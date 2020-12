Was ist Strava, wie funktioniert es und lohnt es sich zu bezahlen?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Strava hat 50 Millionen Nutzer und gab im Februar 2020 an, dass es mit einer Rate von etwa 1 Million Nutzern pro Monat gewachsen sei.

Was ist Strava und warum sollten Sie daran beteiligt sein? Noch wichtiger ist, lohnt es sich, für das Abonnement zu bezahlen, das den Spaß wirklich freisetzt?

Strava ist das schwedische Verb "streben" und das Unternehmen klassifiziert Strava als Gemeinschaft für Sportler. Während die Zahlen in Bezug auf die großen sozialen Netzwerke, die Hunderte von Millionen Nutzern aufweisen können, eher gering sind, kann sich Strava gegen Marken wie Fitbit mit knapp 30 Millionen Nutzern ( basierend auf Statista-Daten ) gut behaupten.

Strava ist ganz auf Sportler ausgerichtet. Vieles, was Strava anbietet, ist die Analyse Ihrer Leistung und vor allem die Verfolgung Ihres Trainings. Die sozialen Aspekte von Strava hängen wirklich von Ihren Aktivitäten ab, aber kurz gesagt, es ist ein Werkzeug für diejenigen, die Sport treiben.

Nützlicherweise ist es eine universelle Plattform, die alle Athleten nutzen können, unabhängig davon, mit welchem Gerät oder welcher Plattform sie ursprünglich ihre Sportdaten erfasst haben.

Es gibt einige Aktivitäten, die Strava wirklich bevorzugt und die Radfahren und Laufen sind.

Während Sie andere Aktivitäten aufzeichnen können - vom Wandern bis zum Yoga - ist Strava am besten geeignet, um die Leistung zu analysieren und interessante Vergleiche für Routen bereitzustellen - was Radfahrer und Läufer wirklich anspricht.

Da viele Benutzer viele Daten eingeben, eignet sich Strava hervorragend zum Anzeigen von Routen, zum Vergleichen von Segmenten (Teilen einer Route), aber im Wesentlichen zum Verfolgen Ihrer eigenen Leistung und Trainingsziele.

Die Hauptelemente der Strava-Aufteilung lauten wie folgt: Aufzeichnen Ihrer Aktivität, Ihres Feeds, Ihres Trainings und Ihrer Leistung, Routen und Segmente und schließlich Herausforderungen. Strava hat auch eine Heatmap Ihres Trainings - die berühmt wurde, als sie Schlagzeilen machte und einen stärkeren Fokus auf den Datenschutz auf der gesamten Plattform verursachte -, während einige Funktionen auf der Website wichtiger sind als in der App.

Der Aktivitäts-Feed ist im Grunde der Startbildschirm von Strava, auf dem Sie Beiträge sehen, in denen die Aktivitäten der Personen, denen Sie folgen, sowie Ihre eigenen aufgeführt sind. Anstatt durch eine Sammlung manueller Beiträge oder freigegebener Memes zu scrollen, werden die meisten davon häufig von den Trainingsgeräten der Benutzer synchronisiert - sei es Apple Watch, Garmin, Fitbit oder andere.

Manuelle Beiträge können erstellt werden, aber diese sind nicht so häufig. Sie können auch Fotos posten, aber auch hier werden Fotos normalerweise zu Aktivitäten hinzugefügt.

Aktivitäten können in Strava selbst aufgezeichnet und manuell hinzugefügt werden. Für Benutzer ohne Tracking-Gerät ist die Aufzeichnung in der Strava-App häufig eine nützliche Route.

Sie können eine Aktivität kommentieren, Lob aussprechen und Beiträge teilen - und eines der großartigen Dinge, die Strava bietet, ist die Möglichkeit, Gruppenereignisse zu teilen oder andere Benutzer in Ihre Aktivität einzubeziehen, wenn sie nichts hatten, um sie mit sich selbst zu verfolgen.

Sie können eine Aktivität abrufen, um mehr Details darüber zu erhalten. Über Geschwindigkeit oder Entfernung hinaus können Sie die Leistung, Herzfrequenz, Geschwindigkeit oder andere vom ursprünglichen Athleten geteilte Messwerte anzeigen sowie die Route untersuchen. Auf der Website können Sie Routen bearbeiten und speichern, sodass Sie diese Route selbst verwenden können, wenn Sie ein Subsciber sind.

