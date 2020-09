Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Diese ganze Sache "TikTok wird in den USA verboten" ist sehr kompliziert geworden, sehr schnell.

Alles begann, als Präsident Donald Trump Anfang dieses Jahres mit dem Verbot von TikTok drohte. Er machte diese Drohung später mit einem Befehl offiziell. Kurz darauf sagte Microsoft, es wolle die US-Aktivitäten von TikTok übernehmen, aber dann warfen auch Twitter und Oracle ihren Hut in den Ring. Walmart kündigte auch eine vage Partnerschaft mit TikTok an. In der Zwischenzeit beschloss TikTok, Klage gegen die Trump-Administration zu erheben, und kurze Zeit später wurde der Microsoft-Deal abgelehnt. Derzeit scheint ein Oracle-Deal am wahrscheinlichsten.

Die USA haben jedoch am 18. September 2020 (Freitag) einen weiteren Befehl erteilt, und es heißt effektiv, dass TikTok ab dem 20. September 2020 (Sonntag) in den USA verboten sein wird. Es gab auch einige andere Neuigkeiten im Zusammenhang mit dieser gesamten Saga, wie der Mitbegründer von Instagram, der möglicherweise der neue CEO von TikTok wird.

Wie sind wir hierher gekommen? Warum passiert das alles? Ist TikTok wirklich ein nationales Sicherheitsbedenken? Sie haben wahrscheinlich viele dieser Fragen - genau wie wir -, aber wir werden unser Bestes geben, um die meisten in dieser leicht lesbaren Erklärung (und Zeitleiste) von Trumps TikTok-Verbot in den USA zu beantworten. Anschnallen.

Bevor wir Ihre Fragen zum Verbot von TikTok in den USA beantworten, lassen Sie uns die bisherigen Bestellereignisse aufschlüsseln.

Diese Geschichte geht tatsächlich auf den Oktober 2019 zurück, als der sogenannte Handelskrieg zwischen China und den USA zu einem Punkt eskalierte, an dem US-Beamte vor dem Einsatz von TikTok zu warnen begannen. Aber die Trump-Administration war nicht die einzige, die anfing, ein wachsames Auge auf TikTok zu werfen. Die US-Senatoren Chuck Schumer und Tom Cotton forderten ebenfalls eine Untersuchung von TikTok und stellten fest, dass "TikTok mit über 110 Millionen Downloads allein in den USA eine potenzielle Bedrohung durch Geheimdienste darstellt, die wir nicht ignorieren können".

Bis Dezember 2019 warfen die USA TikTok vor, Benutzerdaten auf Server in China zu übertragen. TikTok bestritt diese Behauptungen und sagte, die chinesische Regierung habe keinen Zugriff auf die Daten ihrer Benutzer, die in den USA gespeichert sind. "Die Anschuldigungen, dass der chinesische Staat Zugang zu den Daten der TikTok-Benutzer hat, sind nicht wahr", hieß es.

Die Kontrolle nahm im Jahr 2020 zu. Bis März nutzten mehr Menschen, die plötzlich gesperrt waren, die App zur Unterhaltung und als kreatives Medium. Es erreichte weltweit einen Höchststand von zwei Milliarden Downloads. Es gab Berichte über die Muttergesellschaft von TikTok, ByteDance, in der Hoffnung, ihre weltweite Präsenz zu verstärken. Gleichzeitig kraterte Chinas Beziehung zu Indien; Bis zum Sommer hatte Indien beschlossen, 59 chinesische Apps zu verbieten, darunter TikTok .

US-Außenminister Mike Pompeo teilte den Medien im Juli 2020 mit, dass die US-Regierung erwäge, die App ebenfalls zu verbieten. "Wir sehen uns das mit Sicherheit an. Wir haben lange an diesem Thema gearbeitet", sagte Pompeo gegenüber Fox News . "In Bezug auf chinesische Apps auf den Handys der Menschen kann ich Ihnen versichern, dass die USA auch diese richtig machen werden." Er fügte hinzu, dass US-Bürger bei der Verwendung von TikTok vorsichtig sein sollten, falls ihre privaten Informationen "in die Hände der Kommunistischen Partei Chinas" gelangen.

Ende Juli 2020 teilte Trump Reportern während eines Fluges der Air Force One auf dem Weg nach Washington DC mit, dass er die App verbieten würde. "Was TikTok betrifft, verbieten wir sie aus den USA", sagte Trump. "Ich habe diese Autorität. Ich kann es mit einer Executive Order oder so machen."

