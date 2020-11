Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mit der Einführung von Amazon Pharmacy startet Amazon seinen Angriff auf die pharmazeutische Gesundheitsbranche. Es ist ein neuer Service, bei dem Sie verschreibungspflichtige Medikamente nach Hause liefern können.

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen.

Amazon Pharmacy ist ein Lieferservice für verschreibungspflichtige Medikamente, der über Amazon erhältlich ist. Wenn Sie sich bei Amazon Pharmacy anmelden, haben Sie die Möglichkeit, ein "sicheres Apothekenprofil" zu erstellen, das Informationen zu Krankenversicherungen, medizinischen Problemen und Allergien sowie regelmäßige Rezepte enthält. Amazon akzeptiert "die meisten" Versicherungspläne. und es gibt Kunden die Möglichkeit, sich mit einem Apotheker in Verbindung zu setzen, um sich beraten zu lassen.

Amazon bietet Amazon Pharmacyas einen "eigenständigen Service" an, mit dem Kunden ihre "mehrfachen täglichen Medikamente gegen chronische Erkrankungen" verwalten können. Denken Sie daran, dass Amazon 2018 das Startup-Unternehmen PillPack für die Lieferung von Arzneimitteln für rund 1 Milliarde US-Dollar gekauft hat. Der Service wurde in Amazon Pharmacy umbenannt Laut CNBC werden die Infrastruktur, Fulfillment-Center und Partner von Gesundheitsdienstleistern von PillPack für die Stromversorgung von Amazon Pharmacy genutzt.

Ja. Prime-Mitglieder erhalten Vergünstigungen gegenüber Stammkunden, einschließlich einer zweitägigen kostenlosen Lieferung bei Bestellungen und Rabatten auf Medikamente. Laut Amazon können Prime-Mitglieder außerdem „bis zu 80 Prozent bei Generika und 40 Prozent bei Markenmedikamenten sparen, wenn sie ohne Versicherung bezahlen“. Prime-Mitglieder können sogar bei Medikamenten sparen, die in über 50.000 Apotheken in den USA persönlich gekauft wurden. Zu den Partnern zählen Rite Aid, CVS, Walmart und Walgreens.

Der Service wird laut CNBC Lieferungen für eine Reihe von „Generika und Markenmedikamenten“ anbieten, z. B. häufig verschriebene Medikamente wie Insulin, Triamcinolon-Steroid-Cremes, Metformin gegen Blutzucker und Sumatriptan gegen Migräne. Schedule II wird nicht verkauft Medikamente, einschließlich Opioide wie Oxycontin.

Es ist einfach. Folge diesen Schritten:

Gehen Sie zur Amazon Pharmacy-Website. Wählen Sie Ihren Wohnsitzstaat. Klicken Sie auf der nächsten Begrüßungsseite auf Weiter. Amazon wird Sie dann fragen, wer Amazon Pharmacy verwendet. Wählen Sie Erwachsene oder Minderjährige. Sie werden dann durch die Verknüpfung eines Amazon-Kontos geführt. Sie haben die Möglichkeit, einen vierstelligen Pin einzurichten. Erstellen Sie Ihr Amazon Pharmacy-Profil. Sie werden nach Folgendem gefragt: Name und Adresse

Geburtsdatum

Sex bei der Geburt

Letzte 4 Ziffern der SSN

Email Geben Sie Ihre Medikamente und Ihre Krankengeschichte ein. Amazon wird fragen nach:

Versicherungsinformation

Medikamente und Vitamine

Allergien

Gesundheitsbedingungen Sie sind jetzt angemeldet und können ein Rezept anfordern oder eine Bestellung aufgeben.

Am einfachsten ist es, Ihre Rezepte oder gewünschten Medikamente bei der Anmeldung einzugeben. Wenn Sie jedoch später ein neues Medikament benötigen, suchen Sie es einfach bei Amazon US mit der ausgewählten Dropdown-Liste Amazon Pharmacy ( Beispiel hier ). Sie können dann das Medikament auswählen, seine Informationen und Preise anzeigen und ein Rezept anfordern.

Sie können Ihr Amazon Pharmacy-Konto, Bestellungen, Anfragen und Lieferungen über das Amazon-Dashboard oder die mobilen Amazon-Apps verwalten.

Laut CNBC wird Amazon Pharmacy ab Ende 2020 in 45 Bundesstaaten erhältlich sein. Dazu gehören New York, Kalifornien, Texas, Florida und mehr. Zu den derzeit nicht abgedeckten Staaten gehören Hawaii, Illinois, Kentucky, Louisiana und Minnesota. Amazon plant jedoch, sie in Zukunft aufzunehmen.

Weitere Informationen finden Sie im Support-Hub von Amazon für Amazon Pharmacy . Sie können sich auch hier an Amazon Pharmacy wenden , um Hilfe zu erhalten.

Schreiben von Maggie Tillman.