Serifs Affinity Designer, Photo und Publisher sind einige der ersten Apps, die für Apple M1 aktualisiert wurden

(Pocket-lint) - Affinity ist einer der ersten Publisher, der seine Apps für Apples neue M1-basierte Macs aktualisiert. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben beim neuen MacBoook Air eine Geschwindigkeitssteigerung von rund dem Dreifachen verzeichnet.

Das Unternehmen behauptet auch, dass Elemente wie Anpassungsebenen und Live-Filter beibehalten werden können, bevor die Leistung leidet. Dies ermöglicht "einen zerstörungsfreieren Workflow, selbst bei den komplexesten Dokumenten".

Das Affinity 1.8.6-Update für macOS ist jetzt für Benutzer von Affinity Designer, Photo und Publisher verfügbar. Es gibt kein Wort vom Rivalen Adobe, wann es seine Creative Cloud-Suite von Apps aktualisieren könnte, obwohl Apple die Tatsache, dass die Unterstützung von Lightroom und Photoshop während seiner Apple Silicon-Keynote ziemlich unmittelbar bevorstand, hinter sich gelassen hat.

Das Update enthält auch einige Verbesserungen an der Benutzeroberfläche und den App-Symbolen, um dem neuen Design von macOS Big Sur zu entsprechen.

Ashley Hewson, Geschäftsführer des Affinity-Entwicklers Serif, sagt: "Wir sind stolz darauf, dass unsere Affinity-Apps erneut eine Vorreiterrolle spielen, diesmal mit umfassender nativer Unterstützung für Apples neuen M1-Chip.

"Die Architektur des Chips, insbesondere mit einer derart leistungsstarken GPU mit einheitlichem Speicher und CPU, ist perfekt für professionelle kreative Anwendungen.

"Die Vorteile machen sich insbesondere bei der Arbeit an Dokumenten mit Tausenden von Pixelebenen, Vektorobjekten und Text bemerkbar. Änderungen an Pixelebenen werden am besten auf der GPU ausgeführt, während Vektoren und Text auf der CPU. Wenn Sie über einen einheitlichen Speicher verfügen, können Sie diese viel schneller verarbeiten dieser komplexen Dokumente. "

Serif sagt, dass seine Arbeit an iPad-Apps bei der Umstellung geholfen hat: "Unsere voll ausgestatteten iPad-Apps nutzen bereits eine sehr ähnliche Architektur auf den Chips der A-Serie, sodass wir nur einen Tag brauchten, um unsere Mac-Version für die native Ausführung zu portieren." auf M1 ", fügt Hewson hinzu.

"Seit der Entwicklung für das iPad hatten wir immer gehofft, dass Chips mit dieser Architektur irgendwann auf den Mac kommen würden. Wir freuen uns sehr, dass dieser Tag endlich da ist."

Schreiben von Dan Grabham.