Trump unterzeichnete schließlich eine Executive Order, die ByteDance zwang, die US-Aktivitäten von TikTok zu verkaufen. Tage später unterschrieb er jedoch eine weitere Bestellung , die den in der vorherigen Bestellung festgelegten Zeitrahmen lockerte. Ursprünglich gaben die USA ByteDance 45 Tage Zeit, um ihre US-amerikanischen TikTok-Aktivitäten mit einem Fertigstellungstermin am 15. September 2020 zu verkaufen, oder das Unternehmen würde mehreren restriktiven Maßnahmen ausgesetzt sein. In der zweiten Ordnung verlängerten die USA dies jedoch auf 90 Tage. Ein ähnlicher Auftrag wurde auch gegen die chinesische Chat-App WeChat erteilt.

(Um klar zu sein, verbot der erste Teil des Verbots auch Unternehmen in den USA, mit TikTok Geschäfte zu machen. Mit der zweiten Bestellung konnten US-Antragsteller jedoch mit ByteDance über mögliche Akquisitionen ihres US-Geschäfts sprechen, solange alle Verhandlungen abgeschlossen sind und bis zum 12. November 2020 vereinbart.)

Im August machte Trump mehrere Kommentare zum erzwungenen Verkauf von TikTok, einschließlich der Frage, wer es kaufen sollte. Laut Bloomberg sagte der Präsident einmal: "Es macht mir nichts aus, ob Microsoft oder jemand anderes [der TikTok kauft] - ein großes Unternehmen, ein sicheres Unternehmen, ein sehr amerikanisches Unternehmen kauft es."

In der Tat plante Microsoft, den US-Arm von TikTok zu kaufen. CEO Satya Nadella führte sogar konstruktive Gespräche mit US-Präsident Donald Trump, in denen eine Überprüfung der Sicherheit der App versprochen wurde. In einem öffentlichen Blogbeitrag erklärte das Unternehmen, dass es "die Bedeutung der Berücksichtigung der Bedenken des Präsidenten voll und ganz anerkennt". Microsoft bestätigte außerdem, dass es sich verpflichtet hat, TikTok zu erwerben, "vorbehaltlich einer vollständigen Sicherheitsüberprüfung und der Bereitstellung angemessener wirtschaftlicher Vorteile für die USA".

Gleichzeitig reichte TikTok Klage gegen die Trump-Administration ein und machte geltend, dass das Verbot von Transaktionen mit der Muttergesellschaft ByteDance gegen den ordnungsgemäßen Prozessschutz verstoße, über den Geltungsbereich der Sanktionsregeln hinausgehe und keine Beweise dafür liefert, dass TikTok eine nationale Sicherheitsbedrohung darstellt.

Trotz all dieses Dramas war Microsoft nicht der einzige Bewerber, der daran interessiert war, TikTok zu kaufen. Laut dem Wall Street Journal führte Twitter „Vorgespräche“ über den Kauf von TikTok. Das US-amerikanische Computer-Tech-Unternehmen Oracle, das in der IT-Welt eher eine Marke als Consumer-Apps ist, trat ebenfalls in den Kampf ein. Laut der Financial Times arbeitete Oracle-Mitbegründer Larry Ellison mit einer Gruppe US-amerikanischer Investoren zusammen, um alle TikTok-Aktivitäten in den USA zu erwerben.

Bis Ende August hatte Walmart angekündigt, mit Microsoft eine Art TikTok-Deal abzuschließen, obwohl die Details unglaublich unklar waren. Der Einzelhändler machte den Eindruck, dass seine Partnerschaft es ihm ermöglichen würde, sein Anzeigengeschäft auszubauen.

Anfang September kündigte Microsoft an, keine Teile der Geschäftstätigkeit von TikTok zu übernehmen, nachdem das Angebot von ByteDance abgelehnt wurde. Nach wochenlangen Gesprächen und öffentlichen Hin- und Herbewegungen mit der Trump-Administration hatte Microsoft das Rennen beendet. Da Microsoft aus dem Weg war, kündigte Oracle an, die Leitung der US-Aktivitäten von TikTok zu übernehmen. Finanzminister Steven Mnuchin bestätigte den Deal und sagte, er werde Präsident Trump später mit seiner Empfehlung vorgelegt.

In der Zwischenzeit war Kevin Mayer, CEO von TikTok, nach nur drei Monaten zurückgetreten. Die New York Times berichtete, dass TikTok sich an den Mitbegründer von Instagram, Kevin Systrom, wandte, um der nächste CEO der App zu werden. Insgesamt schien es für TikTok ein wenig besser zu gehen, als das Handelsministerium am 18. September 2020 plötzlich bekannt gab, dass App Stores TikTok und WeChat bis Sonntag, den 20. September 2020 aufgrund einer neuen Executive Order von Trump entfernen mussten .

