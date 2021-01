Was ist Cameo und welche Prominenten können Sie für Videos einstellen?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sie können sich kein Geschenk für Ihren Vater vorstellen? Hier ist eine Idee: Bitten Sie einfach seinen Lieblingsfußballtrainer, ihm ein Video zum Geburtstag zu schicken. Alles, was Sie tun müssen, ist die Cameo-App - mit der Durchschnittsbürger Sportler, Schauspieler und alle Arten von Prominenten einstellen können, um persönliche Videobotschaften für jeden Anlass oder Urlaub zu erstellen.

Zum Beispiel können Sie Steve Gurrier , den Trainer von Florida Gators, einstellen, um Ihrem Kind zum Gewinn seines Spiels zu gratulieren, oder Sie können Nick Lachey ab 98 Grad einstellen, um Ihrem Partner ein Liebeslied zu singen, oder Sie können Snoop Dogg dazu bringen, für Ihren Freund zu rappen. Heck, sogar Carole Baskin von Netflix Tiger King ist auf Cameo. Tausende von Stars und Influencern sind verfügbar, aber ihre Videos sind kostenpflichtig. Einige sind so günstig wie 1 US-Dollar, andere haben einen Preis von 299 US-Dollar.

Cameo bietet Prominenten die Möglichkeit, zusätzliches Einkommen zu erzielen, und bringt die Fans direkt in Kontakt mit Stars, die sie lieben. So funktioniert das.

Cameo ist eine in den USA ansässige Plattform für Prominente und normale Menschen. Es ist als Website und mobile App für Android- und iOS- Benutzer verfügbar. Es ist kostenlos, Mitglied zu werden - entweder als Talent oder als Benutzer - aber wenn Sie die App verwenden möchten, um einen Stern direkt zu benachrichtigen oder ein Video von ihm anzufordern, müssen Sie bezahlen. Talent auf Cameo können Sportler, Musiker, Schauspieler, YouTubers, TikToker, Regisseure und alle im Grunde genommen Berühmten sein. Und sie legen ihre eigenen Preise innerhalb der App fest.

Wenn Sie jemanden auf Cameo finden, stehen normalerweise zwei Optionen zur Verfügung: DM (Nachricht) oder Senden einer Anfrage. Jeder hat unterschiedliche Preise und einige Prominente bieten nur Anfragen an. Zum Beispiel berechnet Lindsay Lohan 219,99 USD für Anfragen und 19,99 USD für DM. Aber Brian Baumgartner von der Show The Office bietet nur Anfragen - keine DMs - für 199,99 US-Dollar an. Ihre Profile enthalten normalerweise Beispiel-Cameo-Videoanfragen, die Sie ebenfalls anzeigen können.

Talentprofile enthalten eine kurze Biografie, die Sie überprüfen können, sowie Tags, mit denen sie verknüpft sind (wie Schauspieler, Comedians usw.), ihre besten Cameos, ihre durchschnittliche Reaktionszeit und eine Bewertung von 5 Sternen (plus Sie können) Bewertungen lesen). Sie können auch kostenlos dem Fanclub eines Prominenten aus dessen Profil beitreten, um die Warteschlange zu überspringen und Ihr Cameo-Video zu priorisieren, auf alle vorherigen Cameos zuzugreifen und als Erster über Angebote und Preissenkungen zu erfahren.

Einige Cameo-Prominente bieten auf Wunsch auch Live-Zoom-Anrufe an, die jedoch teurer sind als ein Standard-Cameo-Video. Wenn Sie ein begrenztes Budget haben, ist das Chatten bei weitem die billigste Option, wenn Sie einem Prominenten nur eine Frage stellen oder eine kurze Nachricht senden möchten.

Wenn Sie Cameo verwenden möchten, müssen Sie zunächst beitreten. Sie können dies über die Cameo-Website oder die mobile App tun. Als Benutzer gibt es eine Vielzahl von Anmeldeoptionen, von Facebook über Apple ID bis hin zu Ihrer E-Mail. Es ist kostenlos, Cameo beizutreten und zu nutzen - das einzige, was Geld kostet, sind Anfragen und DMs von Talenten. Apropos Talent: Wenn Sie als Berühmtheit zu Cameo kommen möchten, müssen Sie sich hier bewerben . Cameo wird sich innerhalb von 72 Stunden bei Ihnen melden.

Vergessen Sie nicht, dass Sie Ihr Cameo-Profil aufpeppen können. Sie können ein Profilbild, ein Geburtsdatum und ein Twitter-Handle hinzufügen und Videos öffentlich machen, damit andere sie sehen können (oder privat, wenn Sie dies wünschen). Sie können dies alles über das Cameo-Website-Dashboard oder die Profilseite (Cameo-Symbol in der Navigationsleiste) in der Cameo-App für Mobilgeräte tun. Sie können Ihre Kontoaktivität auch in der Cameo Mobile App anzeigen. Suchen Sie einfach in der Navigationsleiste nach dem Glockensymbol.

Auf der Cameo-Website werden auf der Homepage ausgewählte Talente sowie eine Suchleiste angezeigt, mit der Sie Prominente eingeben und Talente finden können. In der mobilen Cameo-App werden auf der Suchseite (Lupensymbol in der Navigationsleiste) auch Talente und Talente nach Kategorien sowie eine Suchleiste angezeigt. Es gibt auch eine Durchsuchen-Seite (Teleskopsymbol in der Navigationsleiste), auf der Sie von Talenten durch ausgewählte Cameos wischen können.

