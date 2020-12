Lime und Citymapper arbeiten zusammen, um das Auffinden von Fahrrädern und E-Scootern zu erleichtern

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Lime und Citymapper haben ihre Partnerschaft angekündigt, um die Suche nach Lime-Fahrten in einer Reihe von Städten weltweit zu vereinfachen.

Die neue Partnerschaft bedeutet, dass Sie keine Apps wechseln müssen. Mit Citymapper können Sie navigieren und die Lime-Bikes oder E-Scooter finden, um die letzten Etappen Ihrer Reise abzuschließen.

Es werden 21 Städte in den USA, Großbritannien, Europa und Australien vertreten sein:

Vereinigtes Königreich Großraum Manchester London

UNS Austin Chicago Cleveland Denver Los Angeles Seattle SF Bay St. Louis Washington, D.C

Europa Berlin Brüssel Düsseldorf Hamburg Lissabon Madrid Paris Stockholm Wien

Australien Sydney



In London wird Lime nun in den Super Duper Pass von Citymapper aufgenommen. Der Super Duper Pass kostet £ 40 pro Monat und bietet unbegrenzte öffentliche Verkehrsmittel, Zugang zu Santander-Fahrrädern, £ 10 Guthaben für Gett- und Free Now-Taxis - und jetzt bis zu £ 10 Limettenguthaben pro Woche. Das gibt Ihnen ein komplettes Paket für Reisen in der Hauptstadt.

In London wird es Lime-Bikes geben, wobei die E-Scooter-Versuche in Großbritannien noch nicht abgeschlossen sind und noch keine endgültige Entscheidung getroffen werden muss.

"Wir freuen uns, diese Partnerschaft mit Lime einzugehen. Die Mikromobilität verändert die Art und Weise, wie wir uns in Städten bewegen, und COVID-19 hat Alternativen wie Fahrräder und Motorroller zu einem noch wichtigeren Bestandteil unserer städtischen Infrastruktur gemacht", sagte Alex Thomas, Partnerships führen bei Citymapper.

"Benutzer können jetzt in der Citymapper-App ihre Rad- und Rollerrouten neben den Optionen für öffentliche Verkehrsmittel anzeigen und dann mit unseren Abbiegehinweisen in Echtzeit zu ihrem Ziel geführt werden."

Schreiben von Chris Hall.