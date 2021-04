Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Signal hat angekündigt, eine neue Peer-to-Peer-Zahlungsfunktion zu testen, jedoch nur in der Beta-Version seiner Apps.

Als Signal Payments bezeichnet, funktioniert es wie Venmo oder Square Cash , sodass Sie Geld an Freunde senden können, die auch die App verwenden. Aber es gibt eine Einschränkung. Die neue Funktion unterstützt derzeit nur die MobileCoin-Brieftasche und deren Kryptowährungs-MOB. Moxie Marlinspike, Mitbegründer und CEO von Signal, hat als Berater für das Unternehmen gearbeitet , daher ist die Entscheidung, das Protokoll zu unterstützen, nicht allzu überraschend.

"Das erste Zahlungsprotokoll, für das wir Unterstützung hinzugefügt haben, ist ein datenschutzorientiertes Zahlungsnetzwerk namens MobileCoin, das über eine eigene Währung, MOB, verfügt", schrieb Jun Harada von Signal in einem Blogbeitrag . „Wie immer ist es unser Ziel, Ihre Daten in Ihren Händen zu halten und nicht in unseren. Das Design von MobileCoin bedeutet, dass Signal keinen Zugriff auf Ihr Guthaben, den vollständigen Transaktionsverlauf oder Ihr Guthaben hat. "

Signal sagte, dass Sie Ihr Geld auch jederzeit überweisen können, wenn Sie zu einer anderen App oder einem anderen Dienst wechseln möchten.

Wenn Sie die Funktion ausprobieren möchten, steht sie nur Benutzern in Großbritannien zur Verfügung. "Dies ist eine Beta-Funktion in einem Beta-Build, aber für diejenigen in Großbritannien, die am Rande des Lebens leben, helfen Sie uns bitte beim Testen und geben Sie Feedback", sagte Harada.

Sie müssen sich zuerst bei MobileCoin anmelden und dann über die Signal-Beta auf Signal Payments zugreifen. Hier können Sie Feedback abgeben .

Schreiben von Maggie Tillman.