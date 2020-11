Einige der verrücktesten Anzeigen, die Sie jemals sehen werden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Marketingabteilungen und Unternehmen haben im Laufe der Jahrzehnte überraschend schockierende Anzeigen geschaltet.

Verwenden Sie ausgefallene Worte und "Wissenschaft", um Produkte im Namen des Kapitalismus der ahnungslosen Öffentlichkeit vorzustellen. Im letzten Jahrhundert gab es alle möglichen zwielichtigen, rassistischen, sexistischen und geradezu gefährlichen Anzeigen.

Wir haben einige der besten für Ihre Unterhaltung zusammengestellt.

Wissenschaftliche Beweise knnen nicht falsch sein

Bevor die medizinische Forschung zu den Auswirkungen des Rauchens richtig Fuß gefasst und die Zusammenhänge zwischen Rauchen und Krebs nachgewiesen hatte, waren Anzeigen wie diese weit verbreitet.

In den 1950er und 60er Jahren wurden in Zeitschriften Anzeigen geschaltet, in denen die positiven (oder zumindest nicht negativen) Auswirkungen des Rauchens behauptet wurden. Die Chesterfield-Anzeige lautet:

"Ein Facharzt führt regelmäßig zweimonatliche Untersuchungen bei einer Gruppe von Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen durch. 45 Prozent dieser Gruppe haben Chesterfield durchschnittlich über zwei Jahre lang geraucht. Nach zehn Monaten berichtet der Facharzt, dass er keine beobachtet hat nachteilige Auswirkungen auf Nase, Rachen und Nebenhöhlen der Gruppe durch das Rauchen von Chesterfield. "

Rauchen jetzt mehr Ärzte als vor all den Jahren?

Vitamin Donuts und Getrnke

Wenn Sie nicht glauben können, dass Zigaretten gut für Sie sind, wie wäre es dann mit diesem Marketing, das darauf hindeutet, dass sowohl Donuts als auch Ovaltine gesunde Vitamine enthalten.

Und dass sie großartig für Elan und Kraft sind?!

Diese Anzeigen stammen aus den 1940er Jahren und sprechen für eine einfachere Zeit, bevor Fettleibigkeit zu einem ernsthaften Problem wurde. Wir fragen uns, was passiert ist.

Gnnen Sie Ihrem Hals einen Urlaub

Diese Anzeige versuchte vorzuschlagen, dass alle anderen Zigaretten "staubtrockene Tabake" verwendeten, während Kamele "mild", "sauber" und "kühl" waren.

Das vielleicht Unheimlichste an dieser Anzeige ist jedoch die letzte Zeile:

"Mach mit, gib deinem Hals Urlaub. Probiere Kamele nur einen Tag lang aus und lass sie dann - wenn du kannst."

Dutch Boy Bleifarbe

Bevor bekannt wurde, welchen Schaden Blei für den menschlichen Körper anrichten kann, wurde es für alle möglichen Dinge vermarktet, auch als gute Idee für Kinderfarben und Spielzeug.

Später stellte sich heraus, dass eine Bleivergiftung durch diese Art von Dingen zu allen möglichen Problemen führte, einschließlich Hirnschäden, Anfällen und mehr.

Seltsamerweise waren sich sogar die Römer bewusst, dass potenzielle Gesundheitsprobleme Blei verursachen könnten, aber das moderne Marketing lief darüber hinweg.

Frauen schlagen Dinge

Auf den ersten Blick sieht diese Anzeige im Vergleich zu den anderen auf der Liste ziemlich harmlos aus. Es werden keine krebserregenden Zigaretten verkauft, sondern nur ein Auto. Ein Auto, das eine Frau offenbar kaputt gemacht hat.

Das stimmt, in guten alten Zeiten war Volkswagen viel sexistischer.

"Frauen sind weich und sanft", heißt es in der Anzeige, "... aber sie treffen etwas ... Wenn Ihre Frau etwas in einem Volkswagen trifft, tut es Ihnen nicht sehr weh."

