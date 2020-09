Unglaublich witzige Einblicke hinter die Kulissen von Zoom-Meetings

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Viele von uns gewöhnen sich an das Leben von zu Hause aus. Ständige Videoanrufe ersetzen jetzt persönliche Teambesprechungen im Büro. Das Problem ist, von zu Hause aus zu arbeiten, bedeutet, Arbeit und Vergnügen zu mischen, und manchmal ist dieses Vergnügen etwas chaotisch.

Die Menschen haben die Hintergründe geteilt, die sie zu verbergen versuchen, wenn sie versuchen, die Illusion aufrechtzuerhalten, professionell zu sein, während sie virtuell von zu Hause aus arbeiten.

Dr. Gretchen Goldman ist Forschungsdirektorin am Zentrum für Wissenschaft und Demokratie in Washington DC. Auf Twitter teilte sie dieses ehrliche Bild, das die Realität dessen zeigt, was geschah, als sie live auf CNN war.

Sie hatte weiter diskutiert, warum sie es für einen Fehler hielt, einen Klimawandel-Leugner für eine Position in der National Oceanic and Atmospheric Administration zu ernennen. In Wirklichkeit war sie in Unterwäsche, umgeben vom Chaos des Familienlebens.

Die Leute ließen sich von Dr. Goldmans Post inspirieren und begannen, ihre eigenen zu teilen. Dies schloss einige wenige Personen mit einem ebenso entspannten Kleidungssinn unterhalb der Sichtlinie ihrer Webcam ein.

Hier können wir sehen, wie Juan in Flip-Flops und Unterwäsche cool bleibt, während er ein Hemd und eine Krawattenpersönlichkeit über der Tischplatte präsentiert.

Das habe ich mir für ein Zoom-Vorsprechen ausgedacht. Danke gawd für das Bügeln von Brettern! pic.twitter.com/ztgHsXIANg - Erika mit einem K (@imaginaryerika) 15. September 2020

Nicht jeder hat das Glück, die richtige Ausrüstung zu haben, um von zu Hause aus zu streamen oder eine professionelle Show zu zeigen. Einige kommen mit dem aus, was sie haben. Als Erika ein Vorsprechen über Zoom machen musste, verwendete sie ein wirklich interessantes Setup, das ein Bügelbrett, einen Stapel Bücher und ein sorgfältiges Balancieren beinhaltete.

Wenn Sie mit einem Hintergrund konfrontiert werden, der überall verstreutes Kinderspielzeug enthält, einschließlich Lego, das sich gefährlich in der Nähe befindet, ist es möglicherweise die beste Option, Ihren Laptop stattdessen in Richtung Ihres Bücherregals zu richten. Das ist die Logik, die Professor Gema Zamarro beim Erscheinen auf CBSN angewendet hat . Zoom hat bereits virtuelle Hintergründe mit ausgestopften Bücherregalen, daher erscheint es uns nur logisch.

Dies. Ist. Genial. Ich bin auch in diesem Club. pic.twitter.com/vq5ABLDSbx - Austin McNeill Brown LMSW, Doktorand (@Recovery_ABrown), 16. September 2020

Lassen Sie sich niemals sagen, dass Austin nicht weiß, wie er das Teil von der Taille nach oben betrachten soll. Eine weitere klassische Mischung aus bequemem Schuhwerk und Shorts sowie eine elegant gekleidete obere Hälfte sorgen für das perfekte Zoom-Setup.

Ich habe das für mein Vorstellungsgespräch im Hotelzimmer gemacht! pic.twitter.com/tTq0JALgBi - StarkRavingMed (@starkravingmed), 15. September 2020

Improvisieren, anpassen, überwinden. Sie stecken in einem Hotelzimmer fest, in dem es keinen anständigen Platz für Ihren Laptop gibt? Warum nicht ein Bügelbrett aufstellen und den bösen Jungen sorgfältig ausbalancieren, um den perfekten Winkel zu erhalten?