Der Erkundungsabschnitt behandelt eine Reihe von Funktionen, die Ihre Strava-Erfahrung erweitern. Es umfasst Herausforderungen (in der App - die Website verfügt über eine separate Registerkarte für Herausforderungen), Club- und Athletensuche. Die Strava-Smartphone-App hat auch einen Freundesucher auf der Feed-Seite - schließlich handelt es sich um ein soziales Netzwerk, und das Herstellen von Verbindungen ist Teil Ihrer Aufgaben.

In diesem Bereich können Sie nach Athleten suchen, indem Sie entweder automatisch suchen (z. B. Facebook-Freunde, Kontakte) oder nach Namen suchen. Strava schlägt auch Personen vor, die Sie vielleicht kennen und denen Sie folgen möchten - aber es ist sehenswert, ob diese Person auf Strava aktiv ist, da viele Kontakte möglicherweise ein Profil erstellt haben, dann aber kein aktiver Benutzer sind.

Bei Herausforderungen können Sie sich für verschiedene Dinge anmelden, um sich zu motivieren, z. B. für eine Distanz oder ein Ziel für eine Woche oder einen Monat. Einige davon werden mit einigen Belohnungen gesponsert, beispielsweise einem Rabatt in einem Geschäft für die Teilnahme an einer bestimmten Herausforderung. Es macht ein bisschen Spaß.

Es gibt Clubs, die Sie finden und denen Sie folgen können. Einige davon sind kommerzielle Unternehmen, die Inhalte teilen - ein bisschen mehr wie auf einer Facebook-Seite, aber es gibt auch einige lokale Clubs, die Routen und Veranstaltungen teilen, wie z organisierte Fahrten - und wieder können Sie die geplante Route eines Clubs stehlen, wenn Sie es selbst versuchen möchten.

Schließlich haben wir im Abschnitt "Erkunden" Segmente, die einen großen Teil von Strava ausmachen und einen eigenen Abschnitt dieses Erklärers wert sind.

Wie der Name schon sagt, sind Segmente Teil einer längeren Route. Strava ist nicht der Einzige, der solche Abschnitte anbietet. Garmin führt auch einige Segmentaufschlüsselungen in Garmin Connect durch, aber es ist bei weitem nicht so nützlich wie in Strava.

Mit Segmenten können Sie Ihre Leistung während eines Kurses mit früheren Bemühungen vergleichen. Da es viele Segmente gibt, können Sie Ihre Leistung auf einer bestimmten Steigung, Abfahrt, einem flachen Sprint oder einer Offroad-Route überprüfen - was auch immer Sie möchten.

Wenn Sie eine Aktivität abschließen, werden die Segmente, die die Route abdeckt, als Teil der Aufschlüsselung der Details dieser Aktivität bereitgestellt. Wenn Sie diese Segmente bereits durchlaufen haben, können Sie feststellen, ob Sie schneller oder langsamer waren - und im Laufe der Zeit können Sie ein detailliertes Bild Ihrer Leistung in diesem bestimmten Segment erstellen.

Wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen, können Sie sehen, wie Ihre Leistung im Vergleich zu Ihren Freunden und anderen Athleten ist, Sie können gegen ihre Zeiten antreten, Sie können gegen jeden antreten, um die Krone zu erobern - und alles ist in Strava köstlich aufgezeichnet.

Segmente sind vielleicht der überzeugendste Teil der Strava-Plattform, und nichts ist so befriedigend, als auf eine lange Fahrt zurückzublicken und zu sehen, wie Sie sich in diesen Segmenten geschlagen haben.

Sie können auch Segmente als Favoriten festlegen und Ziele für Segmente festlegen, um die Leistung zu verbessern. Das Tolle an diesen Segmenten ist, dass sie dann mit kompatiblen Geräten synchronisiert werden. Sie können beispielsweise ein Ziel für ein bestimmtes Segment festlegen, das mit Ihrem Garmin Edge synchronisiert wird. Wenn Sie also auf Ihrer Fahrt zu diesem Segment gelangen, werden Ihnen die Zielinformationen angezeigt, damit Sie den Hammer ablegen können.

Sie können auch Segmente aus Routen erstellen, die Sie in Strava haben. Während diejenigen in belebten Gegenden feststellen, dass die meisten Orte bereits viele Segmente haben, können Sie diese Segmente einfach für Ihre Verwendung erstellen, um sie als persönlichen Leistungsmaßstab zu verwenden, wenn Sie an einem abgelegeneren Ort wohnen oder eine Route wählen, die sonst niemand wirklich tut . Natürlich können andere Strava-Benutzer sie dann verwenden - und es gibt viele Segmente mit Comedy-Namen, die Sie zum Lachen bringen, wenn Sie sie entdecken.

