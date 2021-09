Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fake News, Deep Fakes und KI-generierte Inhalte. Das Web ist voll von diesen Dingen.

Jetzt werden generative gegnerische Netzwerke verwendet, um realistische Dinge zu schaffen, die es eigentlich nicht gibt. Es gibt auch alle möglichen, einige sind unglaublich, einige dumm, alle sicherlich interessant.

Wir haben ein paar zu Ihrem Vergnügen gesammelt.

Diese Katze existiert nicht

Katzen. Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Wie stehst du zu einer Katze, die gar nicht existiert?

Diese KI-generierten Katzen sind ziemlich überzeugend und verursachen wahrscheinlich keine Allergieprobleme, was ein Bonus ist.

Dieses Pony existiert nicht

This Pony Does Not Exist ist eine Site, die ein buntes Raster von KI-generierten Pony-Porträts zeigt, die mit der StyleGAN2-Architektur von Nvidia erstellt wurden.

Mit geschickter Zauberei wurden diese Kreaturen erschaffen, beschnitten, skaliert und in ihrer ganzen Pracht für Ihr Sehvergnügen präsentiert.

Dieses Auto existiert nicht

Hier ist eine Website, die Fahrzeuge generiert, die es nie gegeben hat . Alle möglichen seltsamen und wunderbaren Autos, die Sie noch nie auf der Straße gesehen haben und auch nie sehen werden.

Dies ist jedoch sicherlich nicht das Beste auf unserer Liste. Klicken Sie sich durch und aktualisieren Sie die Seite ein paar Mal, und Sie werden einige wirklich seltsame Maschinen mit Rädern sehen.

Diese Leute gibt es nicht

Die Menschen, die Sie in dieser Bildersammlung sehen, existieren nicht und haben es nie gegeben. Sie wurden von einem generativen gegnerischen Netzwerk erstellt, das ursprünglich von Nvidia entwickelt und später von Phillip Wang verwendet wurde, um diese Person existiert nicht zu erstellen.

Diese Site verwendet im Wesentlichen künstliche Intelligenz, um zufällig vollständig künstliche und dennoch hyperrealistische Porträts von Menschen zu erstellen. Menschen, die den Planeten noch nie beehrt haben und doch ganz leicht neben dir wohnen könnten.

Diese Technologie ist ziemlich verstörend, wenn man bedenkt, was Inverse beim Interview mit dem Schöpfer bemerkt hat.

„In einer Gesellschaft, in der Bilder und Bilder die Standard-Ersatzwörter für „Beweise“ sind, werden GANs… könnte ein von GANs generiertes Video oder Bild verbreiten, das ein gefälschtes Ereignis darstellt, um Aufstände, Proteste oder andere potenziell gewalttätige Reaktionen im Internet anzustiften."

Beängstigend, aber es ändert nichts daran, wie beeindruckend diese Technologie ist.

Dieses Meme existiert nicht

Jeder liebt ein gutes Meme. Warum also nicht künstliche Intelligenz anwenden, um neue zu schaffen? Genau das hat ImgFlip getan.

Dieses Mem existiert nicht, ist das Ergebnis und die Bilder, die das System generiert, sind etwas Besonderes.

Diese Stadt existiert nicht

This City Does Not Exist ist eine beeindruckende Website, die verschiedene Luftbilder von Städten zeigt, die nicht wirklich existieren. Und doch sehen sie aus wie etwas, das Sie finden würden, wenn Sie durch Google Maps scrollen oder aus einem Flugzeugfenster spähen. Land und Meer kollidieren mit von Menschenhand geschaffenen Strukturen, die alle durch künstliche Intelligenz geschaffen wurden.

Diese Augen gibt es nicht

Dieser mag im Vergleich zu den anderen ungewöhnlich erscheinen, ist aber eigentlich ziemlich interessant.

Der Autor/Schöpfer von This Eye Does Not Exist erklärt es gut:

„Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Art Maskenbildner und müssen eine neue Marke für Augen-Make-up konzipieren. Aber Sie haben ein Problem, Sie haben keine Ideen. Generative gegnerische Netzwerke ermöglichen es Ihnen, Dinge zu schaffen, die nicht existieren, sagen wir , Fotografien von Augen mit Make-up. Dieser Algorithmus ermöglicht es Ihnen im Wesentlichen, neue Dinge zu "träumen" ..."

Es ist schön zu denken, dass generative gegnerische Netzwerke für immer genutzt werden könnten. Ebenso wie aus dem Äther gefälschten Unsinn zu erschaffen.