Kein Grund zur Sorge, dieses Marketing legt nahe, dass ein VW billig zu reparieren ist. Wenn Ihre ungeschickte Frau gegen Dinge stößt, ist die Reparatur ein Kinderspiel.

Pep in der Kche

Wie schafft es eine vielbeschäftigte Hausfrau, so frech und süß zu bleiben? Vitamine scheint es. Zumindest würde Kelloggs die Leute sowieso daran glauben lassen.

Das Unternehmen implizierte, dass Frauen des Tages vom Kochen, Reinigen, Abstauben und einer täglichen Dosis Kellogg-Vitaminen lebten. Ein gesunder Schuss Sexismus hielt wahrscheinlich auch die Dinge interessant.

7up ist gut fr Ihr Baby

Diese seltsame Werbung aus vergangenen Jahren scheint zu implizieren, dass 7up ein perfektes Erfrischungsgetränk ist, das Sie Ihren Kindern, sogar kleinen Babys, geben können.

Die Anzeige schlägt sogar vor, 7uo mit etwas Milch zu mischen, um eine "gesunde Kombination" zu schaffen - Huch.

Eine Sache, die 7up zu bieten hatte, war die Liste aller Zutaten auf dem Etikett, was in den kommenden Jahren nicht zur Norm werden würde. Aber dennoch.

Kunststoffe fr Kinder

In der modernen Gesellschaft finden Sie Warnhinweise auf Plastiktüten, die auf die Erstickungsgefahr für Kinder hinweisen.

Diese Anzeige von Du Pont Cellophane könnte der Ursprung davon sein. Wickeln Sie Ihre Kinder nicht in Zellophan. Es mag die Dinge frisch halten, aber es ist sicherlich nicht gut für Ihre Zangen.

Zucker wird Ihren Appetit zgeln

Das modernste Denken ist, dass raffinierter Zucker schlecht ist und unnötige Kalorien hinzufügt und möglicherweise auch auf andere Weise ungesund ist .

Aber in den "guten" alten Zeiten schienen Anzeigen wie diese zu implizieren, dass zuckerhaltige Getränke und Snacks ein guter Weg waren, um Gewicht zu verlieren. Ein Snack vor dem Mittagessen würde Sie davon abhalten, zu viel zu essen, und Ihnen helfen, Ihren Appetit einzudämmen.

Höchstwahrscheinlich nur ein Weg, um mehr Zucker zu verkaufen. Oder vielleicht ein Trick von Zahnärzten, um mehr Kunden zu gewinnen?

Rauchen - Spa fr die ganze Familie

Es ist nicht zu leugnen, dass dieser Vater einige Fähigkeiten hat, um einige fantastische Rauchringe zu blasen, aber er ist wahrscheinlich nicht der beste Vater. In Innenräumen mit Kindern zu rauchen ist in der heutigen Gesellschaft kein guter Anblick.

Aber im Jahr 1952 war es nicht verpönt. Unternehmen stellten auch Zigaretten her, die auch ein jüngeres Publikum ansprechen, mit Aromen wie Lakritz. Frühes Starten für langfristige Kundenbindung.

Husliche Gewalt?

Stellen Sie sich vor, Sie möchten Ihren Kaffee unter Androhung häuslicher Gewalt vermarkten, wenn der Leser es wagt, andere Getränke zu kaufen.

Wenn er abgestandener Kaffee bekommt, kann er dich schlagen. Ist das ein Anreiz, Chase & Sanborn gegenüber anderen Marken zu kaufen?

Sie wird mit einem Staubsauger glcklicher sein

Es scheint, dass es durchaus akzeptabel ist, ihr zu Weihnachten einen Hoover-Staubsauger zu kaufen, wenn Sie Ihre Frau nicht dafür schlagen, dass sie Ihnen abgestandenen Kaffee serviert.

Wir sind uns nicht sicher, womit sie glücklicher sein wird, um ehrlich zu sein. Was wir wissen ist, dass dies eine ziemlich schreckliche Werbung ist, aber zumindest sind Hoovers nicht schlecht für Sie.

