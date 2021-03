19 der besten Suezkanal-Meme: Boaty McStuck Face

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir würden uns vorstellen, dass der arme Kapitän der MV Ever Given (Evergreen) eine schreckliche Zeit damit hat. Nachdem es dem Frachtschiff gelungen ist, über den Suezkanal zu stecken, ist es ihm gelungen, die Fahrspur für Hunderte anderer Schiffe zu blockieren, die versuchen, diese Region zu durchqueren.

Täglich fahren rund 50 Schiffe durch den Kanal. Die alternative Reise erfordert das Segeln um das Kap der Guten Hoffnung. Das sind weitere 3.500 Seemeilen bis zur Reise, die jeder lieber meiden würde. Nach einer Woche ist der Evergreen endlich befreit , was für alle eine gute Nachricht ist.

In den letzten Tagen sind jedoch alle Arten von Memes online erschienen und sie sind einen Blick wert, wenn Sie nach einem guten Glucksen suchen.

Ein weiteres der besten Meme über den Suezkanal ist einfach ein GIF von Austin Powers, die versuchen, eine unendliche Wende eines Fahrzeugs zu erzielen, nachdem sie es in einen Korridor geklemmt haben. Wir können uns leicht vorstellen, dass der Schiffskapitän dasselbe tut.

Möchten Sie eine Welle des Ruhms reiten, indem Sie das Aussehen des berühmten Schiffes stehlen? Jamie Jones hat Ihnen einige interessante Vorschläge unterbreitet, darunter Dolce & Gabbana-Hosen und einige Mülleimer-Aufkleber.

Sie alle lachten, aber es gibt ungefähr tausend Schiffe im Suezkanal, die das jetzt benutzen könnten. pic.twitter.com/NyWkyarkWf - Julie Gerstein (@havethehabit), 24. März 2021

Obwohl es kein Buch darüber gibt, wie Sie vermeiden können, dass Ihr Frachtschiff in einem Kanal stecken bleibt, gibt es ein Buch darüber, wie Sie große Schiffe vermeiden können. Die anderen Boote im Kanal hätten wahrscheinlich mit einer Kopie dieses Buches fertig werden können. Das könnte erklären, warum es zum Zeitpunkt dieses Tweets nicht vorrätig war.

Tokyo Drift

Die Ever Given ist eines der größten Frachtschiffe der Welt. Es könnte also eines der größten Fahrzeuge sein, die jemals getrieben wurden. Im Gegensatz zu einem Straßenrennwagen ist er jedoch nicht wirklich für die Seitwärtsfahrt ausgelegt, wie die jüngsten Ereignisse gezeigt haben.

Umstndliche Werbung

Werbung ist ein notwendiges Übel der kapitalistischen Welt, aber sie kann sicher lästig sein, besonders auf Mobilgeräten. Dieses Mem ließ uns glucksen.

Ein schner Spaziergang

So lange zu Hause festzusitzen, hat sicherlich das geistige Wohlbefinden vieler Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Die Anleitung der Regierung ist nicht besonders nützlich, und die Verantwortlichen lassen uns glauben, dass regelmäßige Bewegung ausreicht, um das Elend zu bekämpfen. Aber genau wie ein kleiner Bagger nicht ausreichte, um das Ever Given zu befreien, hilft Ihnen ein schöner Spaziergang nicht aus der Depression heraus.

Nehmen Sie die nchste Strae rechts in den Suezkanal

Wir haben alle die Horrorgeschichten über Leute gesehen, die Navigationsanweisungen zu wörtlich nehmen und am Ende in einen Fluss fahren. Was wäre, wenn der Schiffskapitän genau dasselbe tun würde? Wäre das nicht ein gutes Kichern wert?

Wattestbchen werden es klren

Obwohl Sie niemals Wattestäbchen in Ihren Gehörgang einführen sollten, könnte ein massiver Knospen die Lösung für das festgefahrene Schiffsproblem gewesen sein. Wenn nichts anderes gewesen wäre, wäre es amüsant gewesen, zuzusehen, und es hätte möglicherweise gleichzeitig die Wasserstraße aufgeräumt.

Das eskalierte schnell

Gerade als Sie dachten, es könnte nicht schlimmer kommen. Die Situation im Suezkanal eskalierte schnell, als Godzilla und King Kong auftauchten, um Hand anzulegen. Das Ego störte die anstehende Aufgabe.

Wir sind alle das Schiff

Viele der Leute, die die besten Meme auf unserer Liste hergestellt haben, haben die Notlage des Bootes und seiner Besatzung mit ihrem eigenen Leben in Verbindung gebracht. Dies sind einige der lustigsten. Wir sind alle auf verschiedene Weise gegeben. Der Cartoonist Chaz Hutton hat den perfekten Comic für diesen Moment gemacht.

Knnte schlimmer sein

Sicher, Sie haben vielleicht einen harten Tag, aber es ist wahrscheinlich nicht so schlimm wie der Kapitän dieses Schiffes. Im Kanal stecken, die Weltwirtschaft aufhalten, alle beobachten und Meme machen.

Begeisterung gegen Posteingang

Sehen Sie sich Ihren Posteingang an und fürchten Sie sich davor, damit umzugehen? Hunderte von ungelesenen E-Mails, die Sie anstarren und es wagen, in die Leere zu springen. Dieses Mem fühlt deinen Schmerz.

Gib dein Bestes

Wie wäre es damit - ein Mem, das so gut ist, dass jemand speziell dafür ein Twitter-Konto erstellt hat. Es war eine harte Zeit für alle, aber Sie geben Ihr Bestes.

Probleme mit dem CO2-Fuabdruck

Elon Musk ermutigt die Leute regelmäßig, in Bitcoin zu investieren. Eine Währung, die nicht wirklich dafür bekannt ist, einen guten CO2-Fußabdruck zu haben. Als Kontrapunkt stellt sein Unternehmen unglaublich beliebte und umweltfreundliche Fahrzeuge her, aber diese Autos reichen nicht aus, um den Umweltschäden entgegenzuwirken.

Geld stimulieren

Die finanziellen Probleme, die Covid verursacht, sind kein Scherz. Die finanzielle Unterstützung, die angeboten wird, um dieses Problem zu lösen, ist jedoch eher dürftig, wie dieses Mem perfekt zusammenfasst.

WD-40 lst alle Probleme

Hat jemand versucht, das Schiff mit WD-40 zu lösen? Wir haben festgestellt, dass es bei den meisten anderen Aufgaben Wunder wirkt. Sie würden einige große Dosen brauchen, aber wenn es funktionieren würde, wäre es ein großartiger Marketingtrick.

Um 90 Grad drehen

Wenn nur alles mit Software repariert werden könnte. Rechtsklick, Klick um 90 Grad drehen, Problem gelöst. Wieder einmal ist das Ever Given auf dem Weg.

LOL

Sicherlich ist alles eine Verschwörung, wenn das Heck des Schiffes LOL mit der Platzierung und den Farben der Container ausdrückt. Oder ist das nur eine clevere Bearbeitung?

Drake stimmt nicht zu

Drake ist mit einem festsitzenden Frachtschiff nicht einverstanden, aber er wird sicherlich von einem schwimmenden Schiff unterhalten. Stellen Sie sich vor, wenn sie so über Wasser fliegen könnten, hätten wir dieses Problem nie wieder und die Dinge würden auch schneller zu Ihrer Tür gelangen!

