Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Joe Wicks – auch bekannt als Body Coach – ist wahrscheinlich am besten für sein Lean in 15 Büchern oder möglicherweise sein Sport mit Joe Workouts bekannt.

Der Südlondoner erstellt jedoch auch einen 90-Tage-Plan und einen auf jeden Einzelnen zugeschnittenen Absolventenplan - mit Rezepten und Workouts im PDF-Format - und es gibt eine App namens Body Coach, die am 10. Dezember 2020 im App Store und bei Google angekommen ist Play Store am 11. Dezember 2021.

Wir haben den 90-Tage-Plan und den Graduate-Plan abgeschlossen, aber bei dieser Funktion dreht sich alles um die Body Coach-App. Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, einschließlich der Kosten, was Sie für Ihr Geld bekommen, wie es funktioniert und ob es sich lohnt, sich anzumelden.

7 Tage kostenlose Testversion

Drei Abo-Optionen

Jährlich, vierteljährlich, monatlich

89,99 €/37,99 €/14,99 €

$119,99 in den USA

Die Body Coach App bietet eine 7-tägige kostenlose Testversion für alle Tarife mit unbegrenztem Zugriff auf die App. Nach der Testphase stehen drei Abonnementoptionen zur Auswahl: Jährlich, Vierteljährlich und Monatlich. Wie bei den meisten App-Abonnements sparen Sie Geld, indem Sie die jährlichen Vorabkosten statt monatlich zahlen, und das ist auch ziemlich viel – die Hälfte sogar.

Jährlich kostet £89,99 oder $119,99. Vierteljährlich kostet es 37,99 £, was fast 152 £ pro Jahr entspricht, und monatlich 14,99 £, was fast 180 £ entspricht. Jedes Abonnement verlängert sich automatisch, sofern es nicht 24 Stunden vor dem nächsten Zahlungsdatum gekündigt wird.

Auf dich abgestimmte Rezepte

Tarifstufe wählen

Wählen Sie die Art des Essens

Wie der 90-Tage-Plan bietet die Body Coach App eine Reihe von individuell auf Sie abgestimmten Rezepten, basierend auf Ihrem BMR (Basal Metabolic Rate), der aus den von Ihnen nach der Anmeldung eingegebenen Informationen berechnet wird.

Zu diesen Informationen gehören Ihre Größe, Ihr Gewicht, ob Sie bereits gesundheitliche Probleme haben, wie viel Sie sich an einem typischen Tag bewegen, wie viel Sie sich an einem normalen Tag bewegen und ob Sie stillen oder eine Schwangerschaft hatten kalorienkontrollierte Diät im letzten Jahr.

Sie wählen auch, welchen Level-Plan Sie möchten - Anfänger, Mittelstufe oder Fortgeschrittene - und welche Art von Essen Sie mit vier verfügbaren Optionen möchten: Gemischte Mahlzeiten (Fleisch-, Fisch- und Gemüsegerichte), Pescatarian-Mahlzeiten (Fisch und Gemüse), Veggie (nur .) vegetarische Gerichte), Vegan (nur pflanzliche Gerichte). Sie können beides jederzeit ändern. Wenn Sie also zur Hälfte vegan werden möchten, ist dies kein Problem, aber wenn Sie die Intensität des Plans ändern, geht es zurück zu Zyklus eins.

Nachdem Sie die Informationen eingegeben haben, erstellt die App Ihren Plan. Ihr Plan ist in Zyklen unterteilt und jeder Zyklus dauert vier Wochen. Die Zyklen enthalten alle sieben Workouts (fünf 25-35-minütige und zwei kürzere), Aufwärm- und Abkühlvideos und eine Reihe von Rezepten mit neuen Rezepten und Workouts für jeden Zyklus.

