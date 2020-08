TikTok wechselt mit More on TikTok zu Videos in längerer Form

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - TikTok hat vielleicht mit kurzen Videos angefangen, aber die Art und Weise, wie die Teeblätter gelesen und das Limit von 15 auf 60 Sekunden angehoben wurden, um längere Clips zu ermöglichen, war ein großer Erfolg.

Jetzt könnte es weiter in die gleiche Richtung gehen - eine neue App für Amazon Fire TV-Geräte namens More on TikTok ermöglicht noch längere Videos.

Mit der App können Benutzer die TikTok-Inhalte und -Ersteller durchsuchen, die sie so gut kennen, und auch Zusammenstellungen und Wiedergabelisten enthalten, die TikTok selbst kuratiert.

Es wird auch Inhalte hinter den Kulissen geben, die große Schöpfer interviewen und ihren Prozess vorführen. Wenn das nach einem Schritt in Richtung Originalprogrammierung klingt, denken wir dasselbe.

Laut TikTok geht es teilweise darum, Menschen zu helfen, TikTok gemeinsam zu sehen, ohne sich um einen kleinen Telefonbildschirm drängen zu müssen.

Im Moment wird die App jedoch relativ einfach sein, einfach eine Anzeigeerfahrung, bei der sich Benutzer nicht einmal anmelden können, um ihre eigene personalisierte Version von Feeds zu erhalten. Amazon Fire TV-Geräte stehen an erster Stelle, eine interessante Strategie, die jedoch eine Reihe von Smart-TVs sowie Streaming-Boxen und -Sticks erfasst.

Vor dem Hintergrund all dessen stehen natürlich die aktuellen Probleme, denen TikTok mit seiner Präsenz und seinen Aktivitäten in den USA begegnet. Im Moment hat das keinen Einfluss auf diesen Start, aber sollten sich die Dinge ändern, wäre More on TikTok zweifellos auch betroffen.

Auf jeden Fall sollte die App ab sofort für US Fire TV-Benutzer verfügbar sein - Sie können "Alexa, öffnen Sie mehr auf TikTok" sagen, um sie einzurichten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.