Segmente steuern auch Stravas Local Legend-Funktion, mit der Athleten hervorgehoben werden, die die meisten Aktivitäten in diesen Segmenten protokollieren.

Karten und Routen verdienen einen eigenen Abschnitt, da dies eines der Hauptelemente eines sportbasierten Dienstes ist. Wie bereits erwähnt, werden Routen gegen Aktivitäten protokolliert, hauptsächlich von Athleten, die Fahrten von GPS-Geräten synchronisieren, sei es eine Garmin-Uhr oder ein Wahoo-Fahrradcomputer.

Wir haben auch erwähnt, dass Sie Aktivitäten über die Smartphone-App protokollieren und als Tracking-App verwenden können. Dies ist beliebt bei Sportlern, die eine Armbinde anschnallen oder das Telefon am Lenker befestigen, die App öffnen und aufzeichnen.

Die Karten in Strava stammen von Mapbox und sind benutzerdefiniert für Strava, einschließlich Satelliten-, Hybrid- und Standardansichten. Letztere zeigen zahlreiche Kartenfunktionen wie Isobaren und einige Geländeschattierungen, sodass Sie Geländemerkmale auf einen Blick sehen können.

Die Karten, die Sie im Strava-App-Feed erhalten, dienen hauptsächlich als Referenz. Sie können anzeigen, ändern, was Sie sehen, aber Sie können viel mehr damit tun, wenn Sie Abonnent sind.

Mit der Strava-App können Abonnenten Routen im Abschnitt "Erkunden" entdecken. Die App schlägt nicht nur Routen vor, sondern lässt Sie diese auch erstellen.

Beginnend mit der Erstellung können Sie den gewünschten Routentyp auswählen - Fahren, Laufen, Gehen - die Länge der Route sowie festlegen, ob die Route hügelig oder flach, asphaltiert oder im Gelände sein soll. Basierend auf Ihren Kriterien werden Ihnen dann drei Routen vorgeschlagen, zusammen mit den Details - Entfernung, Profil, geschätzte Zeit und die Option, Wegpunkte mit ein paar Fingertipps zu ändern.

Dies ist ideal, wenn Sie im Urlaub sind und die Umgebung erkunden oder von zu Hause aus arbeiten möchten und eine bequeme Laufstrecke von Ihrem Hotel aus suchen möchten.

Sie können Routen auch freihändig erstellen, auf der Karte zeichnen und die Route automatisch berechnen lassen. Sie müssen nur die Karte auf dem Display anzeigen, auf das Stiftsymbol tippen, damit es orange wird, und dann zeichnen, wohin Sie möchten.

Sie müssen sicherstellen, dass Sie die Fahrt dort beginnen und beenden, wo Sie sich befinden. Andernfalls haben Sie nur einen Startpunkt, an dem Sie die Karte zum ersten Mal berührt haben. Diese Freihandroutenerstellung bedeutet, dass Sie eine Form auf der Karte zeichnen und dann eine passende Route erstellen können - mit allen dazugehörigen Details. Der Geist verwirrt.

Sobald eine Route erstellt und gespeichert wurde, wird sie mit unterstützten Geräten synchronisiert, sodass Sie losfahren und sie fahren oder ausführen können. Es lohnt sich jedoch, dies zu überprüfen, da es Doglegs, Runden von Kreisverkehren und andere Kuriositäten erstellen kann, über die Sie besser im Voraus Bescheid wissen sollten, als wenn Sie unterwegs sind.

Die Strava-Website ist eine viel bessere Umgebung für Karten und Routen. Auf der Route eines Freundes können Sie einfach auf die Karte klicken, auf der die Schaltfläche "Diese Route ausprobieren" angezeigt wird. Auch dies ist Abonnenten vorbehalten, aber das bedeutet, dass Sie eine interessante Route sehen und sich entscheiden können, dies selbst zu tun.

Sie haben die Möglichkeit, diese Route zu bearbeiten, um beispielsweise den Start oder das Ziel Ihres Hauses zu ändern. Anschließend können Sie sie wie gewohnt speichern und synchronisieren. Es ist eine Schande, dass diese Funktion in der App fehlt, da es großartig wäre, einfach auf eine Karte in Ihrem Smartphone-Feed zu tippen und daraus eine Route zu erstellen.