Alle Rezepte bieten, wie bereits erwähnt, für Sie passende Portionsgrößen, und der erste Zyklus umfasst 60 Rezepte – 27 Auftank-Mahlzeiten, 33 Allgemeine Mahlzeiten – sowie 12 Snacks. Zyklus zwei hat 40 neue Rezepte – 18 Auftanken, Auftanken und 22 Allgemeine Mahlzeiten, zusammen mit sechs zusätzlichen Snacks. Zyklus drei hat weitere 40 Rezepte – 18 Mahlzeiten zum Auftanken und 22 allgemeine Mahlzeiten, sowie sechs Snacks und so weiter. Die Mahlzeiten zum Auftanken sind so konzipiert, dass sie nach dem Training eingenommen werden und enthalten Kohlenhydrate, während die allgemeinen Mahlzeiten fettreich und kohlenhydratarm sind und an Ruhetagen sowie für die anderen Mahlzeiten des Tages je nach Zyklus eingenommen werden Sie sind auf.

Wie beim 90-Tage-Plan wird empfohlen, dass Sie nach dem Training eine Auftank-Mahlzeit und allgemeine Mahlzeiten für die anderen beiden Hauptmahlzeiten Ihres Tages im ersten Zyklus sowie zwei Snacks zu sich nehmen. Im zweiten Zyklus ändert sich die Empfehlung zu zwei Auftankmahlzeiten (eine nach dem Training) und einer allgemeinen Mahlzeit an Trainingstagen sowie zwei Snacks mit drei allgemeinen Mahlzeiten an Ruhetagen.

Für Zyklus drei wurde unsere Empfehlung wieder auf eine Auftank-Mahlzeit und zwei allgemeine Mahlzeiten mit zwei Snacks an Trainingstagen und drei allgemeine Mahlzeiten und zwei Snacks an Ruhetagen geändert, aber wir vermuten, dass dies je nach Ihren Fortschritten und Ihren Antworten am Ende des der Zyklus Check-Ins.

Messungen starten

Fotos

4/5 mal pro Woche trainieren

Sie werden ermutigt, Ihre Anfangsmessungen und Fotos einzugeben, um den Fortschritt beim Durcharbeiten des Plans zu erkennen und motiviert zu bleiben.

Diese Maße sind Ihr Gewicht, Brust, Hüfte, Taille, rechter Arm, linker Arm, rechtes Bein und linkes Bein. Die App erklärt, wo Sie messen müssen, damit Sie am Ende jedes Zyklus an derselben Stelle messen können.

Die Fotos sind Vorder-, Rückseite und Seite, und obwohl Sie keine Fotos hochladen müssen, wenn Sie dies nicht möchten, empfehlen wir Ihnen aufgrund unserer Erfahrung dringend, dies zu tun. Es ist manchmal sehr schwer, die schrittweisen Veränderungen an sich selbst zu sehen, aber wir waren sehr zufrieden mit den Ergebnissen vom Beginn des 90-Tage-Plans bis zum Ende des 90-Tage-Plans, wenn wir auf Bildern zurückblicken, sowie auf die Wochen zwischen Beginn von Zyklus eins und Zyklus drei mithilfe der App.

Die Body Coach App erwartet, wie der 90-Tage-Plan, vier- bis fünfmal pro Woche zu trainieren. Es wird auch empfohlen, zusätzlich zu Ihrem Tee oder Kaffee etwa 3 Liter (je nach Person unterschiedlich) Wasser zu trinken und wie bereits erwähnt zwei Snacks pro Tag aus Ihrem Plan zu essen.

Am Ende jedes vierwöchigen Zyklus wird die Check-In-Option angezeigt. Wenn Sie einchecken, werden Sie gebeten, Kästchen anzukreuzen, die auf Sie in Bezug auf die von Ihnen festgestellten Änderungen zutreffen. Dazu gehören unter anderem Dinge wie „Ich fühle mich glücklicher“, „Ich bin produktiver“, „Meine Haut ist klarer“ und „Ich habe mehr Energie“. Sie kreuzen alles Zutreffende an. Außerdem werden Sie aufgefordert, Ihre Maße einzugeben und neue Fotos hochzuladen. Nachdem Sie den Check-In abgeschlossen haben, erhalten Sie neue Rezepte und neue Workouts.

Denken Sie daran, dass der erste Zyklus keine Ausrüstung erfordert, aber der zweite Zyklus erfordert einen Satz Kurzhanteln. Die Body Coach App gibt kein Gewicht vor, empfiehlt aber etwas Herausforderndes, aber nicht zu Schweres.