Angenommen, Sie haben eine Berühmtheit gefunden, mit der Sie Kontakt aufnehmen möchten, z. B. Denise Richards . In ihrem Profil sehen Sie eine Schaltfläche mit der Aufschrift Anfrage mit einem Preis. Derzeit berechnet die Schauspielerin 179,99 USD für eine Anfrage. Sobald Sie auf die Anforderungsschaltfläche geklickt haben, müssen Sie auswählen, ob es für Sie selbst oder für einen Freund ist. Anschließend werden Ihnen Fragen zu Anlass, Pronomen, Anweisungen usw. gestellt. Sie können Ihrer Anfrage auch ein kurzes Video hinzufügen.

Cameo akzeptiert die direkte Zahlung per Kreditkarte. US-Bürger, die iOS verwenden, können auch "Cameo-Guthaben" erwerben, um sie in ihrem Konto zu speichern und später für Videos zu verwenden. Sobald die Anfrage eingereicht wurde, hat das Cameo-Talent sieben Tage Zeit, um das Projekt anzunehmen oder abzulehnen. Wenn akzeptiert, nimmt der Promi das Video auf und Cameo sendet einen Link zum Video zu den Telefonnummern und E-Mail-Adressen, die in der Anfrage aufgeführt sind. Das Video kann heruntergeladen und geteilt werden.

Wenn das Talent die Anfrage nicht innerhalb einer Woche erfüllt, werden laut Cameo alle Gebühren in Ihrer Brieftasche wiederhergestellt (nur USD).

Wenn Sie etwas Geld sparen möchten, senden Sie möglicherweise eine Nachricht an eine Berühmtheit, anstatt ein Video anzufordern. Mit dem Comedian Jon Lovitz von Saturday Night Live können Sie ihn beispielsweise für nur 2,99 US-Dollar bezahlen. Alles was Sie tun müssen, ist auf die DM-Schaltfläche in seinem Profil zu tippen und dann haben Sie 250 Zeichen, um eine Frage zu stellen oder Ratschläge zu erhalten. Sie können auch ein Foto senden. Leider sagte Cameo, dass bei DMs eine Antwort nicht garantiert ist und in dieser Situation keine Rückerstattung erfolgt.

Da DMs nicht garantiert werden können, sind hier Bewertungen des Profils eines Prominenten sehr nützlich. Es lohnt sich, ihre Bewertung zu überprüfen und die Bewertungskommentare zu scannen, um zu sehen, was andere Benutzer über ihre Erfahrungen zu sagen hatten. Wenn Sie sehen, dass das Talent dazu neigt, auf Chats zu reagieren, ist es möglicherweise ein Risiko, das es wert ist, eingegangen zu werden.

In der mobilen Cameo-App können Sie auf der Seite Nachrichten (Chat-Symbol in der Navigationsleiste) Ihre vorhandenen DMs mit Talent anzeigen.

Sie können dem Fanclub eines Prominenten kostenlos über dessen Profil beitreten. Tippen Sie einfach auf die Fanclub-Schaltfläche und Sie können die Zeile überspringen, um Ihr Cameo-Video zu priorisieren, auf alle vorherigen Cameos zuzugreifen und als Erster über Angebote und Preissenkungen zu erfahren. Cameo sagte, dass auch in Fanclubs mehr Vorteile kommen.

Der Preis (USD) variiert, da er von jedem Prominenten individuell festgelegt wird. Sie können in ihrem Profil sehen, wie viel Anfragen und DM kosten. Wenn sie verfügbar sind, sehen Sie rosa Anforderungs- und DM-Schaltflächen, um eine Transaktion mit ihnen zu starten. Wenn sie nicht verfügbar sind, wird in ihrem Profil "Temp nicht verfügbar" angezeigt und die Schaltflächen werden gelöscht. Möglicherweise wird auch die Option angezeigt, einen Zoom-Anruf mit Talent anzufordern. Dies ist normalerweise die teuerste Option und sie sind nicht sehr häufig zu finden.

Wenn Sie bereit sind, Talente einzustellen, melden Sie sich bei Ihrem Konto an, klicken Sie auf die Schaltfläche "Anfrage" oder "DM", füllen Sie das Anfrageformular aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Buch", wenn Sie fertig sind. Cameo akzeptiert AMEX, Mastercard, VISA und PayPal im Internet. Die Cameo Mobile App akzeptiert auch Ihre digitale Geldbörse wie Apple Pay oder Google Pay. Cameo akzeptiert auch Affirm-Finanzierung. Wenn dies nach einer kurzen Bonitätsprüfung genehmigt wurde, können Sie mit Affirm Cameo über einen monatlichen Zahlungsplan mit Zinsen bezahlen.

Die Liste der Talente auf Cameo wächst ständig, aber hier sind einige herausragende Merkmale, die wir ab Januar 2021 festgestellt haben:

Schauen Sie sich den Hilfe-Hub von Cameo an, wenn Sie weitere Fragen haben.

Schreiben von Maggie Tillman.