Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - TikTok ist die neueste App, die eine jährliche Zusammenfassungsfunktion hinzufügt, mit der Benutzer einige ihrer Lieblingsvideos neu entdecken können.

Die Zusammenfassung wird hinzugefügt, sobald Benutzer die neueste Software der App heruntergeladen haben. Dadurch erhalten sie eine Spotify-ähnliche Anleitung und eine personalisierte Sammlung von Clips, mit denen sie sich in den letzten 12 Monaten beschäftigt haben. In diesem Paket sind auch "Vibes" enthalten, die auf der Art der Inhalte basieren, die Benutzer am häufigsten sehen, sowie einige Statistiken darüber, wie oft Sie bestimmte Beiträge kommentiert, geteilt und gemocht haben.

TikTok-Fans können auf die neue Funktion zugreifen, indem sie auf das Symbol im Feed "Für Sie" oder auf das Banner im Bereich "Entdecken" tippen. Für diejenigen, die nur kurze Zeit Benutzer waren, wird die Liste angezeigt Einige Videos aus den firmeneigenen Top 100. Wenn Sie Ihr Video teilen, werden Sie auch mit einem speziellen Abzeichen belohnt.

Der Zusatz ist eine gute Möglichkeit für Benutzer, auf einige Momente der Unterhaltung aus einem schwierigen Jahr 2020 zurückzublicken - ein Jahr, das auch TikTok als Unternehmen vor eigene Herausforderungen gestellt hat. Während es in den letzten Jahren rasant gewachsen ist - und derzeit auf dem richtigen Weg ist, die Milliarden-Benutzer-Marke zu überschreiten -, wurde es auch aus Indien verbannt und steht in den USA vor anhaltenden Problemen.

Natürlich wird die negative Presse, die sie erhält, leicht mit Funktionen wie der jährlichen Zusammenfassung bekämpft, da Videos gemeinsam genutzt werden können - was mehr Benutzer dazu verleitet, sich anzumelden und daran teilzunehmen - und bestehende Benutzer an den Wert der App für sie erinnert.

Schreiben von Conor Allison.