Maßgeschneiderter Ernährungsplan

Mach dein eigenes

On-Demand-Workouts

Live-Workouts

Planer-Tool

Einkaufsliste

Kurz gesagt bietet die Body Coach App einen individuell abgestimmten Ernährungsplan, fünf Workouts und zwei kürzere Workouts alle vier Wochen, auf die du jederzeit zugreifen kannst, wann immer es dir passt.

Es gibt auch einen Live-Workout-Bereich mit anstehenden Workouts, in dem Sie in Echtzeit mit Joe Wicks trainieren können. Im Januar gab es Bootcamp-Workouts, während die Live-Workouts im Februar auf einer Kernherausforderung basierten. März, April und Mai hatten jede Woche Wochenend-Sessions mit einem Samstags-Schwitzen und Sonntags-Stretching, während im November Reboot-Sessions und es auch gewichtige Mittwochs-Krafttrainingseinheiten gab. Die Live-Workouts sind dann im Abschnitt On Demand des Live-Tabs in der App verfügbar, sodass Sie immer eine Vielzahl von Workouts durchführen können.

Darüber hinaus verfügt die Body Coach-App über ein Planer-Tool, mit dem Sie auswählen können, an welchen Tagen Sie trainieren möchten und welche Mahlzeiten Sie einnehmen möchten, um die Vorausplanung und Vorbereitung zu erleichtern. Wenn Sie dies ausfüllen, können Sie auch die Einkaufslistenfunktion verwenden, die die Zutaten aus den Rezepten in eine einfache Liste einfügt, damit Sie wissen, was Sie aus dem Shop benötigen.

Es gibt auch einen Abschnitt zum Erstellen von Eigenen, in dem Sie Ad-hoc-Mahlzeiten mit Ihren maßgeschneiderten individuellen Mengen für Hühnchen, Nudeln, Beilagensaucen usw. zusammenstellen können, wenn Sie eines der verfügbaren Rezepte nicht verwenden möchten.

App statt PDF

Kein Swaps-Tool für App

Es gibt nur ein paar Unterschiede zwischen dem 90-Tage-Plan und der Body Coach-App, da in der App ein Abschnitt zum Erstellen eigener Inhalte und eine Einkaufsliste in der App angeboten werden. Der 90-Tage-Plan enthält ein großartiges Swaps-Tool, das die Body Coach-App noch nicht bietet. Mit dem Swaps Tool können Sie beispielsweise in einem Rezept Hühnchen gegen Lachs tauschen und wissen genau, wie viel Sie haben müssen, obwohl der 90-Tage-Plan keine Einkaufslistenfunktion hat.

Der einzige weitere Unterschied besteht darin, dass Ihr Plan im PDF-Format zum 90-Tage-Plan gesendet wird, der bei weitem nicht so einfach zu bedienen ist wie die Body Coach-App und die Workouts über einen Link zum privaten YouTube-Kanal aufgerufen werden.

So gesagt, wir haben alle unsere maßgeschneiderten Rezepte aus dem 90-Tage-Plan und dem Absolventenplan und wir haben uns trotzdem für das Jahresabonnement der Body Coach-App angemeldet, obwohl einige Rezepte gleich sind.

Fünf Registerkarten

Neue Funktionen kommen

In der Body Coach App gibt es fünf Registerkarten: Heute, Dein Plan, Live, Bibliothek, Profil.

Die Registerkarte "Heute" ist wie eine Zusammenfassungsseite Ihres Tages. Es hat oben eine Mahlzeit-Inspiration oder einen Abschnitt für Ihren Plan mit Ihrer nächsten geplanten Mahlzeit oder Ihrem nächsten Training, wenn Sie das Planner-Tool verwendet haben (auf der Registerkarte Ihr Plan). Für Meal Inspiration wird eine Schaltfläche "Start Cooking" angezeigt, die Sie direkt zu diesem Rezept führt. Auf der Registerkarte "Ihr Plan" gelangen Sie über die Schaltfläche "Kochen starten" oder "Training starten" zu dem von Ihnen geplanten Rezept oder Training.

