Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Zoom verfügt über eine Funktion, mit der Sie Ihre Augenbrauen, Lippenfarbe und Gesichtsbehaarung mithilfe von Filtern ändern können. Diese sind den Filtern, die Sie auf Instagram oder Snapchat sehen würden, sehr ähnlich, aber stattdessen verwenden Sie sie in Live-Zoom-Aufrufen.

Die Funktion namens Studio Effects wurde im vergangenen Herbst veröffentlicht und befindet sich noch in der Beta-Phase. Pocket-Lint hat es getestet und kann überprüfen, ob es ziemlich gut funktioniert. Möchten Sie perfekt aussehende Augenbrauen für Ihren nächsten Anruf um 8 Uhr morgens? Oder möchten Sie Ihre Mitarbeiter ausflippen lassen, indem Sie an einem Meeting mit hellviolettem Lippenstift und Schnurrbart teilnehmen? Was auch immer der Grund sein mag, es ist ziemlich einfach zu tun.

Öffnen Sie die neueste Version von Zoom auf Ihrem Windows- oder Mac-Desktop und führen Sie die folgenden Schritte aus:

Starten Sie eine Zoomsitzung. Gehen Sie zu Videoeinstellungen. Gehen Sie zum Pfeil neben "Video stoppen". Wählen Sie dort "Hintergrund und Filter". Klicken Sie in der unteren Ecke auf „Studio Effects (Beta)“. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, das Effektpaket herunterzuladen.

Sobald Sie in Zoom auf Studio Effects zugegriffen haben, wird rechts ein Fenster mit Filteroptionen angezeigt. Von oben können Sie verschiedene Augenbrauen zum Anprobieren auswählen, gefolgt von Schnurrbärten und Bärten. Unten können Sie Lippenfarben ausprobieren. Wählen Sie einfach einen Filter aus und ändern Sie mit dem Farbrad den Farbton und den Schieberegler für die Deckkraft, um die Transparenz nach Ihren Wünschen anzupassen.

In einer Vorschau wird jede Auswahl in Echtzeit auf Ihrem Gesicht angezeigt. Wenn Ihnen diese Zoom Studio-Effektfilter wirklich gefallen, können Sie sie im rechten Bereich auf alle zukünftigen Besprechungen anwenden.

Schreiben von Maggie Tillman.