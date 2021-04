Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wie Facebook und Twitter hat Reddit an einem eigenen Clubhaus-ähnlichen Audioprodukt gearbeitet. Es heißt Reddit Talk.

Reddit kündigte die neue Funktion in einem Blog-Beitrag an und nannte sie eine "Vorschau", da die Funktion noch nicht allgemein verfügbar ist. Während früher Tests lässt Reddit nur Moderatoren einen Vortrag starten. Moderatoren, die sie in ihrem Subreddit ausprobieren möchten, können dies Fügen Sie nun eine Warteliste für den Zugriff hinzu. Moderatoren können auch vertrauenswürdigen "Sprechern" erlauben, gemeinsam mit ihnen ein Gespräch zu führen.

Hier finden Sie alles, was Sie über Reddit Talk wissen müssen, einschließlich der Vorgehensweise.

Die neueste Must-Have-App heißt Clubhouse . Die App ist dafür bekannt, sich zu treffen, zu unterhalten und Ideen auszutauschen. Sie ist eigentlich ziemlich einfach. Sie können "Räume" erstellen und diesen beitreten, in denen Sie in einer Telefonkonferenz mit anderen chatten können. Sie können keine Bilder, Videos oder sogar Text teilen. Alles was Sie tun können, ist zu reden. Andere Benutzer schließen sich dem Anruf an und verlassen ihn nach Belieben. Nun, als Reaktion auf Clubhouse und seine zunehmende Beliebtheit haben mehrere soziale Netzwerke ihre eigenen Audioerlebnisse entwickelt, die Benutzer ausprobieren können, einschließlich Reddit.

Reddit bietet Reddit Talk als Ort an, an dem Sie Gespräche über "Fragen und Antworten, AMAs, Vorträge, Diskussionen im Stil eines Sportradios, Community-Feedback-Sitzungen" beginnen oder Community-Mitgliedern einen Ort zum Entspannen bieten können. Wie das Unternehmen erklärte: "Derzeit können Sie Text-Threads, Bilder, Videos, Chats und Live-Streams verwenden, um Gespräche zu führen und mit Menschen in Ihren Communities abzuhängen. Während dies großartige Medien sind, gibt es andere Zeiten, in denen Live-Audio vorhanden ist Sprechen kann nützlicher sein oder ehrlich gesagt mehr Spaß machen. "

Basierend auf der Beschreibung und den Bildern von Reddit scheinen Reddit-Gespräche in Subreddits zu „leben“. Derzeit können nur Moderatoren einen Reddit Talk starten, aber jeder Redditor unter iOS und Android kann einen Talk anhören und mit Emojis reagieren. Zuhörer können auch ihre Hand heben, damit der Gastgeber sie zum Sprechen einlädt. Laut Reddit können Talk-Hosts Lautsprecher einladen, stummschalten und entfernen. Es ist auch eine „Testmethode“ für Hosts, um das Erscheinungsbild von Gesprächen mit Emojis und Hintergrundfarben anzupassen. Benutzer können auch ihren Avatar ändern.

Wenn Sie daran interessiert sind, einen Vortrag zu beginnen, können Sie sich hier auf eine Warteliste setzen. Reddit sagte, es werde Sie wissen lassen, wenn Reddit Talk für Sie verfügbar ist.

Weitere Informationen finden Sie in Reddits Blogbeitrag!