Leider hat die App keinen Erkennungsbereich, wenn Sie ein Training abgeschlossen haben, oder einen Ort, an dem Sie ihr mitteilen können, dass Sie eines an diesem Tag gemacht haben, wenn Sie ein anderes Training als im Plan absolvieren.

Unterhalb des Abschnitts Essensinspiration oder Ihr Plan befindet sich ein Countdown für Ihren nächsten Check-in – vier Wochen ab Ihrer Anmeldung oder ab Beginn des nächsten Zyklus. Wenn Sie möchten, können Sie dies im Abschnitt „Profil“ erneut starten, sodass Sie an den Anfang des Zyklus zurückkehren, in dem Sie sich befanden.

Unter dem Check-in-Bereich befindet sich ein Bereich für bevorstehende Live-Workouts und eine Schaltfläche "Zum Kalender hinzufügen".

Der Abschnitt Ihr Plan, wenn Sie das Planner-Tool nicht verwendet haben, oder der Abschnitt Mahlzeiteninspiration, wenn Sie dies getan haben, befindet sich dann unter dem Abschnitt „Anstehende Trainingseinheiten“.

Die Registerkarte Ihr Plan ist wirklich die Hauptregisterkarte. Oben auf der Registerkarte "Ihr Plan" befinden sich drei zusätzliche Registerkarten: Trainieren, Essen und Planer.

Im Abschnitt Trainieren finden Sie, was von Ihnen im Zyklus erwartet wird, die erforderliche Ausrüstung und Ihr Training, mit einer kurzen Zusammenfassung der Trainingsinhalte, zum Beispiel die Anzahl der Züge, Runden und das Verhältnis von Arbeit zu Ruhe. Sie finden auch die Aufwärm- und Abkühlvideos und die schnellen Workouts. Wenn Sie auf jedes Training tippen, erhalten Sie einen detaillierteren Überblick darüber, worum es geht.

Im Abschnitt „Essen“ finden Sie, wie Sie im Zyklus essen sollten, zum Beispiel zwei allgemeine Mahlzeiten, eine Mahlzeit zum Auftanken und zwei Snacks an Trainingstagen sowie die Registerkarten „Mahlzeit auftanken“, die Registerkarte „Allgemeine Mahlzeit“ und die Registerkarte „Snacks“. . Hier finden Sie auch den Abschnitt Eigene erstellen.

Ein Klick auf die drei verschiedenen Rezept-Tabs führt Sie dann zu all diesen Rezepten, wobei jede Rezeptkarte ein Bild, eine Zeit zum Kochen und ein Etikett enthält, wenn es "Gut für unterwegs", "Familienfreundlich", "Gut für Batch-Cooking" oder ein "Längeres Rezept". Die Rezepte sind auch zeitlich bequem angeordnet, um die Reihenfolge zu gewährleisten, wobei die schnellsten ganz oben stehen. Für alle Rezepte, die Sie lieben, können Sie auf das Herzsymbol tippen, das sie in einen Favoritenbereich zieht, auf den Sie über die Hauptbereiche „Mahlzeiten auftanken“ oder „Allgemeine Mahlzeiten“ zugreifen können.

Wenn Sie auf eine einzelne Rezeptkarte tippen, wird oben die Anzahl der Portionen angezeigt, darunter eine Registerkarte für Zutaten und eine Methode. Für einige Rezepte gibt es auch unten ein Dropdown-Menü für alternative Zutaten, aber dieses ist nicht so umfangreich wie das Swaps-Tool aus dem 90-Tage-Plan, sondern sagt Ihnen, wo Sie beispielsweise fettarm gegenüber Vollfett und eine andere Milch verwenden können , anstatt diese Menge Hühnchen gegen diese Menge Lachs einzutauschen.

Unterhalb der Rezept-Registerkarten befindet sich der Abschnitt „Erstellen Sie Ihre eigenen“, in dem Sie verschiedene Zutaten kombinieren können, um Ihre eigenen Rezepte zuzubereiten, während Sie sich an Ihre maßgeschneiderten Mengen halten. Innerhalb des Abschnitts „Erstellen Sie Ihre eigene“ finden Sie einen Abschnitt „Mahlzeit zum Auftanken“ und einen Abschnitt „Erstellen einer allgemeinen Mahlzeit“. Die Zutaten, die Sie auswählen, hängen von der Mahlzeit ab, die Sie zubereiten, sodass Sie im Abschnitt „Mahlzeit zum Auftanken erstellen“ Kohlenhydratoptionen erhalten, während im Abschnitt „Allgemeine Mahlzeit erstellen“ Kohlenhydrate durch einen Abschnitt „Zusätzliche Fette“ ersetzt werden.

