zusätzliche Funktionen wie Zahlungen und Clubgründung verfügbar sein werden. Anschließend wird Clubhouse seine Android-App auf andere englischsprachige Märkte und den Rest der Welt ausweiten. Benutzer außerhalb der USA können sich vorab für den Zugriff über die Clubhouse-Seite im Google Play Store registrieren, um benachrichtigt zu werden, wenn die Android-App in ihrem Land verfügbar ist. Aber es ist immer noch eine Plattform nur mit Einladung.

Das heißt, während Sie die App installieren und öffnen können, können Sie nur Zinsen registrieren und ein Handle reservieren. Ab diesem Zeitpunkt werden Sie zu einem Blog-Beitrag weitergeleitet, in dem erläutert wird, warum Sie auf eine Einladung warten müssen. Jeder, der beitreten möchte, muss von jemandem hereingebracht werden, der bereits ein Konto hat.

Wenn Sie sich darüber ärgern, warten zu müssen, starten Sie einfach eine andere App. Einige von ihnen haben Audio-basierte Chatrooms eingerichtet, um mit Clubhouse mithalten zu können. Twitter hat zum Beispiel Spaces und Discord hat Stage Channels . Sogar Facebook, Spotify, Slack, LinkedIn und Reddit arbeiten an ähnlichen Funktionen.

