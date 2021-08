Beatleap: Endlich können Sie Musik schnell und einfach mit Videos synchronisieren

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Beatleap von Lightricks ist eine audiogesteuerte Videobearbeitungs-App, die automatisch Soundclips synchronisiert

mit Videoclips nahtlos.

Dank der Zusammenarbeit des Unternehmens mit Epidemic Sound können Benutzer Soundclips auswählen, um

zu ihren Videos aus einer Bibliothek mit beliebten Stilen hinzufügen. Beatleap nutzt maschinelles Lernen, um

Mischen Sie Ihre Videoclips intelligent mit den Audio- oder Musikclips, die Sie verwenden möchten.

Beatleap ist eine iOS-App, mit der Benutzer in wenigen Minuten Remix-Videos in professioneller Qualität erstellen können

Klicks direkt von ihrem iPhone oder iPad.

Beatleap wurde für digitale Vermarkter und aufstrebende Kreative entwickelt. Darüber hinaus ist es auch für Leute geeignet, die regelmäßig ansprechende Videoclips in sozialen Medien teilen möchten und sich nicht damit befassen möchten, ihr Videomaterial manuell in Clips zu bearbeiten, die perfekt mit ausgewählten Musikclips synchronisiert werden.

Hier sehen wir uns die herausragenden Funktionen von Beatleap an und wie Sie damit qualitativ hochwertige, professionell aussehende Videos erstellen können.



Sie benötigen keine Vorkenntnisse in der Videobearbeitung, um Beatleap zum Erstellen von Videos zu verwenden. Die App erledigt alles für Sie. Mit Beatleap können Benutzer mit nur wenigen Klicks erstaunliche Videos erstellen, ohne den Prozess des Erlernens der Videobearbeitung durchlaufen zu müssen.

Als Vermarkter oder Ersteller digitaler Inhalte müssen Sie in der Lage sein, Videos schnell und einfach von Ihrem Gerät aus zu erstellen, damit Sie unterwegs posten können.

Beatleap bietet einen leistungsstarken Editor für iOS-Geräte, mit dem Benutzer erstaunliche Videos erstellen können, die perfekt mit der Musik synchronisiert werden. Mit der App können Sie dies direkt von Ihrem mobilen Gerät aus tun.

Beatleap verwendet modernste künstliche Intelligenz, die den Prozess der Videobearbeitung für Benutzer vereinfacht. Benutzer müssen sich auch nicht darum kümmern, Effekte und aufregende Momente in der Musik mit Videoclips zu synchronisieren, da Beatleap dies nahtlos erledigt.

Darüber hinaus trimmt, schneidet und mischt Beatleap Ihre Videoclips automatisch entsprechend dem Beat des ausgewählten Soundtracks. Dies gewährleistet eine perfekte Synchronisation von Audio mit Video. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, Ihre Videoinhalte für die Zuschauer ansprechender und ansprechender zu gestalten.



Das Erstellen eines Videos mit Beatleap ist einfach. Sie müssen lediglich einen Videoclip auswählen, den Sie verwenden möchten, und Musikclips hinzufügen. Den Rest erledigt die App.

Die App wählt die besten Momente aus den Aufnahmen aus, die Sie für Sie aufnehmen. Darüber hinaus können Sie das endgültige Video in einer Live-Vorschau anzeigen, bevor Sie es exportieren. Dies ist hilfreich, um Änderungen oder Ergänzungen an Ihren Videos vorzunehmen, bevor Sie die endgültige Version rendern.

Dies bedeutet auch, dass Sie verschiedene Musikclips mit Ihrem Video und verschiedene Ebeneneffekte ausprobieren können, um genau das gewünschte Erscheinungsbild zu erhalten. Benutzer müssen sich auch keine Sorgen machen, dass Ihnen die Songs ausgehen, da Beatleap eine Bibliothek mit über 1.000 professionellen Songs bietet, mit denen Sie Ihre Videos perfekt synchronisieren können.



Wie bei allem, was mit der Videobearbeitung zu tun hat, müssen Sie sich auch beim Erstellen von Videos mit Beatleap keine Gedanken über das perfekte Hinzufügen von Videoeffekten machen. Mit Beatleap können Benutzer atemberaubende Videoeffekte in ihren Videos verwenden, die automatisch zum perfekten Zeitpunkt platziert werden. All dies geschieht automatisch.

Mit den trendigen Filtern und Overlays von Beatleap haben Benutzer die Kontrolle über das Erscheinungsbild ihrer Videos. Sie wählen einfach den gewünschten Filter oder das gewünschte Overlay aus und fügen Inhalte hinzu. Benutzer haben die Möglichkeit, aus 20 leistungsstarken Bearbeitungswerkzeugen und Effekten zu wählen. Darüber hinaus enthält Beatleap 50 wunderschöne Filter wie Glitch, Film und VCR, die Benutzer ihren Videos hinzufügen können. Dies ist eine einfache Möglichkeit, Ihren Videos Persönlichkeit zu verleihen.



Beatleap bietet einen leistungsstarken Videoeditor mit Funktionen für künstliche Intelligenz, mit dem iOS-Benutzer mit wenigen Klicks Musik mit Videos synchronisieren können. Es ist die perfekte Lösung für digitale Vermarkter und aufstrebende Influencer, die regelmäßig ansprechende Videoinhalte erstellen und veröffentlichen müssen.

Beatleap bietet Abonnements mit unbegrenztem Zugriff, da Sie alle Funktionen und Inhalte abonnieren können, die innerhalb von Beatleap by Lightricks zum Kauf angeboten werden. Darüber hinaus können Sie sich für eine einmalige Lizenzgebühr entscheiden.

Um es zusammenzufassen:

• Beatleap ist eine musikgesteuerte Videobearbeitungssoftware, die von Lightricks speziell für iOS-Geräte entwickelt wurde.

• Dank der Integration der App mit Epidemic Sound stehen über 1.000 Songs zur Auswahl und zur Verwendung in Ihren Videos mit Beatleap.

• Beatleap bietet Benutzern zeitsparende Funktionen, die automatisch Videos für Benutzer bearbeiten und erstellen, indem sie die von ihnen ausgewählten Musikclips perfekt synchronisieren.

