Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Pocket-lint war von Anfang an stets bemüht, den bestmöglichen Journalismus anzubieten. In einer Welt, in der die Linien ständig verschwimmen, wird es immer schwieriger, die Nachrichten zu verstehen.

Was sind die Motive für die Berichterstattung über die Geschichte, wer steht hinter den Entscheidungen, warum wurde dieser Blickwinkel eingenommen? Dies sind nur einige der Fragen, die sich das Pocket-Lint-Team jedes Mal stellt, wenn es eine Geschichte findet und bevor das Schreiben beginnt.

Es ist heute wichtiger denn je, zu verstehen, was eine Geschichte ist, woher sie stammt und was sie bedeutet.

Manchmal sind diese Zeilen nicht klar und es kann schwierig sein, den Unterschied zwischen tatsächlichen Nachrichten, Analysen, Meinungen oder Werbung zu erkennen. Dies geschieht, bevor Sie sich fragen, ob die Nachrichten echt sind oder nicht. Das Trust Project , ein Konsortium von Top-Nachrichtenunternehmen unter der Leitung der preisgekrönten Journalistin Sally Lehrman, entwickelt Transparenzstandards, mit denen Sie die Qualität und Glaubwürdigkeit des Journalismus leicht beurteilen können.

Im letzten Jahr hat Pocket-lint mit der Gruppe zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass auf allen Pocket-lint-Artikeln eine Reihe von Vertrauensindikatoren vorhanden sind, mit denen Sie leicht feststellen können, welche Art von Artikel Sie lesen.

"Pocket-Lint trägt zu einer geschätzten Dimension unseres Netzwerks bei. Für die Öffentlichkeit ist es wichtig zu wissen, wann Technologiebewertungen frei von äußeren Einflüssen sind und verbraucherorientierte Inhalte strengen journalistischen Standards entsprechen. Die Menschen verdienen in jeder Hinsicht Ehrlichkeit und Integrität bei dieser Art von Inhalten genauso wie in der täglichen Berichterstattung ", sagt Lehrman, Gründer und CEO von The Trust Project, von Pocket-Lint Work.

Nachdem Sie das Programm abgeschlossen haben, sehen Sie oben in den Artikeln über Pocket-Lint ein kleines "Vertrauenssiegel" (T), sei es eine Nachricht oder eine Rezension, die Sie über den Artikel informiert, den Sie gerade lesen Lesen kann vertrauenswürdig sein.

Die Vertrauensindikatoren - es gibt insgesamt 37, aber 8 Hauptindikatoren - sind standardisierte Angaben zur Ethik einer Nachrichtenorganisation und zu anderen Standards für Fairness und Genauigkeit, zum Hintergrund eines Journalisten und zur Arbeit hinter einer Nachrichtengeschichte.

Erstellt von Führungskräften aus über 100 Nachrichtenorganisationen, darunter Beiträge von Pocket-lint, haben führende Publikationen aus der ganzen Welt, darunter die Washington Post, The Economist, Italiens La Repubblica und La Nación in Argentinien, zusammengearbeitet, um eine Reihe von Richtlinien für Websites zu erstellen Folgen.

Die Indikatoren helfen den Menschen zu wissen, wer und was hinter einer bestimmten Nachricht steckt, indem sie Folgendes offenlegen:

Best Practices (Standards und Richtlinien)

Journalistische Expertise

Art der Arbeitsetiketten

Verweise

Methoden

Lokal bezogen

Verschiedene Stimmen

Umsetzbares Feedback

Die 8 Trust Indicators, ein allgemein anerkannter Transparenzstandard, der von The Trust Project in Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit und Nachrichtenorganisationen weltweit entwickelt wurde, helfen den Nachrichtenmedien, sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen und zuverlässige, genaue Nachrichtenquellen sicherzustellen.

Pocket-Lint hat bereits viel Arbeit geleistet, und Leser mit Adleraugen werden gesehen haben, dass wir im Laufe des letzten Jahres eine Reihe dieser Standards eingeführt haben, um unser Angebot zu verbessern, als wir das neue eingeführt haben Verfahren.

Diese Vertrauensindikatoren bedeuten, dass Sie immer klar sehen können, wer den Artikel geschrieben hat, und dass Sie sie kontaktieren können, wenn Sie Fragen haben und verstehen, wie und warum wir den Artikel so klassifiziert haben, wie wir ihn haben.

Einfach gesagt, es geht um Transparenz und Vertrauen.

Sie können auch schnell unsere redaktionellen Standards einsehen, die Ihnen zeigen, wem Pocket-lint gehört, wie unsere Ethik- und Diversitätsrichtlinien lauten und wie wir mit Quellen, Korrekturen, umsetzbarem Feedback und vielem mehr umgehen.

Und wir sagen es Ihnen nicht nur. Diese Indikatoren, die von The Trust Project einer Peer-Review unterzogen wurden, werden auch an externe Technologiepartner wie Google, Facebook und Bing weitergegeben.

Bei Pocket-lint haben wir immer versucht, das Beste zu sein, was wir können, wenn es darum geht, Artikel zu schreiben, die Sie lesen können.

Wir schätzen Ihr Vertrauen in uns, um die Geschichte richtig zu machen, in unserem Ansatz ausgewogen zu sein und keine versteckte Agenda zu haben.

Mit The Trust Project müssen Sie jetzt nicht nur unser Wort über das, was wir tun, nehmen, sondern können auch leicht die Arbeit aufdecken, die wir hinter den Kulissen leisten, um die Artikel, die wir schreiben, so vertrauenswürdig wie möglich zu machen.

Leider kann das nicht für jede Website im Internet gesagt werden, aber zumindest können wir es über Pocket-Lint sagen und hoffentlich andere ermutigen, in unsere Fußstapfen zu treten, um die vertrauenswürdige Rolle der Presse im bürgerlichen Leben wiederherzustellen.

Schreiben von Stuart Miles. Bearbeiten von Chris Hall.