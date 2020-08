Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die zweite Version der NHS COVID-19-App zur Kontaktverfolgung wurde erneut offiziell getestet und kehrt erneut auf die Isle of Wight zurück, um die Effizienz der neuen App zu testen. Dieses Mal werden die Versuche auch auf den Londoner Stadtteil Newham ausgedehnt.

Die App fungiert als Kontaktverfolgungssystem, mit dem Personen in Großbritannien ihre Geschäfte abwickeln können. Sie werden jedoch benachrichtigt, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe von jemandem befinden, der später positiv auf COVID-19 getestet hat.

Die App ist Teil des NHS-Test- und Trace-Programms in Großbritannien. Wichtig ist jedoch, dass sie die Lücken schließt, die bei der manuellen Kontaktverfolgung nicht möglich sind. Sie kann also Kontakte zu Personen protokollieren, die Sie nicht kennen. Dies würde zum Beispiel bedeuten, dass wenn Sie in einem überfüllten Bus sitzen und später krank werden und positiv getestet werden, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass Sie die anderen Personen in diesem Bus erreichen, um sie auf das Risiko aufmerksam zu machen.

Die NHS-App verwendet das Framework-Setup von Apple und Google , mit dem iPhone- und Android-Geräte über Bluetooth Kontakte miteinander protokollieren können. Es ist ein sehr energiesparendes System, das nach der Installation der App im Hintergrund funktioniert. Dies bedeutet jedoch, dass im Laufe Ihres Tages eine anonymisierte Kontaktkarte erstellt werden kann.

Alle Daten bleiben auf Ihrem Telefon, bis Sie etwas zu melden haben - und der Datenschutz wird von Apple und Google gesichert.

Wir haben eine neue #NHSTestandTraceapp entwickelt , um die Ausbreitung des Coronavirus zu bekämpfen.



Die hochmoderne App wird von Freiwilligen von der Isle of Wight, @NHSVolResponder in ganz England und späteren Bewohnern von Newham getestet.



Weitere Informationen : https://t.co/xEwGVxUCML pic.twitter.com/gKHM5JJhU1 - NHS Test and Trace App (@NHSTestTraceapp) 13. August 2020

Die für Großbritannien entwickelte App bietet jedoch nicht nur die Kontaktverfolgung. Sie können auch an Veranstaltungsorten einchecken. Durch Scannen eines Codes können Sie sich an einem Ort wie einem Restaurant oder einer Bar registrieren. Wenn also ein Ausbruch von diesem Ort aus auftritt, können Sie in Zukunft kontaktiert werden.

Sie werden außerdem aufgefordert, den Anfang Ihrer Postleitzahl einzugeben, damit Sie über die App Informationen über die aktuelle Situation in Ihrer Region erhalten. Dies ist eine Methode zur Kommunikation über lokale Sperren oder Einschränkungen.

Darüber hinaus können Sie mit der App Ihre Symptome überprüfen und einen Weg zur Buchung eines Tests angeben. Die App leitet Sie zur NHS-Website weiter.

Wenn Sie durch eine der oben genannten Maßnahmen darauf hingewiesen werden, dass Sie in engem Kontakt mit jemandem stehen, der positiv auf Coronavirus testet - oder selbst positiv testet -, erhalten Sie Ratschläge zur Isolierungsdauer sowie einen Countdown-Timer So können Sie überprüfen, wann Sie frei sind, um wieder zum normalen Leben zurückzukehren.

Der normale Betrieb der App ist anonym, sodass keine Gefahr besteht, dass Sie über die App oder über gemeldete Kontakte identifiziert werden. Das Ministerium für Gesundheits- und Sozialwesen hat die ganze Zeit gesagt, dass die Nutzung freiwillig ist - und dass Sie die App und alle Daten jederzeit löschen können.

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass Großbritannien eine Akzeptanz von fast 60 Prozent benötigt, um die App wirklich wirksam bei der Bekämpfung der Krankheit zu machen und sicherzustellen, dass zu viele Kontakte nicht unbemerkt bleiben.

Derzeit gibt es kein Wort darüber, wie lange die Versuche dauern werden.

Dido Harding, Executive Chairman des NHS Test and Trace-Programms, sagte: "Es ist wirklich wichtig, dass wir es allen so einfach wie möglich machen, sich mit NHS Test and Trace zu beschäftigen. Durch den Start einer App, die unseren integrierten, lokalisierten Ansatz für NHS unterstützt Test and Trace: Jeder mit einem Smartphone kann herausfinden, ob das Risiko besteht, sich mit dem Virus zu infizieren, schnell und einfach einen Test bestellen und auf die richtigen Anleitungen und Ratschläge zugreifen. "

Schreiben von Chris Hall.