In jedem Abschnitt finden Sie Ihre spezifische Menge, beispielsweise 200 g Hähnchenbrust für Protein oder 20 g Halloumi für zusätzliche Fette. Wenn Sie eine allgemeine Mahlzeit erstellen, wählen Sie mindestens ein Kochfett, eine Proteinquelle und zusätzliches Fett aus, während eine Auftank-Mahlzeit mindestens ein Kochfett, eine Proteinquelle und ein Kohlenhydrat ist. Es gibt auch Mengen an Beilagen, Gemüse und Extras wie Kräuter, die Sie jedoch auch hinzufügen können.

Auf der Registerkarte Planer können Sie entscheiden, an welchen Tagen und wann Sie trainieren möchten, mit den Optionen First Thing (vor dem Frühstück), Morgen (vor dem Mittagessen), Mittagessen (vor dem Abendessen) oder Abend (nach dem Abendessen). Sie können dann die Rezepte auswählen, die Sie an diesem Tag essen möchten. Obwohl die App das gewünschte Training empfiehlt, erinnert Sie die App nur an die Essempfehlungen, anstatt die Auswahl auf Mahlzeiten nur für die Mahlzeit nach dem Training und allgemeine Mahlzeiten zu beschränken andere Zeiten zum Beispiel. Es wird jedoch standardmäßig die richtige Registerkarte angezeigt. Wenn Sie also ein Training vor dem Frühstück planen, wird die Registerkarte „Mahlzeiten auftanken“ angezeigt, wenn Sie das Frühstück hinzufügen.

Wenn Sie auf die Pfeile oben in Ihrer Woche tippen, können Sie den gesamten Zyklus planen, wenn Sie möchten, aber Sie können dies auch wöchentlich tun. Nach dem Speichern wird Ihr Plan im Abschnitt Planer angezeigt. Sie können es bearbeiten, wenn Sie möchten, aber ansonsten gelangen Sie durch Tippen auf jede Karte direkt zum Rezept oder Training. Hier ist auch die Einkaufslistenfunktion zu finden.

Sobald Sie Ihren Wochenplan erstellt haben - den Sie leider noch nicht in eine andere Woche kopieren können - können Sie auf die Schaltfläche Einkaufsliste tippen. Von hier aus können Sie auswählen, wie viele Portionen von jedem Rezept Sie hinzufügen möchten, und dann unten auf "Einkaufsliste exportieren" tippen. Auf diese Weise können Sie eine Liste nach WhatsApp, Nachrichten, Notizen, E-Mail usw. exportieren und die Liste in Obst/Gemüse/Salat, Kräuter/Gewürze, Milchprodukte/Eier/Gekühlt, Fleisch/Geflügel, Schrank, Dosen/Dosen aufteilen und Bäckerei, die Ihnen die Mengen der Zutaten für alle Rezepte gibt, die Sie für diese Woche geplant haben.

Die Registerkarte Live hat oben zwei Registerkarten: Bevorstehend und On-Demand. Es ist ziemlich selbsterklärend. Auf der Registerkarte "Anstehende" finden Sie das nächste Live-Training mit Joe Wicks sowie die in Kürze erscheinenden, damit Sie sehen können, an welchem Datum und zu welcher Uhrzeit sie stattfinden, und sie mit dem kleinen blauen Symbol zu Ihrem Kalender hinzufügen.

Die Registerkarte On Demand bietet Live-Workouts mit Joe, die bereits stattgefunden haben, sowie einige zusätzliche Workouts, wie z. B. ein 30-minütiges Ganzkörper-Training ohne Geräte.

