Sparen Sie mit einem Neujahrsangebot beim fantastischen Ivacy VPN

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn es um die Online-Welt geht, ist eine der besten Möglichkeiten, das Gefühl zu haben, wirklich in der Zukunft zu leben, ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zu haben, mit dem Sie ohne Probleme mit Trackern und Datenschutzproblemen im Internet surfen können und können Ihren Standort nach Belieben austauschen, um auf schwer zu findende Inhalte zuzugreifen.

Von all den vielen, vielen VPNs auf dem Markt liegt Ivacy jedoch ganz oben. Es ist ein Kinderspiel, sowohl Ihre Identität als auch Ihren Standort einfach und schnell zu verbergen, sodass Sie mit echter Freiheit online surfen können.

Um den Beginn eines brandneuen Kalenderjahres zu feiern, bietet Ivacy einen enormen Rabatt, bei dem der normale Preis um 90% gesenkt wird. Das bedeutet, dass Sie Ivacy ab nur 1 US-Dollar pro Monat nutzen können. Wir haben einige Möglichkeiten zusammengestellt, wie Ivacy Ihr Online-Leben hier verbessern kann.

Wenn Sie sich über VPNs informieren, werden Sie einen der häufigsten Nachteile feststellen, die Menschen haben - ihre Internetgeschwindigkeit leidet, wenn die Daten zwischen Servern übertragen werden.

Dies ist jedoch kein Problem bei Ivacy, das durchweg als eines der schnellsten VPNs auf dem Markt eingestuft wurde, um sicherzustellen, dass Sie eine nahtlose und schnelle Erfahrung haben, insbesondere wenn Sie normalerweise hohe Geschwindigkeiten genießen.

Diese Geschwindigkeit wird durch eine der großen Funktionen eines VPN wie Ivacy erreicht - es gibt Ihnen Ihre Privatsphäre zurück. Wir sind alle so an Cookies und Tracker gewöhnt, dass es schwierig sein kann, sich daran zu erinnern, wie es war, im Internet zu surfen, ohne verfolgt zu werden, aber Ivacy erinnert daran - es ist großartig!

Im Gegensatz zur Verwendung des Datenschutzmodus eines Browsers verschlüsselt das VPN Ihre Identität vollständig und verschlüsselt sie auch, sodass Werbetreibende Ihre Aktionen nicht verfolgen können und Ihre Erfahrung sauber und übersichtlich bleibt. Es ist befreiend und bedeutet, dass Sie wieder sicher surfen können.

Einige VPNs sind jedoch nicht so gut, wenn Sie mehr als ein Gerät schützen möchten. Dies ist ein weiterer Bereich, in dem sich Ivacy durch Apps auszeichnet, mit denen Sie das VPN auf vielen Geräten verwenden können.

Sie können es mit Ihrer Mitgliedschaft auf bis zu 10 gleichzeitig installieren lassen und es ist mit wichtigen Plattformen wie iOS, iPadOS, Android, Windows und macOS kompatibel, um sicherzustellen, dass alle Ihre Basen abgedeckt sind.

Dies bedeutet, dass Sie sich unabhängig davon, ob Sie mit Ihrem Laptop arbeiten oder mit Ihrem Smartphone unterwegs sind, auf die gleiche Privatsphäre und Standortänderung verlassen können. Wenn Sie lieber eine Browser-Erweiterung verwenden möchten, sind diese ebenfalls verfügbar - es liegt an Ihnen!

Schließlich kommen wir zu dem möglicherweise größten Punkt, den ein VPN für die meisten Menschen tun kann: den zunehmend geografisch gesteuerten Inhalt des Webs freizuschalten. Wir waren alle dort und haben eine Empfehlung von einem Freund erhalten, die Sie einfach nicht sehen können, weil Ihr lokales Netflix sie nicht hat oder das Video für Sie auf YouTube gesperrt ist.

Ivacy kann all diese Probleme umgehen, indem es völlig trivial ist, den Ort zu ändern, durch den es Sie sendet, Ihre Identität zu maskieren und Sie die Schlösser umgehen zu lassen. Es ist so befreiend, zu Ihren eigenen Bedingungen sehen zu können, was Sie wollen, dass es Ihnen schwer fällt, zu den alten Wegen zurückzukehren. Vertrauen Sie uns.

Darüber hinaus gibt es eine große Auswahl an Standorten, da Ivacy über eine große Auswahl an VPN-Servern mit mehr als 3.500 weltweit verfügt . Also, welcher Ort auch immer Sie wollen, ist wahrscheinlich möglich.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie mit Ivacy einige Vorteile erzielen können, um das Surfen im Internet zu vereinfachen, gibt es keine vergleichbare Zeit. Derzeit läuft ein erstaunlicher Neujahrsvertrag, der Ivacy auf nur 1 US-Dollar pro Monat senkt - ein winziger Kostenfaktor für Sie werden bekommen.