Dies ist eine echte Pandemie Home Office pic.twitter.com/Vh0VY9yYSg - Natalia Ciendua (@Natciendua), 16. September 2020

Von zu Hause aus zu arbeiten und die Schulen zu schließen, bedeutet für die meisten Eltern, entweder von Lärm oder Unordnung umgeben zu sein oder beides. Welche andere Möglichkeit gibt es, als das Chaos so gut wie möglich und außerhalb der Sichtweite der Webcam zu verbergen? Dies ist eine ziemlich verbreitete Ansicht für die meisten von uns und hält natürlich kleine Leute davon ab, vor der Ansicht zu rennen, wenn sie nach ihrem Spielzeug suchen.

Ich versuche einen Schuss auf das Haus meines Vaters zu zaubern. Im Urlaub. Ohne Vorankündigung. pic.twitter.com/ZtmCpyzDF6 - Aimée Morrison (@digiwonk), 16. September 2020

Das sorgfältige Balancieren eines Laptops auf einem Stapel Bücher scheint ein fester Favorit unter diesen Improvisationsführern zu sein. Es ist erstaunlich, was sich die Leute in der Hitze des Augenblicks einfallen lassen.

Hier wurde Aimée Morrison plötzlich im Urlaub und ohne Vorankündigung zu einem Anruf aufgefordert, aber es gelang ihr dennoch, etwas zusammenzubringen.

Es ist manchmal so pic.twitter.com/x2K1AgDwQ8 - Wakandan Barbershop HuSTLer (@BluLuck) 16. September 2020

Wer braucht einen gefälschten Zoom-Hintergrund, wenn Sie einfach auf Ihrem Balkon sitzen können und die Welt hinter Ihnen und die Laptop-Kamera in die richtige Richtung zeigen?

Frische Luft, um Sie wach zu halten, eine schöne Aussicht für Ihre Zoomerkollegen und eine Bräune. Bonus.

Meine Ansicht, wenn ich Unterricht unterrichte .... pic.twitter.com/UsYkI6bb8N - Rebecca Cantor (@qrebekah), 16. September 2020

Rebecca Cantor stieß auf Probleme, als sie versuchte, herauszufinden, wie man eine Zumba-Klasse abhält, während man von zu Hause aus arbeitet und sich sozial distanziert. Die Lösung stellte sich heraus, dass dieser Laptop sorgfältig auf einem Stapel Bücher balanciert war.

Ich fühle das! Hier ist mein Beispiel für Kamera gegen Hinterkamera. Dies könnte ein ganz neues @ ratemyskyperoom- Genre sein! pic.twitter.com/IAd9Pp5hF1 - Alison Holder (@alieholder), 18. September 2020

Alison Holder ist Direktorin von Equal Measures 2030. Eine Organisation, deren Ziel es ist, die Welt in Richtung Gleichstellung der Geschlechter zu bewegen. Ein ernstes und würdiges Geschäft.

Also muss sie sich das Teil ansehen, wenn sie Videoanrufe tätigt. In diesem Fall war ein Stapel Umzugskartons erforderlich, um den richtigen Effekt zu erzielen.

Wir begrüßen den schnellen Aufstieg von @j_mcelroy zu Room Rater Excellence. Ansichten sind Kunst. Robe ist mutig. Was für eine Zauberei ist dieser Becher? 10/10 https://t.co/zTuIQfTwt1 pic.twitter.com/Jhrt8tzN03 - Room Rater (@ratemyskyperoom) 22. September 2020

Justin McElroy ist ein Affairs Reporter für CBC in Vancouver. Dieses Bild von ihm scheint zu zeigen, dass er es aufgegeben hat, es zu versuchen, und sich gerade in einem Schlafrock auf seinem Balkon befindet.

Wir bewundern die Anstrengungen, die in diese Sache gesteckt werden. Ein farbiges Tuch hing über dem Fenster, ein Whiteboard mit schmeichelhafter reflektierender Beleuchtung, Notizen überall, aber außer Sicht, ein blumiger Hintergrund. Wunderbar durchdacht.

Schreiben von Adrian Willings.