Wer ist Jackie Weaver und warum ist der Zoom-Aufruf des Handforth Council angesagt?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Während die Sperrung voranschreitet und die Nachrichten weiterhin bedrückende Nachrichten enthalten, werden wir nach irgendetwas suchen, um die Stimmung aufzuhellen.

TikTok, Bernie Sanders großartigste Fäustlinge , und die Besessenheit, wie es angefangen hat, wie es läuft, Schnappschüsse haben uns jeweils ein gutes Kichern beschert. Mit den Heldentaten von Jackie Weaver und dem Gemeinderat von Handforth verblassen sie jedoch in ihrer Bedeutungslosigkeit.

Überall auf Twitter toben derzeit Clips eines Zoom-Treffens zwischen Stadträten vom 10. Dezember 2020, das ins Chaos stürzt. Weaver versucht, die Kontrolle als Angestellter zu behalten.

Normalerweise sind alltägliche Angelegenheiten in den Gemeinderatssitzungen des Vereinigten Königreichs in der Regel die Öffnungszeiten der Bibliothek, der Hundekot in den öffentlichen Gärten oder die Frage, ob ein neuer KFC im Dorf eröffnet werden darf oder nicht. Dieser hat anscheinend nichts davon erreicht.

Es gibt uns jedoch einige knackige Einzeiler, die wir im ganzen Internet verwenden können: "Sie haben hier keine Autorität, Jackie Weaver" und "Lesen Sie die Daueraufträge, lesen Sie sie und verstehen Sie sie".

Ironischerweise schlägt der Guardian vor, dass Weaver nach Berichten über früheres schlechtes Verhalten der Teilnehmer zum Angestellten ernannt wurde, um die Ordnung während der Ratssitzungen aufrechtzuerhalten. Und nachdem sie den Stuhl, Brian Tolver, vom Zoom-Aufruf für sein Verhalten getreten hat, ist es leicht zu verstehen, warum.

Sie schafft es jedoch, das letzte Wort selbst zu besitzen. Nachdem Tolver seinen Benutzernamen in "Hadworth PC Clerk" geändert hat, erwidert sie amüsant: "Bitte bezeichnen Sie mich von nun an als Britney Spears."

Beste Android Apps 2021: Der ultimative Leitfaden von Maggie Tillman · 5 February 2021

Anscheinend wird es bald "Sie haben hier keine Autorität!" T-Shirts erfunden. Wir werden für einen anstehen, das ist sicher.

Schreiben von Rik Henderson.