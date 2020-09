Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Pinterest startet eine Story-Funktion in der Beta. Mit den so genannten Story Pins können Benutzer eine Reihe von Fotos und Videos mit Text, Musik oder Voice-Over veröffentlichen.

"Story Pins ist eine völlig neue Art von Pin- und Veröffentlichungsoption, mit der Entwickler dynamische und visuelle Geschichten erzählen können", erklärte Pinterest in einem am 23. September 2020 veröffentlichten Blog-Beitrag . "Wir machen es Entwicklern einfacher Sie möchten ihr Talent, ihre Leidenschaften und ihre Kreativität teilen, um ohne Website direkt auf Pinterest zurückzugreifen. Für Pinners bedeutet dies, dass die Ideen in einem Pin ansprechender und umsetzbarer sind. "

Beim Start können nur ausgewählte Entwickler in den USA Story Pins erstellen.

Zu den Erstellern mit frühem Zugriff gehören:

Sie können ein paar Beispiele von Story Pins siehe hier .

Gewinner in den USA werden ab dem 23. September Story Pins auf iOS, Android und im Internet sehen. Sie werden feststellen, dass sie wie Pins für später auf Boards gespeichert werden können. Sie werden auch über den Home-Feed, die Suchergebnisse und Orte wie die Registerkarte Heute verteilt. Das heißt, sie sind nicht kurzlebig und verschwinden nach 24 Stunden nicht.

Pinterest sagte, es werde in den kommenden Monaten weiterhin Zugang und Verbesserungen für internationale Entwickler bereitstellen.

Schreiben von Maggie Tillman.