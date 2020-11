Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Zoom hat angekündigt, dass das übliche 40-Minuten-Limit für kostenlose Konten am 26. November anlässlich des Erntedankfestes in den USA weltweit aufgehoben wird.

Es ermöglicht erweiterte Zoom-Videoanrufe für alle Kunden von 0:00 Uhr (Mitternacht) ET Donnerstag, 26. November, bis 6:00 Uhr ET Freitag, 27. November (zufällig Black Friday).

In Großbritannien ist dies vom 26. November um 5 Uhr morgens bis zum nächsten Tag um 11 Uhr morgens.

In einem Beitrag auf Twitter sagte Zoom , die tme-Erweiterung sei "als Dankeschön an unsere Kunden" geplant, um sicherzustellen, dass "Familienfeiern nicht abgebrochen werden".

Als Dankeschön an unsere Kunden werden wir das 40-Minuten-Limit für alle Meetings weltweit von Mitternacht ET am 26. November bis 6 Uhr ET am 27. November aufheben, damit Ihre Familientreffen nicht unterbrochen werden. #ZoomTogether pic.twitter.com/aubsH0tfxG