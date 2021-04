Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Zoom führt eine neue Hintergrundfunktion ein . Zoom, genannt Immersive View , kündigte das Feature letztes Jahr erstmals auf seiner Zoomtopia-Konferenz an. Jetzt ist es für alle Free- und Pro-Konten verfügbar, die an Meetings und Webinaren teilnehmen. Hier ist, was Sie wissen müssen, einschließlich der Aktivierung.

Immersive View ist eine neue Art von virtuellem Hintergrund, der Sie und andere Besprechungsteilnehmer an einem realistisch aussehenden Ort zusammenbringt. Es erlaubt bis zu 25 Teilnehmer. Als Tagungsleiter können Sie die immersive Ansicht über dasselbe Menü aktivieren, in dem Sie die Lautsprecheransicht und die Galerieansicht finden. Anschließend platziert Zoom die Teilnehmer automatisch in einer virtuellen Szene wie einem Sitzungssaal oder einem Auditorium, oder der Besprechungsleiter kann seine eigene Szene hochladen.

Hosts können auch Teilnehmer platzieren und die Größe der Teilnehmer ändern.

Hinweis: Wenn Sie eine eigene Szene verwenden, empfiehlt Zoom die Anpassung des Dateityps, des Seitenverhältnisses und der Auflösung, die für virtuelle Hintergründe empfohlen werden.

Immersive View weist einige Einschränkungen auf. Bei Anrufen mit mehr als 25 Personen werden die verbleibenden Teilnehmer in einem Streifen mit Video-Miniaturansichten oben in der Szene platziert. Für alle, die nicht die neueste Version von Zoom auf dem Desktop oder auf dem Handy ausführen, werden im Hintergrund die vorherigen Einstellungen verwendet, bevor die immersive Ansicht aktiviert wurde. Wenn sich Ihre Freunde beispielsweise in einem Sitzungssaal treffen, wird das übliche Raster mit Kästchen mit schwarzem Hintergrund angezeigt.

Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version des Zoom-Desktop-Clients ausführen:

Windows Version 5.6.3 oder höher

MacOS Version 5.6.3 oder höher

So aktivieren Sie die Immersive View-Funktion für Ihren eigenen Gebrauch:

Melden Sie sich beim Zoom-Webportal an. Klicken Sie im Navigationsmenü auf Einstellungen. Suchen Sie auf der Registerkarte Besprechung im Abschnitt In Besprechung (Erweitert) nach Immersive View. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung aktiviert ist. Wenn die Einstellung deaktiviert ist, klicken Sie auf den Status-Schalter, um sie zu aktivieren. Wenn ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt wird, wählen Sie Einschalten, um die Änderung zu überprüfen. Wenn die Einstellung abgeblendet ist, wurde sie auf Kontoebene gesperrt und muss auf dieser Ebene geändert werden.

Hinweis: Möchten Sie Immersive View auf Konto- oder Gruppenebene aktivieren? Siehe die FAQ-Anleitung von Zoom hier.

Klicken Sie in einer Besprechung oder einem Webinar oben rechts auf Anzeigen. Klicken Sie auf Immersive View. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um Teilnehmer in die Szene zu platzieren: Automatisch: Dies schließt so viele Teilnehmer wie möglich in die von Ihnen ausgewählte Szene ein.

Manuell: Sie können Teilnehmer nach Belieben hinzufügen oder entfernen. Wählen Sie die Szene aus, die Sie verwenden möchten. Klicken Sie auf Start, um die immersive Ansicht zu starten.

Hinweis: Bei Verwendung in einem Webinar werden der Host und die Diskussionsteilnehmer zusammen auf dem virtuellen Hintergrund platziert, während die Teilnehmer die Szene anzeigen.

Zoom hat hier in Immersive View einen Erklärer. Lesen Sie auch unsere Zoom-Tipps und Tricks sowie einige unserer bevorzugten virtuellen Zoom-Hintergründe.