Die Gespräche über eine mögliche Partnerschaft zwischen ByteDance und Oracle können vor Ablauf der ursprünglich von Trump festgelegten Frist vom 12. November fortgesetzt werden. Apple und Google wurden jedoch angewiesen, TikTok in der Zwischenzeit aus den US-Versionen des Apple App Store und des Google Play Store zu entfernen.

Es ist unklar. Die Trump Administration hat TikTok beschuldigt, Benutzerdaten auf Server in China übertragen zu haben, und die App verboten. Es wurden keine Beweise für diese Behauptungen vorgelegt. ByteDance verklagt daher Trumps Regierung und stellt fest, dass die USA nicht bewiesen haben, dass TikTok eine nationale Sicherheitsbedrohung darstellt. "Wir sind mit der Position der Regierung, dass TikTok eine nationale Sicherheitsbedrohung darstellt, nicht einverstanden", heißt es unter Hinweis auf die Anordnung von Trump, "die nicht auf echten nationalen Sicherheitsbedenken beruht".

TikTok stellte außerdem fest, dass unabhängige nationale Sicherheitsexperten "Zweifel daran geäußert haben, ob das erklärte nationale Sicherheitsziel echt ist".

Das müssen die Gerichte entscheiden. Die Position von ByteDance in dieser Angelegenheit wird jedoch in einem Blogbeitrag angedeutet . Es hieß, die Exekutivverordnung der Trump-Administration habe das Potenzial, Rechte zu streifen, "ohne Beweise, um solch ein extremes Vorgehen zu rechtfertigen, und ohne ein ordnungsgemäßes Verfahren. Das Unternehmen gab eine weitere stark formulierte Erklärung ab, als Reaktion auf die Anordnung, Apple und Google zu fordern, TikTok aus ihrem zu entfernen App Stores bis zum 20. September 2020, nennt es "ungerecht" und "ohne ordnungsgemäßen Prozess in Kraft gesetzt".

In der Klage von ByteDance wird auch argumentiert, dass Trump die Zusammenarbeit von TikTok mit dem Ausschuss für Auslandsinvestitionen missachtet hat und dass persönliche Mitteilungen - von denen behauptet wird, dass sie mobile Apps enthalten sollten - normalerweise von Sanktionen ausgenommen und durch die erste Änderung geschützt sind.

Das US-Handelsministerium hat angeordnet, Menschen in den USA daran zu hindern, TikTok herunterzuladen. Die Bestellung wurde am 18. September 2020 vom Handelsministerium veröffentlicht. „Jede Transaktion einer Person oder in Bezug auf ein Eigentum, das der Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten unterliegt, mit ByteDance Ltd“, heißt es in der Bestellung, „ist verboten soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist. “ Die Verordnung soll am 20. September 2020 in Kraft treten.

Das Verbot hindert Apple und Google daran, die Apps in ihren App Stores für US-Benutzer anzubieten. TikTok steht weiterhin Benutzern außerhalb der USA zur Verfügung.

Handelsminister Wilbur Ross sagte gegenüber Reuters: "Wir haben erhebliche Maßnahmen ergriffen, um Chinas böswillige Erhebung personenbezogener Daten amerikanischer Bürger zu bekämpfen und gleichzeitig unsere nationalen Werte, auf demokratischen Regeln basierenden Normen und die aggressive Durchsetzung von US-Gesetzen und -Vorschriften zu fördern."

TikTok ist eine soziale App zum Erstellen und Teilen von Videos. Viele Videos konzentrieren sich in der Regel auf Musik. Die Entwickler nutzen den umfangreichen Katalog der App mit Soundeffekten, Musikausschnitten und Filtern, um kurze Clips mit Tanz und Lippensynchronisation aufzunehmen. Aber es gibt unzählige Videos mit unterschiedlichen Themen zu entdecken. Es gibt DIY- und Bastelvideos, komödiantische Skizzen, wie Sie es nennen. Wenn TikTok vertraut klingt, liegt es daran, dass es ähnliche Apps wie Vine und Dubsmash gab .

TikTok hatte auch einen Vorgänger namens Musical.ly, den die chinesischen Unternehmer Alex Zhu und Luyu Yang 2014 ins Leben gerufen hatten. ByteDance erwarb Musical.ly im Jahr 2017 und ein Jahr später faltete es die Kernfunktionalität und Benutzerbasis des Dienstes in eine eigene TikTok-App . Bestehende Musical.ly-Benutzer wurden auf TikTok-Konten migriert. Bis 2018 hatte TikTok Facebook, Instagram, YouTube und Snapchat bei monatlichen Installationen im US-amerikanischen Apple App Store und im Google Play Store übertroffen .

