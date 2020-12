Holen Sie sich das großartige Ivacy VPN für weniger Geld mit diesem fantastischen Weihnachtsangebot

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt nichts Schöneres als ein VPN, um Ihren digitalen Horizont zu erweitern - ein virtuelles privates Netzwerk kann es viel einfacher machen, sich im Internet fortzubewegen, ohne sich um Überwachungs- und Datenschutzprobleme kümmern zu müssen, und Ihnen auch dabei helfen, auf Inhalte zuzugreifen, mit denen Sie sonst zu kämpfen hätten finden.

Ivacy ist eines der besten auf dem Markt, mit dem Sie schnell und einfach Ihre Identität und Ihren Standort maskieren können und neue Möglichkeiten eröffnen. Um Weihnachten in diesem Jahr zu feiern, wird ein absolut unglaublicher Verkauf durchgeführt, bei dem 90% des regulären Preises und der Vermietung abgezogen werden Sie holen es für nur 1 US-Dollar pro Monat ab. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie Ivacy Ihnen helfen kann.

Einer der befreiendsten Aspekte bei der Verwendung eines VPN ist die Möglichkeit, sich vom Problem der geografisch gesperrten Inhalte zu verabschieden. Es ist so üblich, dass Ihnen eine Sendung von einem Freund für einen Streaming-Dienst wie Netflix empfohlen wird und Sie dann feststellen, dass Sie sie nicht sehen können, weil sie nicht in der Version der Plattform Ihres Landes enthalten ist.

Es passiert uns auch ständig auf YouTube, wenn wir Videoempfehlungen erhalten, die uns mit der Warnung konfrontieren, dass "dieser Inhalt in Ihrer Region nicht verfügbar ist". Es ist so lästig und deshalb ist es so genial, Ivacy verwenden zu können, um es zu umgehen. Ändern Sie einfach Ihren Standort durch Tippen und wählen Sie aus den zahlreichen Optionen des VPN aus. Auf diese Weise werden Sie maskiert und können alle Inhalte anzeigen, auf die jemand aus diesem Land Zugriff haben würde.

Es ist wirklich befreiend und lässt Sie sich eher wie ein Bürger einer digitalen Welt fühlen, anstatt nur an die engen Möglichkeiten gebunden zu sein, die Sie haben sollen. Darüber hinaus verfügt Ivacy über eine große Auswahl an VPN-Servern mit mehr als 3.500 weltweit . Dies bedeutet, dass Sie niemals ohne einen Server stecken bleiben, um an dem Ziel Ihrer Wahl teilzunehmen.

Obwohl es wirklich großartig ist, zu sehen, was wir wollen, ist der andere große Vorteil bei der Verwendung eines VPN, dass Sie Ihre Privatsphäre zurückerhalten. Selbst wenn Sie zwischen Cookies und Trackern den privaten oder inkognito-Modus Ihres Lieblingsbrowsers verwenden, hinterlassen Sie immer noch den digitalen Fußabdruck, den Unternehmen nur zu gern aufsaugen.

Wenn Sie jedoch ein VPN verwenden, werden Sie zum ersten Mal vollständig und vollständig maskiert - Ihre IP-Adresse wird verschlüsselt und Ihre Standortdaten werden vollständig rot. Dies bedeutet, dass Sie zu den Tagen zurückkehren können, in denen Sie sich nicht um personalisierte Anzeigen kümmern mussten, und wieder frei surfen können. Sie werden von Trackern nicht belastet und können tun, was Sie möchten, ohne dass ein Unternehmen Ihnen über die Schulter schaut, wie es sein sollte.

Ivacy sorgt jedoch auch dafür, dass die Dinge unglaublich schnell gehen - Sie werden keinen Geschwindigkeitsabfall erleben, obwohl Sie alles über ein VPN ausführen, was die Verwendung nahtlos macht. Es ist auch schneller als eine Vielzahl von Wettbewerbern, wie Sie unten sehen können.

Natürlich kann ein VPN auf Ihrem Laptop sehr nützlich sein und Ihnen beim Surfen und Arbeiten helfen, aber Ivacy ist keineswegs auf die Verwendung auf Ihrem Desktop beschränkt - es gibt Apps, die auch mit Smartphones und Tablets funktionieren, um sicherzustellen, dass Sie es tun kann alle Ihre Geräte schützen.

Sie können es auf bis zu 10 verschiedenen Geräten mit einer Mitgliedschaft installieren, was für die meisten Menschen wahrscheinlich mehr als ausreichend ist, und mit dem standortausweichenden privaten Surfen beginnen, unabhängig davon, ob Sie mobil sind oder nicht. Es gibt auch praktische Erweiterungen für eine Reihe verschiedener Webbrowser, falls Sie Ivacy lieber pro Browser verwenden möchten.

Wenn dies alles zu etwas führt, von dem Sie glauben, dass es Ihnen in Ihrem Alltag helfen könnte, gab es nie einen besseren Zeitpunkt, um eine Ivacy-Mitgliedschaft zu erhalten - Sie können es jetzt für nur 1 USD pro Monat kaufen, ein verrückter Deal zu Ehren von Weihnachten.