Was ist Clubhaus und warum reden alle darüber?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die neueste unverzichtbare Social-Networking-App heißt Clubhouse. Es ist eine reine iPhone-App , mit der Sie Audiokonversationen mit anderen Benutzern hosten und daran teilnehmen können. Die Sache ist, es ist derzeit nur auf Einladung, obwohl es sich irgendwann für jeden öffnen wird, der beitreten möchte.

Das Clubhaus wurde im April 2020 als iOS-App gestartet. Es wird als "neuer Typ eines auf Sprache basierenden Netzwerks" beschrieben. Es wurde kürzlich immer beliebter, nachdem Elon Musk, CEO von Tesla, in der App erschien, indem er sich der Good Time-Show anschloss , um über Mars, Meme und das Werden einer Multiplanet-Spezies zu sprechen.

Clubhouse hofft, dass Sie sich keine Sorgen über "Augenkontakt, was Sie tragen oder wo Sie sich befinden" machen müssen, da es nur über Sprache verfügt und Ihre Kamera nicht verwendet. Sie können die App verwenden, während Sie alles tun - egal ob Sie Wäsche falten oder pendeln - und da Sie nicht tippen und senden müssen, sollten alle Ihre Intonationen, Beugungen und Emotionen präzise über die Stimme vermittelt werden.

Es ist das ursprüngliche Medium, wiedergeboren, wenn Sie so wollen.

Laut der New York Times hatte das Clubhaus im Dezember 2020 600.000 Nutzer. Da es sich nur um eine Einladung handelt, können Sie die App nicht einfach aus dem App Store von Apple herunterladen und sich anmelden. Während Sie es installieren und öffnen können, können Sie mit der App nur Zinsen registrieren und ein Handle reservieren. Ab diesem Zeitpunkt werden alle interessierten Benutzer zu einem Blog-Beitrag weitergeleitet, in dem erläutert wird, warum sie auf eine Einladung warten müssen.

Da Clubhouse dafür bekannt ist, sich zu treffen, zu unterhalten und Ideen auszutauschen, ist die App ziemlich einfach. Sie können "Räume" erstellen und diesen beitreten, in denen Sie in einer Telefonkonferenz mit anderen chatten können. Sie können keine Bilder, Videos oder sogar Text teilen. Sie können nur reden. Benutzer können dem Anruf auch jederzeit beitreten und ihn verlassen. Wenn Sie die App öffnen, sehen Sie eine Liste der „Räume“ sowie eine Liste der Räume in jedem Raum.

Sie können sich dem Raum anschließen, indem Sie darauf tippen - sie sind alle offen, damit Sie ein- oder aussteigen können. Das Clubhaus möchte, dass Benutzer verschiedene Konversationen erkunden. Sie betreten jeden Raum als Zuschauer. Wenn Sie sprechen möchten, "heben Sie Ihre Hand", und dann können die Sprecher Sie einladen. Clubhausräume werden häufig von Experten, Prominenten, Risikokapitalgebern, Journalisten usw. bewirtet. Sie können auch einen eigenen Raum erstellen.

Laut Clubhouse sollen auch die Moderatoren dafür sorgen, dass die Plattform ein Ort für Redefreiheit, aber auch für gesunde Dialoge ist.

Die Entwickler von Clubhouse beabsichtigen, die App für alle zu erstellen und sie so schnell wie möglich verfügbar zu machen. Es ist keine exklusive App. Es ist gerade in der Beta, da die allgemeine Release-Version noch nicht fertig ist. Clubhouse sagt, dass es seine Community langsam vergrößern möchte, um sicherzustellen, dass "die Dinge nicht kaputt gehen, die Zusammensetzung der Community vielfältig bleibt und wir das Produkt optimieren können, wenn es wächst".

Aus diesem Grund können Sie Clubhouse nicht einfach beitreten. Es ist nur eine Einladung, daher muss jeder, der beitreten möchte, von jemandem hereingebracht werden, der bereits ein Konto hat. Sie können die App herunterladen, ein Handle reservieren und Ihren Namen auf eine Warteliste setzen, aber dann müssen Sie warten.

Stadias Probleme, Garmin Instinct Solar Review und mehr - Pocket-Lint Podcast 89 von Rik Henderson · 12 February 2021

Noch nicht. Paul Davidson, CEO von Clubhouse, sagte, dass die App irgendwann für alle zugänglich sein wird, auch für Android-Nutzer.

Obwohl das Clubhaus erst ein 10 Monate altes Startup ist, hat es Berichten zufolge bereits einen Wert von 1 Milliarde US-Dollar. Viele der besten Honchos des Silicon Valley, von Elon Musk bis Mark Zuckerberg, haben in den letzten Wochen in Clubhouse-Anrufen gesprochen, was das Interesse an der App geweckt hat. Sogar Oprah Winfrey hat es benutzt.

Schreiben von Maggie Tillman.