Es gibt auch Freihanderstellung auf der Website, aber Sie erhalten nicht die Vorschläge, die Sie in der App erhalten. Das ist wieder einmal eine Schande, denn die automatische Routenerstellung auf einem größeren Bildschirm in einem Browser wäre ebenso nützlich wie die Parität zwischen Website- und App-Funktionalität.

Sie können Ihre Routen dann jedoch freihändig zeichnen und dabei einige Einschränkungen für die Zuordnung dieser Routen anwenden. Strava bietet Ihnen die Möglichkeit, beliebte Routen von seiner Heatmap aus zu verfolgen - so dass Sie eher auf beliebten Routen als auf Nebenstraßen und dunklen Wegen landen - und Sie können auch den Oberflächentyp auswählen. Für Läufer bedeutet dies, dass Sie Schmutzoberflächen auswählen können, für Rennradfahrer können Sie sich nur für asphaltierte Strecken entscheiden. Für diejenigen, die sich für die wachsende Beliebtheit von Schotterfahrrädern interessieren, gibt es alle möglichen Routen, die Sie von der Straße aus vielleicht nie sehen werden.

Neben dem Finden, Kartieren, Aufzeichnen und Erstellen von Routen für jede Sportart, an der Sie teilnehmen möchten, bietet Strava darüber hinaus eine Vielzahl von Datenanalysen. Von jeder protokollierten Aktivität erhalten Sie eine Aufzeichnung der erstellten Daten - Herzfrequenz, Geschwindigkeit, Entfernung, Höhenänderung, Leistung (entweder von Sensoren protokolliert oder geschätzt) und vieles mehr. Vieles davon hängt von den Daten ab, die Sie eingeben - die meisten modernen Uhren geben Ihnen Herzfrequenz, Geschwindigkeit, Entfernung, einige geben Ihnen Trittfrequenz; Zusätzliche Sensoren wie Leistungsmesser oder Trittfrequenzsensoren für Radfahrer werden ebenfalls unterstützt. Je mehr Sie eingeben, desto mehr steigen Sie aus.

Sie können die zugehörigen Grafiken durchsuchen und sehen, wie sich diese Hügel auf Ihre Herzfrequenz usw. ausgewirkt haben, wie bei den meisten anderen Sportdiensten, von Apple Health bis Polar Flow. Strava sammelt auch Ihre Aktivitätsdaten, sodass Sie Ihre Entfernung über Wochen, Monate und Jahre hinweg leicht sehen können. Es ist einfach, Ihre Gesamtstatistiken zu sehen, und für alle, die Meilen auf einem bestimmten Paar Schuhe protokollieren möchten, lässt Strava Sie dies tun.

Auch hier besteht eine Tendenz zum Laufen, Radfahren und Schwimmen. Diese Abschnitte werden im Profilbereich der App oder neben Ihrem Feed auf der Website angezeigt. Aber es sind einige der detaillierteren Schulungsfunktionen, die interessanter sind - und hinter der Paywall für Abonnements. Da die Informationen, die Sie erhalten, davon abhängen, was Sie mit Strava teilen, bevorzugen Abonnements auch diejenigen, die über mehr Datenerfassungskit verfügen. Wenn Sie nur einen einfachen GPS-Fahrradcomputer haben, erhalten Sie nicht die gesamte Analyse, die Sie mit einem Leistungsmesser, einem Trittfrequenzsensor und einem Herzfrequenzgurt hätten.

Eine Maßnahme ist die relative Anstrengung, die Ihnen Woche für Woche einen Eindruck davon gibt, wie Ihre Aktivitäten im Vergleich zu Ihren vorherigen Wochen sind. Dies basiert auf der Herzfrequenz und kann Ihnen ein Gefühl dafür geben, wie hart Sie gearbeitet haben. Es ist so konzipiert, dass härtere und leichtere Sessions verglichen werden können, anstatt 2 Stunden lang einen leichten Spaziergang zu machen, wobei beispielsweise ein 30-minütiger Lauf mit Sprints übertrumpft wird.

Fitness-Tracking ist eine interessante Seite der Analyse, bei der im Wesentlichen Ihre Trainingsbelastung und Ihr relativer Aufwand erforderlich sind, um Ihr tägliches Training zu messen und die Auswirkungen zu modellieren. Dies führt dazu, dass die Fitness durch Aufrechterhaltung der Last und Erholung im Laufe der Zeit steigt. Während die Zahlen eigentlich nichts bedeuten, ist der allgemeine Trend in Richtung Veränderung genau das, wonach Sie suchen, hoffentlich auf einem Aufwärtstrend.