Bandwrmer fr Ihre Ernhrung

Wenn Sie denken, dass einige dieser anderen Anzeigen ein bisschen verrückt waren, was ist dann mit dieser? Wir haben in unserer Zeit von einigen ziemlich verrückten Diäten gehört, aber es ist schwer vorstellbar, dass es eine gute Idee ist, Bandwürmer absichtlich einzunehmen.

Radioaktive Gesichtscreme

Von Bandwürmern für Ihre Ernährung bis zu einer radioaktiven Schönheitscreme, die verspricht, Ihre Haut zu verjüngen. Die guten alten Zeiten hatten sicher alles. Zu dieser Zeit bedeuteten Röntgenaufnahmen und frühe Erfolge von Radium, dass die Öffentlichkeit leicht von den möglichen gesundheitlichen Vorteilen überzeugt werden konnte, aber dies war eindeutig eine gefährliche Praxis.

DDT ist gut fr dich?

Diese Anzeige aus dem Jahr 1947 zeigt die Vorteile von DDT oder zumindest die Vorteile der Chemikalie, wie sie zu dieser Zeit bei "umfassenden" wissenschaftlichen Tests festgestellt wurden. Die Anzeige behauptete, dass DDT gut für Obst, Ochsen, Molkereien, Ernten und sogar das Haus war.

Natürlich hat sich seitdem gezeigt, dass Dichlordiphenyltrichlorethan schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Umwelt und auch auf die Menschen hat. Es erwies sich als giftig für viele Fischarten, verdünnte Vogeleier und war sogar mit einem höheren Brustkrebsrisiko verbunden. Infolgedessen wurde es in den 1970er und 1980er Jahren in den meisten Industrieländern verboten.

Nein heit, nein

Woah. Dieses. Wir sind uns ziemlich sicher, dass nein nein bedeutet. Sicher, vielleicht ist Jade Easts Aftershave so gut, dass Frauen von Ihnen fallen, aber wenn nicht, können Sie nicht einfach eine über den Kopf schlagen und sie zurück in Ihre Höhle bringen. Diese Anzeige stammt sicherlich aus einer anderen Zeit.

Vergiss deinen Arzt

Denken Sie nicht an Ihren Arzt, es ist Ihr Zahnarzt, um den Sie sich Sorgen machen sollten. Aber nicht, wenn Sie anscheinend Vizekönige rauchen. Wie Ihr Zahnarzt sie empfehlen würde. Wenn das stimmt, sollten Sie wahrscheinlich in Betracht ziehen, den Zahnarzt zu wechseln.

Jeder wei, dass Hitze reinigt

Lucky Strike-Zigaretten gelten als "die beste Zigarette, die Sie jemals geraucht haben" und versprechen, Sie vor Husten und auch vor Reizungen zu schützen. In der Anzeigenstatistik wird kühn behauptet, dass der geheime Prozess des Unternehmens den Tabak reinigt und ihn weniger irritiert. Gönnen Sie sich aber nicht zu viel. Alles in Maßen.

Laudanum fr den Kleinen

Babys können sicher kleine Seuchen sein. Nicht schlafen, wenn sie sollten, und dich nachts wach halten. Aber vielleicht ist die Lösung Laudanum. Sicher, es ist eine Droge der Klasse A und Sie geben Ihrem kleinen Kind im Wesentlichen eine Mischung aus Opium, Morphin und Codein, aber zumindest haben Sie ein schönes Nickerchen.

Es ist auch gut für Schmerzlinderung, Gelbfieber, Herzerkrankungen, Ruhr und "übermäßige Sekrete". YIKES. Sucht wird jedoch Ihr größtes Problem sein.

Whisky Zahnpasta

Zahnpasta mit Minzgeschmack ist so langweilig und klischeehaft. Warum nicht vor dem Schlafengehen die Dinge mit Zahnpasta mit Whiskygeschmack interessanter machen? Oder starten Sie Ihren Tag. Nur nicht bürsten und fahren.

Schreiben von Adrian Willings.