Diese Käfer gibt es nicht

Dies ist ein interessantes Projekt, das maschinelles Lernen verwendet, um Illustrationen von Käfern zu erstellen, die nicht wirklich existieren. Diese wurde mithilfe von maschinellem Lernen erstellt, um Tausende von Illustrationen zu analysieren, die bereits gemeinfrei sind.

Inspiriert von Zoologie, Botanik und Archäologie, ist This Beetle Does Not Exist sicherlich faszinierend und hebt sich von den anderen auf dieser Liste ab, die als etwas überzeugende Bilder aus der realen Welt existieren.

Diese Gemälde existieren nicht

Diese interessante Ergänzung unserer Liste nimmt etwas, das nicht existiert, und verwandelt es in eine physische Sache, die es tut.

Dies sind Kunstwerke, die mit BigGAN (Generative Adversarial Networks) von Google erstellt und dann von Ganvas Studio gedruckt und gemalt wurden.

Die Idee ist, Joel Simons Ganbreeder- System zu verwenden, um Ihr eigenes Kunstwerk zu erstellen und es dann von Ganvas Studio zu drucken.

Mit Ganbreeder können Sie Bilder zusammenführen und KI verwenden, um etwas völlig Einzigartiges zu schaffen – und auch ein bisschen seltsam.

Diese Porträtgemälde gibt es nicht

Art Breeder ist eine Kuriosität. Eine Website, die gefälschte Kunstwerke mit einfachen Anpassungen an den Einstellungen erstellt, um Aspekte davon zu ändern. Die Ergebnisse sind seltsam, wunderbar und sicherlich einzigartig.

Dies sind Beispiele für Porträts, die mit dieser Technologie erstellt wurden, aber ansonsten nicht existieren würden.

Diese Landschaftsbilder gibt es nicht

Wie die Porträts existieren diese gemalten Szenen bunter und schöner Landschaften nicht wirklich, sondern wurden stattdessen mit GANS und menschlicher Interaktion geschaffen.

Das ist kein Rembrandt

Dies mag wie ein Gemälde des Meistermalers Rembrandt aussehen, aber es wurde tatsächlich durch Technologie geschaffen.

400 Jahre sind seit Rembrandts letztem Gemälde vergangen, und dennoch ist es Kunsthistorikern und Technikern gelungen, mit einer Mischung aus Daten- und Gesichtserkennungstechnologie 346 verschiedene Gemälde von Rembrandt zu analysieren.

Diese Daten wurden dann verwendet, um die typischen geometrischen Muster zu identifizieren, die der Maler mit Schwerpunkt auf bestimmten menschlichen Gesichtszügen verwendete. Ein 3D-Drucker wurde dann verwendet, um 13 Schichten UV-Tinte zu malen, um ein realistisches Gemälde zu erstellen, das The Next Rembrandt bilden würde.

Dieses Schiff existiert nicht

Derek Philip Au, der Schöpfer von This Vessel Does Not Exist, erklärt die Logik dieses Artikels gut:

„Die Geschichte der Keramik ist eine der Nachahmung und Reproduktion.

Durch Wiederholung erwirbt der Lehrling die Beherrschung des Handwerks und verbessert nach und nach seine Technik. Geleitet von einer lebenslangen Arbeit im Handwerk prüft der Meister jedes vom Schüler hergestellte Stück und wirft die als ungeeignet erachteten weg.

Der Fälscher erstellt Repliken und testet sie auf dem Markt. Der Kenner, geprägt von jahrzehntelanger Erfahrung im Umgang mit Antiquitäten, beurteilt die Repliken. Diejenigen, die fälschlicherweise für authentisch gehalten werden, werden verkauft, und der Fälscher erstellt noch überzeugendere Kopien."

Hier wurden GANs verwendet, um gefälschte Gefäße zu erstellen, die dann generiert, beurteilt und verbessert werden. Das Ergebnis ist eine scheinbar endlose Sammlung von Vasen und Gefäßen, die alle durch künstliche Intelligenz geschaffen wurden.

Dieser Strand existiert nicht

Wie andere Dinge auf dieser Liste existiert dieser Strand nicht, sondern wurde stattdessen mit einem trainierten KI-Netzwerk erstellt. Der StyleGAN2-ADA wurde mit 20.000 Bildern von Stränden gefüttert, um einige kuriose Strandansichten zu erstellen. Oft mit schönen und idyllischen Stränden (ohne Menschen), die Sie leider nie besuchen können.

Diese Kunst gibt es nicht

Es scheint, als könnte KI ziemlich gut darin sein, Kunstwerke zu erstellen. Vor allem abstrakte Kunstwerke, die beim Betrachten sowieso ins Staunen geraten.