Auf diese Weise erhalten Sie Feedback, dass Sie konstant gut trainieren, um Fitnessgewinne zu erzielen. Bei regelmäßigen Aktivitäten in einem ausgewogenen Ansatz wird sich Ihre Fitness verbessern. Wenn Sie eine harte Sitzung absolvieren und dann für den Rest der Woche nichts, werden Sie möglicherweise überhaupt keine Gewinne sehen. Im Wesentlichen ist es eine visuelle Darstellung, wie Ihre Bemühungen das widerspiegeln, was wir aus der Wissenschaft hinter dem Training von Best Practices wissen.

Es ist auch ein großartiges Motivationsinstrument, da Strava diese Art von Informationen regelmäßig anzeigt, sodass Sie sehen können, wie Ihre Woche im Vergleich zu Ihrer vorherigen Woche ist, ob Sie Ihren wöchentlichen Durchschnitt beibehalten oder höher oder niedriger sind.

Hier bietet Strava auch eine der besten Funktionen: Da Sie Daten an einem Ort zusammenfassen, kann jede Aktivität dazu beitragen. Das könnte ein Lauf von einem Polar Vantage, eine Fahrt von einem Garmin Edge und ein Schwimmen von einer Apple Watch sein. Sie müssen dann nicht über Apple Health, Polar Flow und Garmin Connect schauen, um all diese Daten zu sehen - alles an einem Ort und an einem Ort, an dem diese Daten auf vernünftige Weise analysiert werden.

Strava hat sich im Jahr 2020 umstrukturiert, um ein wenig mehr von dem, was es anbot, in die Abonnementstufe aufzunehmen - früher Summit genannt. Es gibt jetzt eine kostenlose Version oder eine Abonnementversion.

Das Abonnement beinhaltet:

Routen, Planung und Empfehlungen

Passt Fahrten und Läufe an die Leistungsanalyse an

Trainingsprotokoll

Segment-Bestenlisten, lokale Legenden

Live-Segmente auf kompatiblen Geräten

Monatliche Aktivitätstrends und Vergleiche

Ziele setzen

Heatmaps

Trainingspläne

Leistungskurve - wenn Sie einen Leistungsmesser haben

Fitness- und Frische-Analyse

Für diejenigen, die sich nicht anmelden, können Sie weiterhin Aktivitäten in Strava aufzeichnen, freigeben und anzeigen, sodass die Verwendung weiterhin als Schulungsprotokoll beibehalten wird und Daten von verschiedenen Geräten gesammelt werden können - und Teil der Community sein können. Einige werden das wahrscheinlich sowieso von Fitbit, Garmin Connect oder Apple Health bekommen, wenn dies das Gerät ist, das Sie verwenden.

Das Abonnement kostet £ 47,99 pro Jahr - lohnt es sich also? Wenn Sie sich für Daten interessieren und viel Sport treiben - besonders beim Laufen und Radfahren - dann gibt es hier eine Menge, die Ihnen Spaß machen wird. Für Radfahrer ist die Attraktivität von Segmenten wahrscheinlich allein den Preis wert, und für uns sind es die Abonnementfunktionen, die wir wirklich genießen, aber wir sind Datenfreaks.

Selbst wenn Sie nicht bezahlen möchten, gibt es in Strava genug kostenlose Geräte, um es nützlich zu machen - insbesondere, wenn Sie Geräte auf mehreren Plattformen verwenden oder auf unterschiedliche Weise angemeldet sind.

Die Liste ist lang, aber die folgenden Geräteplattformen können mit Strava synchronisiert werden:

Amazfit

Bkool

Bryton

Casio

KATZENAUGE

COROS

CycleOps: Joule

Fitbit

Garmin

LEBEN

Lyzene

MIO

Peloton

Pionier

Polar

Aufklärung: Jet

Sigma

Soleus

SRM: PC8

Suunto

Tacx

TomTom

Wahoo

Zwift

Die folgenden Dienste können auch mit Strava synchronisiert werden:

Apple Gesundheit

Endomondo

Garmin Connect

Google Fit (wird nur mit Google synchronisiert, nicht von)

MapMyRun

MapMyRide

Runkeeper

Schreiben von Chris Hall.