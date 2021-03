Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Als Peloton zum ersten Mal auf den Markt kam, galt es als Nischen-Trainingsgerät für die Wohlhabenden. Aber seit der Pandemie hat es einen enormen Boom gegeben. Ende letzten Jahres meldete das Unternehmen drei Millionen Abonnenten. Um all diese neuen Benutzer zu beruhigen, werden Sitzungen eingeführt.

Sitzungen sind kurz gesagt eine Möglichkeit für Benutzer, kleinere Übungsgruppen zu erstellen. Technisch gesehen wurde die Funktion in der Beta im Jahr 2020 gestartet, aber jetzt wird eine offiziellere Version für alle Benutzer bereitgestellt. Anstatt mit Tausenden anderer Benutzer in eine Rangliste einzusteigen, können Sie jetzt Ihre Live-Rad- oder Laufkurse in einer intimeren Umgebung durchführen. Planen Sie einfach Ihre Sitzung mit der Peloton iOS-App.

Die Sitzungen umfassen Fahrten und Läufe, die länger als 20 Minuten dauern. Sie müssen lediglich eine Klasse zu einem bestimmten Zeitpunkt auswählen und dann Freunde zum Beitritt einladen, indem Sie Links zur Sitzung per E-Mail oder über soziale Netzwerke freigeben. Minuten vor Kursbeginn wird auf Ihrem Peloton-Fahrrad oder -Profil eine Benachrichtigung angezeigt, damit Sie sich Ihren Freunden anschließen können. Wenn keiner Ihrer Freunde Peloton verwendet, können Sie trotzdem an kleineren Sitzungen teilnehmen.

Diese neue Funktion muss ein Erfolg gewesen sein, als Peloton sie letztes Jahr getestet hat . Wir freuen uns auf jeden Fall, die vollwertige Version auszuprobieren. Weitere Informationen über Peloton und die verschiedenen angebotenen Trainingsgeräte finden Sie in unserem ausführlichen Leitfaden zum Unternehmen.

Sitzungen sind derzeit nur über Ihre Peloton-App verfügbar. Nur Lauf- und Fahrradkurse, die länger als 20 Minuten dauern, sind als Sitzungen zugelassen.

Wählen Sie in Ihrer Peloton iOS-App eine beliebige 20-minütige + Rad- oder Laufklasse aus. Wählen Sie die Uhrzeit und das Datum aus, um den Unterricht bis zu zwei Wochen im Voraus zu beginnen. Klicken Sie auf "Einladen", um diese geplante Klasse mit Ihren Freunden und Ihrer Familie zu teilen.

Wenn die geplante Zeit für die Teilnahme am Kurs erreicht ist, erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung über die Peloton App (iOS) und Ihre Peloton-Ausrüstung. Steigen Sie einfach auf Ihr Peloton Bike, Bike +, Tread oder Tread + und wählen Sie "Join Session", um an Ihrem geplanten Kurs als Sitzung mit Freunden teilzunehmen.

Schauen Sie sich Pelotons Blogpost und Support Hub an.

Schreiben von Maggie Tillman.