Die Registerkarte Bibliothek hat zwei zusätzliche Registerkarten: Trainieren und Essen. Unter jeder Registerkarte befindet sich ein separater Abschnitt für den Zyklus, in dem Sie sich befinden – z. B. Mittelstufe. Train ist der Ort, an dem Sie Workouts aus früheren Zyklen finden, damit Sie zurückgehen und jedes beliebige Workout ausführen können, während Sie die App abonniert haben. Eat macht dasselbe, aber für Rezepte, indem es einen Katalog der auf Sie zugeschnittenen Rezepte erstellt.

Sie können in diesem Abschnitt auch Lieblingsrezepte verwenden, was besonders nützlich ist, wenn die Bibliothek wächst.

Schließlich finden Sie auf der Registerkarte Profil Ihre Planauswahl, Ihren Fortschritt einschließlich Messungen und Fotos, Ihren Lebensstil und Ihre Gesundheitseinstellungen, Einstellungen für die App und, wie oben erwähnt, die Möglichkeit zum "Neustart".

Wenn Sie einen Zyklus abgeschlossen und neue Bilder hochgeladen haben, finden Sie Ihre „frühesten“ und „neuesten“ Fotos nebeneinander im Abschnitt „Transformationsfotos“. Statistiken werden auch im Abschnitt "Statistiken" nebeneinander angezeigt, sodass Sie leicht sehen können, wie sich Ihr Körper verändert hat. Sie können Ihre Statistiken bearbeiten, indem Sie auf den Abschnitt Statistiken tippen und dann auf das Datum der Statistiken tippen, die Sie bearbeiten möchten.

Innerhalb der Planauswahl können Sie hier das Essen auswählen, das Sie essen möchten, z. B. gemischt oder vegan. Sie können auch Anfänger, Mittelstufe oder Fortgeschrittene wählen. Wenn Sie dies jedoch ändern, kehrt der Plan zum ersten Zyklus zurück, Ihr Planer wird gelöscht und Ihr Check-in-Timer wird zurückgesetzt.

Die Body Coach-App ist großartig, aber es fehlen ein paar Funktionen, die wir in Zukunft gerne sehen würden.

Möglichkeit, einen Wochenplan in Planner zu kopieren

Tauscht Tool für Rezepte

Integration mit Apple Watch und anderen Fitness-Trackern

Integration von Musikdiensten

Ort zum Protokollieren von Trainings

Möglichkeit, den Plan eines Partners hinzuzufügen

iOS

iPadOS

Android

Die Body Coach App ist für iOS- und iPadOS-Geräte verfügbar. Ab 11. Dezember 2021 ist es auch für Android verfügbar.

Vereinigtes Königreich

Europa

uns

Die Body Coach App ist weltweit verfügbar, einschließlich Großbritannien, Irland, Europa, USA und Kanada.

Bisher genießen wir die Body Coach App. Wir haben einige großartige Ergebnisse mit dem 90-Tage-Plan und dem Absolventenplan im Jahr 2020 sowie den Zyklen, die wir in der App durchgeführt haben, gesehen, daher haben wir wahrscheinlich eine zusätzliche Motivation, bei der Body Coach-App zu bleiben, da wir wissen, dass sie funktioniert für uns.

Wenn Sie das Jahresabonnement abschließen, erhalten Sie unserer Meinung nach ziemlich viel für Ihr Geld, solange Sie jemand sind, der sich an die Dinge hält leicht.

Das monatliche Abonnement scheint viel zu sein, aber es lohnt sich, daran zu denken, dass Sie nicht nur die Workouts, sondern auch den maßgeschneiderten Essensplan erhalten. Maßgeschneidert ist dort das Stichwort. Bei Apps wie FIIT sind die monatlichen Kosten höher und während die Workouts hervorragend sind, gibt es keine Ernährungs- oder Ernährungsempfehlungen, geschweige denn einen individuellen Plan.

Die Body Coach-Rezepte sind absolut lecker und während es ein paar Dinge gibt, die wir gerne in der Body Coach-App sehen würden - wie die Integration mit Apple Watch oder anderen Fitness-Trackern, eine Art Musikdienst-Integration und einen Ort zum Protokollieren von Trainingseinheiten und was du gegessen hast - wir sind bisher große Fans dieser App.