(Pocket-lint) - Walmart übernimmt Amazon Prime, indem es seinen eigenen Lieferabonnementservice startet. Folgendes müssen Sie wissen.

Walmart + (Walmart Plus) ist ein Abonnementdienst. Wenn Sie in den USA leben und diese abonnieren, können Sie laut Walmart unbegrenzt kostenlose Lieferungen von Walmart-Geschäften ab einem Bestellwert von 35 US-Dollar erhalten. Laut Walmart sind mehr als 160.000 Artikel enthalten - sogar frische Lebensmittel und Haushaltsgegenstände. Lieferungen können "so schnell wie am selben Tag" erfolgen, dies hängt jedoch auch von Ihrem Standort und dem, was Sie gekauft haben, ab.

Beachten Sie, dass Walmart.com einigen Kunden seit langem eine kostenlose Lieferung innerhalb von zwei Tagen (für Bestellungen über 35 USD) über Tausende von Artikeln anbietet.

Walmart + kostet 12,95 USD pro Monat oder 98 USD pro Jahr. Im Vergleich dazu kostet Amazon Prime Abonnenten 119 US-Dollar pro Jahr.

Neben kostenlosen Lieferungen für Bestellungen über 35 US-Dollar in den USA erhalten Abonnenten auch Kraftstoffrabatte an Partner-Tankstellen. Walmart sagte, dass Sie bis zu fünf Cent pro Gallone sparen können, wenn Sie die mobile Scan & Go-App von Walmart verwenden, mit der Sie Artikel scannen können, während Sie einkaufen und über Ihr Telefon bezahlen.

Walmart plant, Walmart + in den kommenden Monaten um neue Vergünstigungen zu erweitern.

Walmart + ist neu und daher noch nicht so robust wie Prime. Der Abonnementdienst von Amazon ist etwas teurer, bietet jedoch eine Reihe von Vorteilen, darunter den Zugriff auf den Amazon Prime-Video-Streaming-Dienst des Unternehmens sowie Twitch Prime, Prime Music, kostenlosen Fotospeicher und Prime Now.

Außerdem hat Prime keinen Mindestkaufbetrag für die kostenlose Lieferung.

Walmart + startet am 15. September 2020 in den USA.

