(Pocket-lint) - Dank eines neuen Software-Updates bietet Instagram endlich die Möglichkeit, fein nach Stichwörtern zu suchen.

Das Unternehmen hat The Verge mitgeteilt, dass englischsprachige Benutzer in sechs Ländern - darunter Großbritannien, USA, Irland und Kanada - die Plattform mithilfe von Schlüsselwörtern durchsuchen können. Bisher konnten Sie nur nach Posts suchen, indem Sie Hashtags oder Handles für Benutzerkonten in die Suchleiste eingeben.

Wenn Sie beispielsweise auf Instagram nach „Mode“ suchen möchten, können Sie nur nach Posts suchen, die mit #fashion gekennzeichnet sind, oder nach Konten, deren Name oder Biografie „Mode“ enthält.

Ab dem 17. November 2020 können Sie auf Instagram nach Keywords suchen. Daher sollten Posts mit "Mode" - auch ohne Hashtag - angezeigt werden.

Instagram verwendet eine Reihe von Faktoren, um zu bestimmen, was bei der Suche nach Schlüsselwörtern relevant und wertvoll ist - einschließlich der Art des Inhalts, der Untertitel und des Zeitpunkts, zu dem der Beitrag veröffentlicht wurde. Es verwendet auch maschinelles Lernen, um „Inhalte von höchster Qualität zu finden, die für Sie relevant sind“.

Dies ist eine wichtige Änderung, die die Verwendung des Dienstes bei der Suche nach Posts aus einem bestimmten Grund erheblich vereinfachen soll. Die Funktion scheint sich jedoch in einer Art Beta zu befinden, da jetzt nur bestimmte Begriffe durchsucht werden können, einschließlich "Themen und Schlüsselwörter von allgemeinem Interesse" in den Community-Richtlinien von Instagram.

Wir haben bereits versucht, Tiere und Futter nachzuschlagen, und konnten verwandte Beiträge finden, aber detailliertere Themen wie „Biden“ haben nichts gebracht.

Maggie Tillman