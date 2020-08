Ist die Vertragsverfolgungs-App in Großbritannien endlich fast fertig?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Kontakt-Tracing-App in Großbritannien ist fast bereit für weitere Tests durch die Öffentlichkeit. Es wird Sie benachrichtigen, wenn Sie sich in unmittelbarer Nähe zu jemandem befunden haben, bei dem dann Covid-19 diagnostiziert wird.

Die App ist viel verspätet, hatte einen Test auf der Isle of Wight und kostete angeblich verrückte 11 Millionen Pfund, bevor beschlossen wurde, sie auf die Apple-Google-Methode zur Verfolgung anderer Telefone umzustellen.

Die Änderung wurde beschlossen, nachdem die ursprüngliche App auf dem iPhone nicht ordnungsgemäß funktioniert hatte und daher nicht genau genug war, da Apple den sogenannten zentralisierten Covid-19-Tracing-Apps den Zugriff auf Bluetooth nicht so zuließ, dass die Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde würde beibehalten werden. Statistiken aus der Isle of Wight-Studie zeigen, dass die NHS-App nur 4% der Apple-Telefone und 75% der Android-Geräte erkannte.

Etwas verspätet können Sie mit der App auch QR-Codes scannen, wenn Sie Veranstaltungsorte wie in anderen Ländern nach Track & Trace durchsuchen - hier ist, was sie in Australien tun . Wenn Sie schon in einem Pub oder Restaurant in Großbritannien waren, wissen Sie, dass Sie ein Stück Papier unterschreiben müssen, aber es ist kaum eine nachhaltige Methode.

Laut der Times können die Benutzer der App auch zählen, wie oft sie sich täglich innerhalb von zwei Metern von einer anderen Person mit der installierten App für mehr als 15 Minuten in der Hoffnung auf eine Verhaltensänderung befunden haben.

Schreiben von Dan Grabham.